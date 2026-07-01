ПОЛЕМОН (др.-греч. Πολέμων)

Древнегреческий философ-платоник.

Полемон происходил из богатой афинской семьи; известно, что его отец занимался разведением скаковых лошадей. До своего обращения в философию, Полемон вел разгульный образ жизни, но некогда, будучи пьяным и в венке, он ввалился в лекционный зал Ксенократа и оказался столь увлечен услышанным, что отказался от прежней жизни и посвятил себя философии столь ревностно, что стал следующим схолархом. Он не принимал особого участия в общественной жизни Афин, предпочитая общаться в Академии со своими учениками, среди которых были Кратет и Крантор. Полемон занимался изучением и толкованием диалогов Платона, вел дискуссии внутри Академии и преподавал. При нем интерес платоников сместился в сторону практической этики.

Ему принадлежало много работ, но до нас не дошли ни они, ни даже их названия; единственное исключение – «О жизни согласно с природой», о которой сообщает Климент Александрийский (Strom. VII 32, 9).

Полемон делил, как и многие другие в то время, философию на три части – логику, физику и этику, и занимался всеми ими. Возможно, он попытался согласовать учения Платона и Аристотеля. Он принимал учения о первых принципах, мировой душе, единстве космоса и соразмерности его частей, его самодостаточности. Он уподобляет космос живому существу, стремящемуся к заботе о себе, развитию и самосохранению. Этот принцип Полемон кладет в сонову своего учения о естественной гармонии, которое выражается как «жизнь в согласии с природой». Такая жизнь – путь к счастью, которое не может быть достигнуто без добродетели. Это привело к появлению своего рода этического ригоризма, который повлиял на Зенона Китийского.