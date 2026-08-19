ПОЛЕНОВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА

ПОЛЕНОВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА - российский гра­фик, жи­во­пи­сец, мас­тер де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства.

Из ро­да По­ле­но­вых , се­ст­ра В.Д. По­ле­но­ва. Бра­ла уро­ки ри­со­ва­ния и ак­ва­рель­ной жи­во­пи­си у П.П. Чис­тя­ко­ва (с 1859), И.Н. Крам­ско­го (с 1864), учи­лась в мас­тер­ской Ш. Ша­п­ле­на в Па­ри­же (1869-1870), за­тем в Санкт-Пе­тер­бур­ге - в ча­ст­ной мас­тер­ской Чис­тя­ко­ва (1870-1877 годы, с пе­ре­ры­ва­ми) и в Ри­со­валь­ной шко­ле ОПХ (1878-1880 годы; окон­чи­ла по клас­су ке­ра­ми­ки и ак­ва­ре­ли; в 1881-1882 годы там же ру­ко­во­дила клас­сом ке­ра­ми­ки); ста­жи­ро­ва­лась в мас­тер­ской ке­ра­ми­ста Е.А. Его­ро­ва в Па­ри­же (1880). В 1882 году пе­ре­еха­ла в Мо­ск­ву. Уча­ст­ни­ца Аб­рам­цев­ско­го ху­до­же­ст­вен­но­го круж­ка (с 1882). Под влия­ни­ем В.М. Вас­не­цо­ва и идей за­ро­ж­даю­ще­го­ся на­цио­наль­но-ро­ман­тического дви­же­ния в Рос­сии об­ра­ти­лась к изу­че­нию русской ста­ри­ны и народного искусства. С 1885 году художественный руководитель сто­ляр­но-рез­чиц­кой мас­тер­ской в Аб­рам­це­ве, где ко­пи­ро­ва­лись народные ор­на­мен­ты и на их ос­но­ве в ме­бе­ли и пред­ме­тах бы­та раз­ра­ба­ты­ва­лись но­вые де­ко­ра­тив­ные ре­ше­ния, имев­шие зна­че­ние для фор­ми­ро­ва­ния отеческого ва­ри­ан­та сти­ля мо­дерн и не­орус­ско­го сти­ля; за­ни­ма­лась так­же рос­пи­сью по фар­фо­ру. Уча­ст­ни­ца вы­ста­вок Московского общества лю­би­те­лей ху­до­жеств (с 1882), ТПХВ (с 1889), Московского товарищества ху­дож­ни­ков (1896 год; член-уч­ре­ди­тель), объ­е­ди­не­ния «Мир ис­кус­ст­ва» (1899 и 1900 - по­смерт­но).

Ис­пол­ня­ла ак­ва­рель­ные пей­за­жи сред­ней по­ло­сы Рос­сии, близ­кие по­эти­ке сим­во­лиз­ма («У опуш­ки ле­са. Ку­паль­ни­цы», 1885 год, Ис­то­ри­ко-ху­дожественный и литературный му­зей-за­по­вед­ник «Аб­рам­це­во»; «Ста­рый сад. За­рос­ли», 1887 год, ГРМ), так­же эс­ки­зы для де­ко­ра­тив­ных пан­но («Жар-пти­ца», 1896 год, и другие), вы­ши­вок, обо­ев и другого. Сре­ди жи­во­пис­ных про­из­ве­де­ний - жан­ро­вые и ис­то­рические кар­ти­ны («Ико­но­пис­ная XVI сто­ле­тия», 1887 год, ГТГ; «Князь Бо­рис пе­ред убие­ни­ем», около 1896 года, ГРМ), пей­за­жи («Кры­ши в дождь», пас­тель, середина 1890-х годов, ГТГ). В ил­лю­ст­ра­ци­ях к русским сказ­кам (ка­ран­даш, ак­ва­рель; ГРМ, му­зей «Аб­рам­це­во» и другие со­б­ра­ния) Поленова ис­поль­зо­ва­ла мо­ти­вы народного ор­на­мен­та - кре­сть­ян­ских вы­ши­вок, рос­пи­сей, резь­бы по де­ре­ву. В ран­них ил­лю­ст­ра­ци­ях (к сказ­кам «Бе­лая уточ­ка» и «Вой­на гри­бов», конец 1880-х годов) по­ис­ки де­ко­ра­тив­ной вы­ра­зи­тель­но­сти со­еди­ня­лись ещё со стан­ко­вы­ми в сво­ей ос­но­ве пей­за­жа­ми, в бо­лее позд­них (на ос­но­ве «ко­ст­ром­ско­го цик­ла» за­ри­со­вок, со­би­ра­ния уст­но­го фольк­ло­ра) ху­дож­ни­ца стре­ми­лась к соз­да­нию ска­зоч­но­го, фан­та­стического про­стран­ст­ва, ос­мыс­ли­вая кни­гу как цель­ный ху­дожественный ор­га­низм и ис­поль­зуя приё­мы и сти­ли­сти­ку мо­дер­на .