ПОЛЕВОЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

ПОЛЕВОЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ - русский про­за­ик, жур­на­лист, Ге­рой Социалистического Тру­да (1974).

Отец - юрист, мать - врач. В 1913 году се­мья пе­ре­еха­ла в Тверь. Окон­чил про­мыш­лен­но-эко­но­мический тех­ни­кум (1926); ра­бо­тал в тек­стиль­ной промышленности. С 1928 года профессиональный жур­на­лист. С 1941 года жил в Мо­ск­ве. Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны был в дей­ст­вую­щей ар­мии как кор­рес­пон­дент газеты «Прав­да»; при­сут­ст­во­вал на Нюрн­берг­ских про­цес­сах 1945-1949 годов. С 1962 года главный ре­дак­тор журнала «Юность». С 1967 года сек­ре­тарь прав­ле­ния СП СССР. С 1969 года председатель прав­ле­ния Советского фон­да ми­ра.

Пер­вая книга «Ме­муа­ры вши­во­го че­ло­ве­ка» (1927 год; един­ст­вен­ное из­да­ние под фамилией Кам­пов) - очер­ки о лю­дях пре­ступ­но­го ми­ра. Из­вест­ность сни­ска­ла на­пи­сан­ная в рус­ле со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма по­весть «Го­ря­чий цех» (1939) о ге­ро­ях пер­вых пя­ти­ле­ток. Ши­ро­кую сла­ву Полевому при­нес­ла «По­весть о на­стоя­щем че­ло­ве­ке» (1946 год, Государственная премия СССР, 1947 год; эк­ра­ни­зи­ро­ва­на в 1948 году; од­но­именная опе­ра на му­зы­ку С.С. Про­кофь­е­ва , 1948 год, поставлена в 1960 году, ГАБТ), ос­но­ван­ная на ре­аль­ной ис­то­рии лёт­чи­ка А.П. Ма­ресь­е­ва и став­шая «учеб­ни­ком му­же­ст­ва» для не­сколь­ких по­ко­ле­ний со­вет­ских лю­дей. Фрон­то­вые впе­чат­ле­ния от­ра­же­ны в книге очер­ков «От Бел­го­ро­да до Кар­пат» (1945), сборник рас­ска­зов «Мы - со­вет­ские лю­ди» (1948, Государственная премия СССР, 1949 год), ро­ма­не «Зо­ло­то» (1950). Строи­те­лям Вол­го-Дон­ско­го ка­на­ла по­свя­щён сборник рас­ска­зов и по­вес­тей «Со­вре­мен­ни­ки» (1952), воз­ве­де­нию ГЭС в Си­би­ри - ро­ман «На ди­ком бре­ге» (1962). Днев­ни­ки во­енного кор­рес­пон­ден­та - в ос­но­ве книг «В боль­шом на­сту­п­ле­нии» (1967), «В кон­це кон­цов. Нюрн­берг­ские днев­ни­ки» (часть 1-2, 1968 год), «До Бер­ли­на - 896 ки­ло­мет­ров» (1973), «Эти че­ты­ре го­да» (1974). Сре­ди других про­из­ве­де­ний: по­весть «Вер­нул­ся» (1949); ро­ма­ны «Глу­бо­кий тыл» (1958), «Док­тор Ве­ра» (1966); пу­те­вые очер­ки «Аме­ри­кан­ские днев­ни­ки» (1956), «30000 ли по Ки­таю» (1957), «По бе­лу све­ту» (1958), «Ан­гар­ские за­пи­си» (1959), «Са­ян­ские за­пи­си» (1964); кни­га литературных порт­ре­тов дея­те­лей куль­ту­ры «Си­лу­эты» (1974); пье­сы, ста­тьи.

На­гра­ж­дён 2 ор­де­на­ми Ле­ни­на (1967, 1974).

Сочинения:

Избр. про­из­ве­де­ния. М., 1969. Т. 1-2;

Са­мые па­мят­ные: Ис­то­рия мо­их ре­пор­та­жей. М., 1980;

Собр. соч. М., 1981-1986. Т. 1-9.