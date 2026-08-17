ПОЛИАККОРД

ПОЛИАККОРД (от по­ли… и ак­корд) - ак­корд ком­плекс­ной струк­ту­ры, со­стоя­щий из час­тей, ка­ж­дая из ко­то­рых, взя­тая в от­дель­но­сти, мо­жет рас­смат­ри­вать­ся как ак­корд (так называемый суб­ак­корд).

Ха­рак­те­рен для му­зы­ки (в том числе джа­зо­вой ) XX-XXI веков. Один из суб­ак­кор­дов обыч­но со­став­ля­ет яд­ро (или ос­но­ву) Полиаккорда, а ос­нов­ной тон та­ко­го суб­ак­кор­да ста­но­вит­ся основным то­ном все­го со­зву­чия. Вы­ра­зительные свой­ст­ва полиаккорда свя­за­ны с вос­при­яти­ем двух или не­сколь­ких ак­кор­дов в од­но­вре­менно­сти; при этом глав­ное (как и в других со­став­ных струк­ту­рах) за­клю­ча­ет­ся не в зву­ча­нии ка­ж­до­го из суб­ак­кор­дов, а в том но­вом ка­че­ст­ве, ко­то­рое воз­ни­ка­ет при их со­еди­не­нии.

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