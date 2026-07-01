Полемо́н I

Полемо́н I ( греч. Πολέμων, лат. Po­lеmon) (после 65 до н. э., Лаодикея — 8 н. э., Боспор) — царь Понтийский (38–8 до н. э.) и Боспорский (14–8 до н. э.). П. I не принадлежал к царскому роду. В 40‑е до н. э. вместе со своим отцом, ритором Зеноном из Лаодикеи, получил римское гражданство за защиту города от набега парфян. Уже в 39 до н. э. римляне выдвигают П. I на должность префекта части Киликии и Ликаонии, а затем направляют на царствование в Понт. Свержение в Боспорском царстве Асандра и захват власти Скрибонием привели к вмешательству Римской империи. П. I при поддержке римлян и боспорской знати в 14 до н. э. становится царем Боспора и женится на внучке Митридата Великого Динамии с целью обоснования притязаний на власть. Динамия выступала против военной политики П. I и его отказа от традиций, установленных на Боспоре при митридатидах. В 8 до н. э. П. I был убит в результате заговора либо погиб в плену у племени аспургиан. Власть перешла к его вдове Пифодориде, внучке Марка Антония . Во втором браке родились Зенон (в будущем царь Армении под именем Арташес III), Марк Антоний Полемон Пифодор (царь Понта в 3 до н. э. — 7 н. э.) и Антония Трифена (мать понтийского царя Полемона II).

Лит.: Шелов Д. Б. Танаис — потерянный и найденный город. М., 1967; Виноградов Ю. Г. Полемон, Херсонес и Рим // Вестник древней истории. 1992. № 3. С. 130. В. Г. Черненко .