Полемо́н II

Полемо́н II / Марк Антоний Полемон Питодор ( греч. Μάρκος Ἀντώνιος Πολέμων Πυθόδωρος) (ок. 12/11 до н. э., Фракия — 74 н. э., Киликия) — ставленник Римской империи, последний царь Понта и Колхиды (23/37–64/63 н. э.). С 36–38 по 39–41 н. э. правитель Боспора и Киликии после устранения с престола Марка Антония Полемона (иногда также называемом П. II, что приводит к путанице), сына Полемона I . Сын царя Фракии Котиса III и Антонии Трифены. По материнской линии приходился внуком Полемона I, царя Понта, что делало его основным претендентом на понтийский трон. Пользовался поддержкой римских императоров Калигулы и Клавдия. Несмотря на проримскую политику понтийского царя, император Нерон в 64 н. э. сместил П. II, а Понт и Колхиду присоединил к римской провинции Галатия . До своей смерти в 74 н. э. П. II правил Киликией. Состоял в браке с иудейской царицей Береникой , для чего П. II принимает иудаизм, совершив обрезание. Брак продлился недолго, и царь отошел от иудаизма. Во втором браке с Юлией Мамеей из Эмессы имел двух сыновей: Полемона Евпатора и Реметалка Филоцезаря.

Лит. : Хафнер Г. Выдающиеся портреты античности. 337 портретов в слове и образе. М., 1984; Сапрыкин С. Ю. Понтийское царство. Государство греков и варваров в Причерноморье. М., 1996. В. Г. Черненко .