ПОЛИАРХИЯ
ПОЛИАРХИЯ (от поли... и греческого αρχη - власть) - в современной политологии понятие, обозначающее политические системы демократического типа с представительным правлением, политическим плюрализмом и высокой степенью включённости граждан в политический процесс.
С античных времён термин «Полиархия» употреблялся применительно к ситуациям, когда государственная власть не концентрировалась в одних руках, а разделялась между многими лицами. В современную политическую науку введён в 1950-е годы американскими политологами Р.А. Далем и Ч.Э. Линдбломом, предложившими различать демократию - идеал народного правления и полиархия - степень приближения к этому идеалу на практике. Введение понятия «Полиархия» мотивировалось тем, что термин «демократия» (власть народа) подразумевает равное распределение политических ресурсов среди населения, стабильно высокую политическую активность всех граждан и их постоянное участие в принятии политических решений, что не вполне соответствует реалиям современных обществ. Полиархией стали называть существующие политические системы, не удовлетворяющие полному набору критериев «совершенной демократии», но включающие в себя ряд ключевых демократических институтов. Даль определил 7 институциональных признаков полиархии: формирование органов государственной власти посредством выборов; свободный и честный характер выборов; всеобщее избирательное право; право граждан претендовать на должности в органах власти через выдвижение своих кандидатур на выборах; гарантии свободы выражения мнений, критики правительственной политики; наличие разнообразных, альтернативных источников информации, свободных от правительственного контроля; свобода создания и деятельности общественных организаций, включая оппозиционные партии. Права и свободы человека при полиархии не только провозглашаются, но и закреплены в судебном порядке.
Главные характеристики (измерения) полиархии - возможность оспаривания правительственной политики и широкое участие граждан в формировании органов власти. Первые политические системы, отвечающие этим критериям, образовались в начале XX века с предоставлением избирательных прав основной массе населения, включая женщин, в странах Европы и Северной Америки. По оценкам политологов, к числу полиархий в конце 1960-х годов относилось около 30 из 140 государств мира, в 1-й половине 1990-х годов - 67 из 186, в начале 2010-х годов - 87 из 195.
Институты полиархии создают условия для свободного состязания в политической сфере различных заинтересованных групп и общественных объединений, обеспечивают их влияние на выработку и осуществление государственной политики. По определению Р.А. Даля, в отличие от диктатуры, которая является «правлением меньшинства», полиархия представляет собой «правление меньшинств». Тенденция развития полиархических систем состоит в увеличении численности, количества и разнообразия групп, воздействующих на государственную власть. Вместе с тем демократический потенциал полиархии ограничивается неравномерным распределением ресурсов в обществе и привилегированным положением экономически доминирующих слоёв (бизнеса) в политике и государстве.