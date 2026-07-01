ПОЛЬЦЕВСКАЯ КУЛЬТУРА
ПОЛЬЦЕВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура VII века до нашей эры - IV века нашей эры на территории российского Дальнего Востока (Приморье, Приамурье) и северо-восточной части Маньчжурии.
Памятники начали изучаться в 1935 году А.П. Окладниковым. Как культура выделена им и А.П. Деревянко в работах конца 1960-х - начале 1970-х годов. Названа по поселению Польце I (у села Кукелево, Еврейский АО, Россия); раскопки с 1963 года. Польцевскую культуру Приамурья Деревянко подразделяет на желтояровский (VII-VI веков до нашей эры), польцевский (VI-II/I века до нашей эры), кукелевский (I-IV века нашей эры) этапы. На равнине Саньцзян (на северо-востоке провинции Хэйлунцзян, Китай) Польцевская культура известна как культура Ваньяньхэ. Из Приамурья Польцевская культура распространилась в Приморье, памятники в южной части которого выделяют в ольгинскую культуру (с конца III - II веков до нашей эры до IV века, возможно VI век, нашей эры; выделена в начале 1970-х годов Ж.В. Андреевой).
Поселения, в том числе городища, как правило, насчитывают до нескольких десятков 4-угольных полуземлянок площадью до 100 м2, глубиной 1-1,5 м, с сооружениями каркасно-столбовой конструкции, глиняным полом, с очагами округлой формы или аналогичные наземные с каном. Вдоль стен устраивались нары. В Польце I прослежено, что просо хранилось в больших сосудах, вкопанных в пол или находившихся на полках. На позднем этапе появляются пристройки-входы. Трупосожжения на уровне древнего горизонта или в ямах, под каменной выкладкой. Известны погребения кремированных останков в крупных вазовидных урнах (памятник Амурский санаторий в Хабаровске). В Партизанском районе Приморского края обнаружено более 30 курганов с кольцевыми каменными кладками с нишами для останков умершего.
Керамика изготовлена с использованием поворотного столика, горнового обжига. Характерны сосуды: высокие (до 0,4 м) с шаровидным туловом и узким горлом, с венчиком раструбом и выделенным донцем; баночной формы с венчиком раструбом; с прямым, чуть загнутым внутрь и утолщённым налепом венчиком. Есть крупные вазовидные сосуды с узким горлом и отогнутыми в виде блюдца венчиком, ситуловидные сосуды с намеченной шейкой и расширяющимся венчиком, чаши-пиалы, которые использовались и в качестве крышек для крупных сосудов. Орнамент: отпечатки пальцев, «вафельные» отпечатки, расчёсы, наколы штампов с разными зубцами, фигурные вдавления отступающей лопатки, рассечённые валики, оттиски шнура. Сосуды с округлым туловом находят в основном на памятниках Приамурья; в Южном Приморье отсутствуют сосуды с блюдцевидно отогнутым венчиком, чаши, пиалы/крышки. Орудия и оружие представлены отпечатками на керамике сетей с ячейками 3-4 см; железными кельтами, наконечниками стрел и дротиков, кинжалами, рыболовными крючками (длиной до 10 см), шильями; костяными наконечниками гарпунов; каменными грузилами, мотыгами, пестами, плитами и курантами зернотёрок; наборным доспехом; для жатвы использовали железные и сланцевые ножи, орудия с каменными вкладышами в костяной обойме. К мелкой пластике относятся изображения кабана и свиньи из галек, песчаника, глины, глиняные антропоморфные статуэтки и модель лодки. Рыболовство (особенно важно во время массового хода лососёвых), охота, собирательство (в том числе моллюсков) сочетались с земледелием (в основном просо) и животноводством (козы, свиньи, лошади).
Польцевская культура сформировалась в Приамурье на основе урильской культуры; например, на поселении Алексеевский Бугор, где черты Польцевской культуры уже преобладают, обнаружены бронзовые изделия, имеющие аналогии в Ордосе. Рост числа укреплённых поселений по мере продвижения носителей Польцевской культуры в Приморье в IV-III века до нашей эры свидетельствует о столкновениях с носителями кроуновской культуры. Около 300 крупных городищ, аналогичных польцевским, культуры Гунтулин открыто на равнине Саньцзян. Эти факты, а также увеличение доли предметов вооружения в могилах Польцевской культуры свидетельствуют о том, что военные конфликты по мере расширения ареала Польцевской культуры способствовали процессам политогенеза у групп, населявших данные территории. Близость Польцевской культуры по хозяйственно-культурному типу, некоторым находкам - памятникам правобережья Среднего Амура, относимым к культурам Гунтулин и сменившей её Фэнлинь, свидетельствует об их контактах с Польцевской культурой во II веке до нашей эры - VI век нашей эры. Вероятно, элементы Польцевской культуры, встреченные на северо-востоке Корейского полуострова (Одон и другие), фиксируют инфильтрацию жителей Приморья в районы среднего и нижнего течения реки Туманган (Тумыньцзян). Кельты польцевского типа и другие находки на более южных землях являются следами контактов местных культур и Польцевской культуры. Находки керамики, близкой Польцевской культуре, известны на Японских островах (Яёй культура). В Восточном Приамурье в V веке на смену Польцевской культуре приходят памятники найфельдской группы мохэ культуры.
А.П. Окладников соотносил Польцевскую культуру с тунгусо-маньчжурскими народами, переселившимися в Приамурье из Прибайкалья. А.П. Деревянко и другие считают, что носители урильской и польцевской культур говорили на палеоазиатских языках, и связывают их с известным по китайским письменным источникам народом илоу.