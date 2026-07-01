ПОЛЬЦЕВСКАЯ КУЛЬТУРА

ПОЛЬЦЕВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура VII века до нашей эры - IV века нашей эры на территории российского Дальнего Востока (Приморье, Приамурье) и северо-восточной части Маньчжурии .

Па­мят­ни­ки на­ча­ли изу­чать­ся в 1935 году А.П. Ок­лад­ни­ко­вым. Как куль­ту­ра вы­де­ле­на им и А.П. Де­ре­вян­ко в ра­бо­тах конца 1960-х - начале 1970-х годов. На­зва­на по по­се­ле­нию Поль­це I (у села Ку­ке­ле­во, Еврейский АО, Рос­сия); рас­копки с 1963 года. Польцевскую культуру При­аму­рья Де­ре­вян­ко под­раз­де­ля­ет на жел­тоя­ров­ский (VII-VI веков до нашей эры), поль­цев­ский (VI-II/I века до нашей эры), ку­ке­лев­ский (I-IV века нашей эры) эта­пы. На рав­ни­не Сань­цзян (на се­ве­ро-вос­то­ке провинции Хэй­лунц­зян, Ки­тай) Польцевская культура из­вест­на как куль­ту­ра Вань­янь­хэ. Из При­аму­рья Польцевская культура рас­про­стра­ни­лась в При­мо­рье, па­мят­ни­ки в южной час­ти ко­то­ро­го вы­де­ля­ют в оль­гин­скую куль­ту­ру (с конца III - II веков до нашей эры до IV века, воз­мож­но VI век, нашей эры; выде­ле­на в начале 1970-х годов Ж.В. Ан­д­реевой).

По­се­ле­ния, в том числе го­ро­ди­ща, как пра­ви­ло, на­счи­ты­ва­ют до не­сколь­ких де­сят­ков 4-уголь­ных по­лу­зем­ля­нок площадью до 100 м2, глу­би­ной 1-1,5 м, с со­ору­же­ния­ми кар­кас­но-стол­бо­вой кон­ст­рук­ции, гли­ня­ным по­лом, с оча­га­ми ок­руг­лой фор­мы или ана­ло­гич­ные на­зем­ные с ка­ном. Вдоль стен уст­раи­ва­лись на­ры. В Поль­це I про­сле­же­но, что про­со хра­ни­лось в боль­ших со­су­дах, вко­пан­ных в пол или на­хо­див­ших­ся на пол­ках. На позд­нем эта­пе по­яв­ля­ют­ся при­строй­ки-вхо­ды. Тру­по­сож­же­ния на уров­не древ­не­го го­ри­зон­та или в ямах, под ка­мен­ной вы­клад­кой. Из­вест­ны по­гре­бе­ния кре­ми­ро­ван­ных ос­тан­ков в круп­ных ва­зо­вид­ных ур­нах (па­мят­ник Амур­ский са­на­то­рий в Ха­ба­ров­ске). В Пар­ти­зан­ском районе При­мор­ско­го края об­на­ру­же­но бо­лее 30 кур­га­нов с коль­це­вы­ми ка­мен­ны­ми клад­ка­ми с ни­ша­ми для остан­ков умер­ше­го.

Ке­ра­ми­ка из­го­тов­ле­на с ис­поль­зо­ва­ни­ем по­во­рот­но­го сто­ли­ка, гор­но­во­го об­жи­га. Ха­рак­тер­ны со­су­ды: вы­со­кие (до 0,4 м) с ша­ро­вид­ным ту­ло­вом и уз­ким гор­лом, с вен­чи­ком рас­тру­бом и вы­де­лен­ным дон­цем; ба­ноч­ной фор­мы с вен­чи­ком рас­тру­бом; с пря­мым, чуть за­гну­тым внутрь и утол­щён­ным на­ле­пом вен­чи­ком. Есть круп­ные ва­зо­вид­ные со­су­ды с уз­ким гор­лом и ото­гну­ты­ми в ви­де блюд­ца вен­чи­ком, си­ту­ло­вид­ные со­су­ды с на­ме­чен­ной шей­кой и рас­ши­ряю­щим­ся вен­чи­ком, ча­ши-пиа­лы, ко­то­рые ис­поль­зо­ва­лись и в ка­че­ст­ве кры­шек для круп­ных со­су­дов. Ор­на­мент: от­пе­чат­ки паль­цев, «ва­фель­ные» от­пе­чат­ки, рас­чё­сы, на­ко­лы штам­пов с раз­ны­ми зуб­ца­ми, фи­гур­ные вдав­ле­ния от­сту­паю­щей ло­пат­ки, рас­се­чён­ные ва­ли­ки, от­тис­ки шну­ра. Со­су­ды с ок­руг­лым ту­ло­вом на­хо­дят в основном на па­мят­ни­ках При­аму­рья; в Южном При­мо­рье от­сут­ст­ву­ют со­су­ды с блюд­це­вид­но ото­гну­тым вен­чи­ком, ча­ши, пиа­лы/крыш­ки. Ору­дия и ору­жие пред­став­ле­ны от­пе­чат­ка­ми на ке­ра­ми­ке се­тей с ячей­ка­ми 3-4 см; же­лез­ны­ми кель­та­ми, на­ко­неч­ни­ка­ми стрел и дро­ти­ков, кин­жа­ла­ми, ры­бо­лов­ны­ми крюч­ка­ми (дли­ной до 10 см), шиль­я­ми; кос­тя­ны­ми на­ко­неч­ни­ка­ми гар­пу­нов; ка­мен­ны­ми гру­зи­ла­ми, мо­ты­га­ми, пес­та­ми, пли­та­ми и ку­ран­та­ми зер­но­тё­рок; на­бор­ным дос­пе­хом; для жат­вы ис­поль­зо­ва­ли же­лез­ные и слан­це­вые но­жи, ору­дия с ка­мен­ны­ми вкла­ды­ша­ми в кос­тя­ной обой­ме. К мел­кой пла­сти­ке от­но­сят­ся изо­бра­же­ния ка­ба­на и сви­ньи из га­лек, пес­ча­ни­ка, гли­ны, гли­ня­ные ан­тро­по­морф­ные ста­ту­эт­ки и мо­дель лод­ки. Ры­бо­лов­ст­во (осо­бен­но важ­но во вре­мя мас­со­во­го хо­да ло­со­сё­вых), охо­та, со­би­ра­тель­ст­во (в том числе мол­лю­сков) со­че­та­лись с зем­ле­де­ли­ем (в основном про­со) и жи­вот­но­вод­ст­вом (ко­зы, сви­ньи, ло­ша­ди).

Польцевская культура сфор­ми­ро­ва­лась в При­аму­рье на ос­но­ве уриль­ской куль­ту­ры; например, на по­се­ле­нии Алек­се­ев­ский Бу­гор, где чер­ты Польцевской культуры уже пре­об­ла­да­ют, об­на­ру­же­ны брон­зо­вые из­де­лия, имею­щие ана­ло­гии в Ор­до­се. Рост чис­ла укре­п­лён­ных по­се­ле­ний по ме­ре про­дви­же­ния но­си­те­лей Польцевской культуры в При­мо­рье в IV-III века до нашей эры сви­де­тель­ст­ву­ет о столк­но­ве­ни­ях с но­си­те­ля­ми кро­унов­ской куль­ту­ры. Около 300 круп­ных го­ро­дищ, ана­ло­гич­ных поль­цев­ским, куль­ту­ры Гун­ту­лин от­кры­то на рав­ни­не Сань­цзян. Эти фак­ты, а так­же уве­ли­че­ние до­ли пред­ме­тов во­о­ру­же­ния в мо­ги­лах Польцевской культуры сви­де­тель­ст­ву­ют о том, что во­енные кон­флик­ты по ме­ре рас­ши­ре­ния ареа­ла Польцевской культуры спо­соб­ст­во­ва­ли про­цес­сам по­ли­то­ге­не­за у групп, на­се­ляв­ших дан­ные тер­ри­то­рии. Бли­зость Польцевской культуры по хо­зяй­ст­вен­но-куль­тур­но­му ти­пу, не­ко­то­рым на­ход­кам - па­мят­ни­кам пра­во­бе­ре­жья Среднего Аму­ра, от­но­си­мым к куль­ту­рам Гун­ту­лин и сме­нив­шей её Фэн­линь, сви­де­тель­ст­ву­ет об их кон­так­тах с Польцевской культурой во II веке до нашей эры - VI век нашей эры. Ве­ро­ят­но, эле­мен­ты Польцевской культуры, встре­чен­ные на се­ве­ро-вос­то­ке Ко­рей­ско­го полуострова (Одон и другие), фик­си­ру­ют ин­фильт­ра­цию жи­те­лей При­мо­рья в рай­оны сред­не­го и ниж­не­го те­че­ния реки Ту­ман­ган (Ту­мынь­цзян). Кель­ты поль­цев­ско­го ти­па и другие на­ход­ки на бо­лее южных зем­лях яв­ля­ют­ся сле­да­ми кон­так­тов ме­ст­ных куль­тур и Польцевской культуры. На­ход­ки ке­ра­ми­ки, близ­кой Польцевской культуре, из­вест­ны на Япон­ских островах (Яёй куль­ту­ра). В Восточном При­аму­рье в V веке на сме­ну Польцевской культуре при­хо­дят па­мят­ни­ки най­фельд­ской груп­пы мо­хэ куль­ту­ры.

А.П. Ок­лад­ни­ков со­от­но­сил Польцевскую культуру с тун­гу­со-мань­чжур­ски­ми на­ро­да­ми, пе­ре­се­лив­ши­ми­ся в При­аму­рье из При­бай­ка­лья. А.П. Де­ре­вян­ко и другие счи­та­ют, что но­си­те­ли уриль­ской и поль­цев­ской куль­тур го­во­ри­ли на па­лео­ази­ат­ских язы­ках, и свя­зы­ва­ют их с из­вестным по китайским письменным ис­точ­ни­кам на­ро­дом илоу.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)