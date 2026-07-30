ПОЛХОВ-МАЙДАНСКАЯ РОСПИСЬ

Народный промысел, сформировавшийся в с. Полховский Майдан (Вознесенский р-н Нижегородской области) в 1920-е годы. Один из самых молодых художественных промыслов России, представляет собой технику росписи деревянных токарных игрушек и предметов утвари анилиновыми красками.

История возникновения промысла в Полховском Майдане во многом легендаризирована. Не сохранилось ни первых игрушек, ни документов, связанных с их происхождением.

Согласно наиболее распространенной версии, крестьяне села переняли токарный промысел от монахов Саровского монастыря, производивших деревянную посуду в своих мастерских, в конце XVIII века. Первые токарные изделия не расписывались.

Свое развитие промысел получает в 1910-1920-х годах. Известно, что в 1916 году крестьянин-кустарь Павел Никитич Полин привез в село выжигательный аппарат. Возможно, под влиянием аналогичных изделий сергиевских мастеров посуду и игрушки начинают покрывать выжженным контурным рисунком.

Вскоре контур начинают раскрашивать масляными и клеевыми красками, а с середины 1930-х годов на смену им приходят более яркие анилиновые красители, разведенные на спирту. Постепенно выжженный контур заменяет рисунок тушью. С начала 1980-х годов начинает применяться роспись по обожженному паяльной лампой фону.

В 1928 – 1930 годах отдельные мастера объединились в артель «Красная заря». В 1960 году артель была преобразована в Полх-Майданскую фабрику игрушек. Согласно другой группе источников, артель возникла в 1969 году по инициативе мастеров П.Е.Казакова и Г.А.Авдюкова. Так или иначе, в период расцвета на фабрике работало около 500 человек, при ней была своя экспериментальная лаборатория. Однако в 1990-х годах фабрика была закрыта, и промысел полностью перешел в частные руки.

Изготовлением аналогичных токарных расписных предметов занимаются и в расположенной в нескольких километрах от Полховского Майдана деревне Крутец.

Промысел распространяется и на поселок Вознесенское: там в 1972 году возникает производственно-художественное объединение «Полх-Майданская роспись», в котором работают профессиональные художники.

Однако в первую очередь Полхов-Майданский промысел основан на семейном производстве. Мужчины вытачивают форму, женщины наносят роспись. Среди токарных изделий Полховского Майдана можно выделить две группы: первая – предметы утвари и шкатулки; вторая – матрешки (местное название – «тарарушки»), детские игрушки, свистульки, пасхальные яйца. Изделия покрываются орнаментальной и сюжетной росписью. Основных красок четыре: синяя, зеленая, красная и желтая; пятый цвет – белый – создает сам деревянный фон. Обязательный прием майданской росписи – «наводка» (обводка рисунков черных цветом). Среди художественных мотивов – цветы, птицы, животные, сельские пейзажи. Полхов-Майданских матрешек легко отличить по более вытянутым пропорциям, нежели у сергиевских или семеновских игрушек, и полушалку с крупным цветком шиповника – так называемой «розой». В качестве одной из разновидностей существует и бесконтурная роспись.

Самая большая коллекция изделий Полхов-Майданского промысла хранится в Вознесенском историко-краеведческом музее. В выставочном зале музея представлено около 1500 матрешек.