ПОЛЕТИКА

ПОЛЕТИКА - российский пред­при­ни­ма­тель, из­да­тель и пуб­ли­цист; под­полковник Кор­пу­са гор­ных ин­же­не­ров (1855).

Дво­ря­нин . Окон­чил Институт Корпуса горных инженеров в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1841). Слу­жил по ве­дом­ст­ву Департамента гор­ных и со­ля­ных дел на Ал­тае: в ру­до­по­ис­ко­вой пар­тии (с 1842); при­ис­ко­вый при­став Змеи­но­гор­ско­го за­во­да (1850-1853), управ­ляю­щий Змеи­но­гор­ским за­во­дом и руд­ни­ка­ми в Ал­тай­ском гор­ном ок­ру­ге (с 1853). С 1856 года в от­став­ке. В 1857 году в Санкт-Пе­тер­бур­ге вме­сте с генерал-майором Кор­пуса гор­ных ин­же­не­ров П.Ф. Се­мян­ни­ко­вым (1821-1874) при­об­рёл чу­гу­но­ли­тей­ный за­вод Том­со­на (с 1864 года Нев­ский ли­тей­ный и ме­ха­нический за­вод). В 1863-1864 годы ком­пань­о­ны рас­ши­ри­ли и пе­ре­обо­ру­до­ва­ли за­вод, по за­ка­зам Морского министерства на­ча­ли вы­пус­кать ко­ра­бель­ное обо­ру­до­ва­ние и стро­ить во­енные ко­раб­ли, при­няв уча­стие в соз­да­нии российского бро­не­нос­но­го ВМФ. На Нев­ском за­во­де бы­ли по­строе­ны од­ни из пер­вых российских мо­ни­то­ров «Ла­ва» и «Пе­рун» (спу­ще­ны на во­ду в 1863 году), бро­не­нос­ная ба­та­рея «Кремль» (1865), бро­не­нос­ные фре­га­ты «Ад­ми­рал Спи­ри­дов», «Ад­ми­рал Чи­ча­гов» (1868) и «Ми­нин» (1869), бро­не­нос­ный крей­сер «Ге­не­рал-ад­ми­рал» (1873) и другие. На­чат так­же вы­пуск па­ро­во­зов для ка­зён­ных же­лез­ных до­рог (82 в 1875 году, 120 в 1880 году). Полетика - один из уч­ре­ди­те­лей Русского общества ме­ха­нических и гор­ных за­во­дов (1870). В 1888 году из-за рез­ко­го со­кра­ще­ния за­ка­зов на па­ро­во­зы об­ще­ст­во бы­ло при­зна­но не­со­стоя­тель­ным (с 1891 года Нев­ский за­вод при­над­ле­жал Московскому товариществу Нев­ско­го ме­ха­нического за­во­да; ны­не ЗАО «Нев­ский за­вод», про­изводство промышленных га­зо­вых и па­ро­вых тур­бин, ком­прес­со­ров и на­гне­та­те­лей). Полетика - один из ос­но­ва­те­лей (1872) и ди­рек­тор-рас­по­ря­ди­тель Северного общества стра­хо­ва­ния и скла­да то­ва­ров с вы­да­чей вар­ран­тов.

Участ­ник соз­да­ния (1867) и ви­це-председатель (1868-1875), за­тем член ко­ми­те­та Общества для со­дей­ст­вия русской промышленности и тор­гов­ле. Сов­ла­де­лец (с 1874), из­да­тель (с 1875) и ре­дак­тор (с 1876) газета «Бир­же­вые ве­до­мо­сти» (в 1879-1881 годы «Мол­ва»). Глас­ный Санкт-Пе­тербургской городской ду­мы (1877-1880). В пе­ча­ти, лек­ци­ях и час­тых пуб­лич­ных вы­сту­п­ле­ни­ях тре­бо­вал от пра­ви­тель­ст­ва про­ве­де­ния по­ли­ти­ки про­тек­цио­низ­ма как сред­ства под­держ­ки российской промышленности, ус­ко­рен­ной ко­ло­ни­за­ции и хо­зяйственного ос­вое­ния Си­би­ри.

Сочинения:

О же­лез­ной про­мыш­лен­но­сти в Рос­сии: Пуб­лич­ные лек­ции. СПб., 1864;

По по­во­ду «Эко­но­ми­че­ских про­ва­лов»: Пись­мо В.А. По­ле­ти­ки к В.А. Ко­ко­ре­ву // Рус­ский ар­хив. 1887. Кн. 2.