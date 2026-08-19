ПОЛЕМАРХ (др.-греч. πολέμαρχος от πόλεμος «война» и ἄρχω «идти впереди», «предводительствовать»)

Предводитель на войне.

В Афинах это был один из девяти архонтов, выбираемых ежегодно. Как писал Аристотель , эта должность была введена из-за того что «некоторые из царей оказались в военных делах слабыми». Полемарх Каллимах был среди командиров в Марафонском сражении . После 487 г. до н.э., когда архонтов стали выбирать по жребию, не было гарантий, что каждый полемарх окажется способным к командованию. Эта обязанность перешла к стратегам . Полемархи стали заниматься судебными делами метеков, проксенов. Они совершали жертвоприношения Артемиде и Эниалию, устраивали состязания в честь павших на войне. В Спарте полемарх был командиром моры (подразделения войска). В Беотийских городах полемарх отвечал за военные дела. В Этолийском союзе полемархи осуществляли гражданскую власть.

Исторические источники :

Аристотель. Афинская полития;

Геродот, VI, VII.

Автор статьи: А.Б. Шарнина