Пол Пот

Пол Пот (имя при рождении — Салот Сар) (1925, Кампонг Тхом — 15.04.1998, Анлонг Венг) — кхмерский политический деятель. Родился в семье зажиточного землевладельца. В 1934 был отправлен родителями в Пномпень, полгода провел в буддийском монастыре Ботумвуатдей в качестве послушника, несколько месяцев — у сестры (танцовщицы и наложницы короля) при королевском дворце. В 1935–1942 жил в семье брата (сотрудника протокольной службы короля). Учился во французской католической школе «École Miche» (1937–1942), колледже «Преах Сианук» в Кампонг Чаме (1942–1947), Технической школе в Пномпене (1947–1949). В 1949 получил государственную стипендию на учебу в Париже, где специализировался в области радиотехники. В 1952 вступил в Коммунистическую партию Франции , занимался в марксистском кружке камбоджийской молодежи. Активная политическая деятельность отрицательно повлияла на учебу. Был лишен государственной стипендии за плохую успеваемость, из-за частых пропусков занятий не получил диплома. В 1953 вернулся в Камбоджу. В том же году вступил в Народно-­революционную партию Камбоджи (НРПК), действовавшую в подполье, стал личным помощником генерального секретаря партии Ту Самута. В 1956–1963 преподавал географию и историю в частном колледже в Пномпене. В 1960 избран в ЦК НРПК. В 1963–1981 — генеральный секретарь партии. В 1963–1965 скрывался от преследования властей на «Базе 100» — в военном вьетнамском лагере, располагавшемся в провинции Ратанакири. В 1965–1966 находился в Пекине, затем в Ханое. В 1966 по его инициативе НРПК была переименована в Коммунистическую партию Кампучии (КПК). В 1968 провозгласил курс на вооруженную борьбу против режима Нородома Сианука . В 1969–1970 вновь жил в Пекине, а затем в Ханое. В 1970–1975 занимался идеологической подготовкой партийных кадров, был одним из руководителей борьбы против проамериканского режима Лон Нола. В 1976 взял псевдоним Пол Пот, сокращение от французского «politique potentielle» — политика возможного. 1976–1979 — премьер-­министр Демократической Кампучии (ДК). Проводил курс по радикальному переустройству общества путем внедрения модели бестоварной экономики, включавшей: переселение горожан в сельскую местность, ликвидацию городов, закрытие рынков, уничтожение денег, создание в деревне кооперативов и народных коммун с максимально высокой степенью обобществления. В результате были разрушены традиционные основы камбоджийского общества — семья, буддийская сангха, деревенская община и установлен всеохватывающий тоталитарный контроль над населением. Реформы сопровождались массовыми репрессиями, принявшими форму геноцида. Уничтожению подверглись более 1,7 млн человек. Под его руководством КПК, захватив власть в стране, оставалась глубоко законспирированной организацией, которая в своей деятельности следовала принципам строжайшей секретности, жесткой субординации и беспощадной дисциплины. Во внешней политике проводил курс самоизоляции. Дипломатические отношения поддерживались с ограниченным кругом стран, главным союзником был Китай. Со 2‑й половины 1970‑х внешнеполитический курс принял ярко выраженный антивьетнамский характер и сопровождался постоянными вооруженными провокациями на камбоджийско-­вьетнамской границе. Международный трибунал над «красными кхмерами» классифицировал деяния режима П. П. как преступления против человечности. В январе 1979 после освобождения Камбоджи вьетнамской армией бежал на северо-­запад страны в район камбоджийско-­таиландской границы, возглавил вооруженную борьбу движения «красных кхмеров» против Народной Республики Кампучия. В 1981 оставил пост генерального секретаря КПК в связи с ее роспуском. В 1985 заявил об отходе от политической деятельности, оставаясь неформальным лидером движения «красных кхмеров». В 1993 настоял на выходе группировки «красных кхмеров» из процесса мирного урегулирования в Камбодже. В 1997, после того как по его приказу был расстрелян вместе с семьей Сон Сен — бывший министр обороны ДК, был заключен под домашний арест соратниками по движению. 25 июля 1997 признан виновным в убийстве Сон Сена и приговорен к пожизненному заключению на суде, организованном «красными кхмерами».

Лит. : Kiernan B. The Pol Pot Regime: Race, Power and Genocide in Cambodia under the Khmer Rouge, 1975–1979. New Haven (Ct.), 1996; Бектимирова Н. Н., Селиванов И. Н. Королевство Камбоджа: Политическая история 1953–2002. М., 2002; Чэндлер Д. Брат номер один. Политическая биография Пол Пота / Пер. с англ. Екатеринбург, 2005; Short Ph . Pol Pot. The History of a Nightmare. London, 2005; Мосяков Д. В. История Камбоджи. ХХ век. М., 2010 . Н. Н. Бектимирова.