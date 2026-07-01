ПОЛБИН ИВАН СЕМЁНОВИЧ

Генерал-майор авиации, участник боёв на Халхин-Голе и Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1942, 1945).

Биография

Родился 14 (по новому стилю — 27) января 1905 года в селе Ртищево-Каменка (ныне — Полбино Майнского района Ульяновской области). В тринадцатилетнем возрасте уехал на заработки, трудился на железной дороге. После окончания школы второй ступени находился на комсомольской работе. В ноябре 1927 года был призван в РККА. В 1928 году окончил школу командиров-одногодичников, в 1930 году — Вольскую ОВШЛАТ, в 1931 году — Оренбургскую ВАШЛ. Участвовал в боях на Халхин-Голе, будучи командиром эскадрильи 150-го скоростного бомбардировочного авиаполка. За отличие в воздушных сражениях против японцев был удостоен первой награды — ордена Ленина. В феврале 1940 года стал командиром этого полка, дислоцировавшегося в Чите.

Великая Отечественная война

В июле 1941 года полк Полбина был переброшен на запад, в действующую армию. Много раз он в любое время дня и ночи, при любых погодных условиях водил своих лётчиков на бомбардировку скоплений боевой техники и живой силы врага, его важных объектов. Только за период с 20 по 31 августа 1941 года Полбин во главе групп с бреющих полётов уничтожил 58 автомашин, 2 артиллерийские батареи, более 450 солдат и офицеров противника. Как командир полка, большое внимание уделял вопросам подготовки лётного и технического состава. Благодаря его умелому руководству матчасть самолётов работала безотказно, а лётчики проявляли беспредельную храбрость и мужество, демонстрировали большое боевое умение. Уже осенью 1941 года Полбин был представлен к званию Героя Советского Союза, но вышестоящие инстанции снизили статус награды — он получил только орден Красного Знамени.

В наиболее напряжённый период битвы за Москву Полбин совершал со своими лётчиками по 6-8 вылетов в сутки. Отлично действовал и во время битвы под Сталинградом , днём и ночью на своём самолёте Пе-2 водя группы на бомбардирование скоплений танков, автомашин и живой силы врага. Не раз лично производил воздушную разведку, добывая ценные сведения для высшего командования. По состоянию на 6 августа 1942 года совершил 107 вылетов, большую часть из которых — в тёмное время суток. За многочисленные боевые заслуги командир 1-й особой авиагруппы ВВС РККА полковник В. И. Сталин представил Полбина к званию Героя Советского Союза, через три с половиной месяца это звание было ему присвоено.

В сентябре 1942 года Полбин был отозван с фронта и направлен в Инспекцию ВВС РККА. В течение четырёх месяцев служил в ней, сначала возглавлял отдел бомбардировочной авиации, затем был первым заместителем начальника инспекции. В феврале 1943 года вновь был назначен в действующую армию, став командиром 301-й бомбардировочной авиационной дивизии. Уже через месяц был назначен командиром 1-го бомбардировочного авиационного корпуса, впоследствии преобразованного сначала во 2-й гвардейский, а затем в 6-й гвардейский. Во главе этих соединений Полбин участвовал в битве на Курской дуге , освобождении Украинской и Молдавской ССР, Польши. Являлся новатором в тактике воздушного боя, разработал и внедрил на практике новейшие приёмы бомбардирования с пикирования. Большое внимание продолжал уделять вопросам подготовки личного состава к боевой работе, широко использовал в этих целях курсы переподготовки пилотов, систему обмена боевым опытом.

В общей сложности за время своего участия в войне Полбин совершил 157 вылетов. 10 февраля 1945 года лётчик он был во второй раз представлен к званию Героя Советского Союза, однако удостоен он был его уже посмертно. Уже на следующий день над городом Бреслау (ныне — Вроцлав, Польша) самолёт Полбина был сбит вражеской зенитной артиллерией, лётчик погиб. Похоронен во Вроцлаве, на могиле установлен мемориал.