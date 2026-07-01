ПОЛАТЛЫ
ПОЛАТЛЫ (Polatlı ) - телль в центральной части Анатолийского плато, на окраине современного города Полатлы, в 65 км к юго-западу от города Анкара (Турция).
Спасательные раскопки южных и центральных частей холма траншеями проводились англо-турецкой экспедицией под руководством С. Ллойда и Н. Гёкче в 1949 году. Высота телля (в более ранней литературе упоминается как Заферхёюг) 25 м, диаметр 200 м. Выделяется 4 фазы (31 слой): I (слои 1-10; середина III-го тысячелетия до нашей эры) и II (слои 11-15; конец III-го тысячелетия до нашей эры), соответствуют раннему бронзовому веку; III (слои 16-22; 1-я четверть II-го тысячелетия до нашей эры), соответствует переходу к позднему бронзовому веку; IV (слои 23-31, середина XVII - XII веков до нашей эры), соответствует позднему бронзовому веку (используется и древняя номенклатура периодов). Стратиграфия Полатлы является одним из эталонов для изучения последовательности и преемственности культур бронзового века Центральной Анатолии.
Наиболее сохранны и информативны слои фаз I и II (местная культура центральноанатолийского раннего бронзового века). Уже в это время здесь существовало поселение городского типа. Изучались прямоугольные в плане глинобитные дома на каменных основаниях, вероятно с плоской крышей (строительная традиция едина для всех фаз). Между домами открыты погребения: в нижних слоях фазы I - скорченные на боку трупоположения в простых ямах; в более поздних слоях фаз I и II появляются трупоположения в крупных сосудах. В слое 6 - погребение лица высокого социального ранга: под круглым в плане сооружением из каменных плит (возможно, поминальным) с большим количеством керамики находился каменный ящик 110×50 см, к которому вёл подземный коридор (дромос); в ящике - скорченное трупоположение. Вероятно, с ним связан медный или бронзовый одноручный кувшин, украшенный в основании шейки рельефной спиралью, по форме близкий сосудам из драгоценных металлов в царских погребениях Аладжа-Хююка. Керамика фазы I лепная - миски и кувшинообразные сосуды с орнаментом в виде неглубоких каннелюр. Характерны покрытие ангобом (преобладает красный; есть чёрный) и лощение. С фазы II появляются миски, изготовленные на гончарном круге, нанесённая поверх лощения роспись белой краской в виде простых угловатых композиций. Находки узких сосудов с симметрично расположенной парой высоких ручек (тип depas) - показатель связей с Западной Анатолией (Троя II и другие). Среди других находок - глиняная стилизованная фигурка идола, выполненная в стиле, характерном для Центральной Анатолии. Булавки, тесло, черенковый нож-кинжал, топор с широким лезвием изготовлены из мышьяковой бронзы и меди. Каменных орудий немного: наконечники копий и стрел, микролиты; использовался кремень, халцедон, обсидиан, белый кварц. Имеются вкладышевые серпы.
Сохранность слоёв фаз III и IV плохая. Фаза III представляет местную центральноанатолийскую культуру (древнее название - каппадокийская; для керамики - типа Алишар III, «intermediate ware») и соответствует периоду древнеассирийских (смотреть в статье Ассирия) торговых колоний в Центральной Анатолии. Широко применялся гончарный круг, керамика имеет чёрную матовую геометрическую роспись (углы, фестоны и тому подобное) по светлому фону. Фаза IV относится к эпохе Хеттского царства, продолжается развитие местных традиций. Характерны сосуды в виде узкогорлых кувшинов с высокой ручкой, изогнутым носиком и фильтром, часто на высоком профилированном поддоне.