ПОЛАТЛЫ

ПОЛАТЛЫ (Polatlı ) - телль в центральной час­ти Ана­то­лий­ско­го пла­то, на ок­раи­не современного города По­лат­лы, в 65 км к юго-за­па­ду от города Ан­ка­ра (Тур­ция).

Спа­са­тель­ные рас­коп­ки южных и центральных час­тей хол­ма тран­шея­ми про­во­ди­лись анг­ло-турецкой экс­пе­ди­ци­ей под руководством С. Ллой­да и Н. Гёк­че в 1949 году. Высота тел­ля (в бо­лее ран­ней литературе упо­ми­на­ет­ся как За­фер­хё­юг) 25 м, диа­метр 200 м. Вы­де­ля­ет­ся 4 фа­зы (31 слой): I (слои 1-10; середина III-го тысячелетия до нашей эры) и II (слои 11-15; конец III-го тысячелетия до нашей эры), со­от­вет­ст­ву­ют ран­не­му брон­зо­во­му ве­ку; III (слои 16-22; 1-я четверть II-го тысячелетия до нашей эры), со­от­вет­ст­ву­ет пе­ре­хо­ду к позд­не­му брон­зо­во­му ве­ку; IV (слои 23-31, середина XVII - XII веков до нашей эры), со­от­вет­ст­ву­ет позд­не­му брон­зо­во­му ве­ку (ис­поль­зу­ет­ся и древняя но­менк­ла­ту­ра пе­рио­дов). Стра­ти­гра­фия Полатлы яв­ля­ет­ся од­ним из эта­ло­нов для изу­че­ния по­сле­до­ва­тель­но­сти и пре­ем­ст­вен­но­сти куль­тур брон­зо­во­го ве­ка Центральной Ана­то­лии.

Наи­бо­лее со­хран­ны и ин­фор­ма­тив­ны слои фаз I и II (ме­ст­ная куль­ту­ра цен­траль­ноа­на­то­лий­ско­го ран­не­го брон­зо­во­го ве­ка). Уже в это вре­мя здесь су­ще­ст­во­ва­ло по­се­ле­ние городского ти­па. Изу­ча­лись пря­мо­уголь­ные в пла­не гли­но­бит­ные до­ма на ка­мен­ных ос­но­ва­ни­ях, ве­ро­ят­но с пло­ской кры­шей (стро­ительная тра­ди­ция еди­на для всех фаз). Ме­ж­ду до­ма­ми от­кры­ты по­гре­бе­ния: в ниж­них сло­ях фа­зы I - скор­чен­ные на бо­ку тру­по­по­ло­же­ния в про­стых ямах; в бо­лее позд­них сло­ях фаз I и II по­яв­ля­ют­ся тру­по­по­ло­же­ния в круп­ных со­су­дах. В слое 6 - по­гре­бе­ние ли­ца вы­со­ко­го со­ци­аль­но­го ран­га: под круг­лым в пла­не со­ору­же­ни­ем из ка­мен­ных плит (воз­мож­но, по­ми­наль­ным) с боль­шим ко­ли­че­ст­вом ке­ра­ми­ки на­хо­дил­ся ка­мен­ный ящик 110×50 см, к ко­то­ро­му вёл под­зем­ный ко­ри­дор (дро­мос); в ящи­ке - скор­чен­ное тру­по­по­ло­же­ние. Ве­ро­ят­но, с ним свя­зан мед­ный или брон­зо­вый од­но­руч­ный кув­шин, ук­ра­шен­ный в ос­но­ва­нии шей­ки рель­еф­ной спи­ра­лью, по фор­ме близ­кий со­су­дам из дра­го­цен­ных ме­тал­лов в цар­ских по­гре­бе­ни­ях Алад­жа-Хюю­ка. Ке­ра­ми­ка фа­зы I леп­ная - мис­ки и кув­ши­но­об­раз­ные со­су­ды с ор­на­мен­том в ви­де не­глу­бо­ких кан­не­люр. Ха­рак­тер­ны по­кры­тие ан­го­бом (пре­об­ла­да­ет крас­ный; есть чёр­ный) и ло­ще­ние. С фа­зы II по­яв­ля­ют­ся мис­ки, из­го­тов­лен­ные на гон­чар­ном кру­ге, на­не­сён­ная по­верх ло­ще­ния рос­пись бе­лой крас­кой в ви­де про­стых уг­ло­ва­тых ком­по­зи­ций. На­ход­ки уз­ких со­су­дов с сим­мет­рич­но рас­по­ло­жен­ной па­рой вы­со­ких ру­чек (тип depas) - по­ка­за­тель свя­зей с Западной Ана­то­ли­ей (Троя II и другие). Сре­ди других на­хо­док - гли­ня­ная сти­ли­зован­ная фи­гур­ка идо­ла, вы­пол­нен­ная в сти­ле, ха­рак­тер­ном для Центральной Ана­то­лии. Бу­лав­ки, тес­ло, че­рен­ко­вый нож-кин­жал, то­пор с ши­ро­ким лез­ви­ем из­го­тов­ле­ны из мышь­я­ко­вой брон­зы и ме­ди. Ка­мен­ных ору­дий не­мно­го: на­ко­неч­ни­ки ко­пий и стрел, мик­ро­ли­ты; ис­поль­зо­вал­ся кре­мень, хал­це­дон, об­си­ди­ан, бе­лый кварц. Име­ют­ся вкла­ды­ше­вые сер­пы.

Со­хран­ность сло­ёв фаз III и IV пло­хая. Фа­за III пред­став­ля­ет ме­ст­ную цен­траль­ноа­на­то­лий­скую куль­ту­ру (древнее название - кап­па­до­кий­ская; для ке­ра­ми­ки - ти­па Али­шар III, «intermediate ware») и со­от­вет­ст­ву­ет пе­рио­ду древ­не­ас­си­рий­ских (смотреть в статье Ас­си­рия) тор­го­вых ко­ло­ний в Центральной Ана­то­лии. Ши­ро­ко при­ме­нял­ся гон­чар­ный круг, ке­ра­ми­ка име­ет чёр­ную ма­то­вую гео­мет­рическую рос­пись (уг­лы, фес­то­ны и тому подобное) по свет­ло­му фо­ну. Фа­за IV от­но­сит­ся к эпо­хе Хетт­ско­го цар­ст­ва, про­дол­жа­ет­ся раз­ви­тие ме­ст­ных тра­ди­ций. Ха­рак­тер­ны со­су­ды в ви­де уз­ко­гор­лых кув­ши­нов с вы­со­кой руч­кой, изо­гну­тым но­си­ком и фильт­ром, час­то на вы­со­ком про­фи­ли­ро­ван­ном под­до­не.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)