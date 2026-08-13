ПОКРЫШКИН ПЁТР ПЕТРОВИЧ

ПОКРЫШКИН ПЁТР ПЕТРОВИЧ - российский ар­хи­тек­тор, рес­тав­ра­тор, академик ар­хи­тек­ту­ры (1909) пе­тербургской АХ.

Обу­чал­ся в пе­тербургской АХ (1888-1895). В 1897-1900 годы пен­сио­нер АХ во Фран­ции, Ита­лии, Ис­па­нии. Ис­сле­до­вал па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры и жи­во­пи­си в Ев­ропейской час­ти Рос­сии, так­же в Средней Азии (Са­мар­канд), Бол­га­рии, Сер­бии. С середины 1890-х годов уча­ст­во­вал в экс­пе­ди­ци­ях Ар­хео­ло­ги­че­ской ко­мис­сии (с 1901 года рес­тав­ра­тор, с 1903 года член). Член Об­ще­ст­ва ар­хи­тек­то­ров-ху­дож­ни­ков (1903), Рус­ско­го ар­хео­ло­ги­че­ско­го об­ще­ст­ва (1904), Мо­с­ков­ско­го ар­хео­ло­ги­че­ско­го об­ще­ст­ва (1915), Об­ще­ст­ва воз­ро­ж­де­ния ху­до­же­ст­вен­ной Ру­си (1915) и других. Про­во­дил на­тур­ные об­сле­до­ва­ния Ва­силь­ев­ско­го хра­ма в Ов­ру­че, Ус­пен­ско­го со­бо­ра в Мо­с­ков­ском Крем­ле и Самп­со­ни­ев­ско­го со­бо­ра в Санкт-Пе­тер­бур­ге, Дмит­ри­ев­ско­го со­бо­ра во Вла­ди­ми­ре, па­мят­ни­ков цер­ков­ной ар­хи­тек­ту­ры Пско­ва, Фе­ра­пон­то­ва монастыря, Ве­ли­ко­лук­ской кре­по­сти, ук­ре­п­ле­ний Смо­лен­ска, стен и ба­шен Мо­с­ков­ско­го Крем­ля. Осу­ще­ст­вил рес­тав­ра­цию церк­вей Святой Трои­цы в селе До­мо­жир­ка Псков­ской губернии (1907), Спа­са на Бе­ре­сто­ве в Кие­ве (1909), Ус­пе­ния (Бо­ров­ской) в Ар­хан­гель­ске (вы­прям­ле­ние ко­ло­коль­ни, 1912 год; не сохранилась). Круп­ней­шей ра­бо­той Покрышкина-рес­тав­ра­то­ра ста­ло вос­соз­да­ние ис­то­рического об­ли­ка церкви Спа­са-Пре­об­ра­же­ния на Не­ре­ди­це (1903-1904 годы; ре­зуль­та­ты рес­тав­ра­ции Покрышкина бы­ли унич­то­же­ны в го­ды Великой Отечественной вой­ны ; раз­ру­шен­ная цер­ковь вос­ста­нов­ле­на в 1950-х годы). В об­лас­ти рес­тав­ра­ции па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры Покрышкин пер­вым в Рос­сии вы­дви­нул идею о не­об­хо­ди­мо­сти пред­ва­рительного тща­тель­но­го ис­сле­до­ва­ния, учи­ты­ваю­ще­го как из­на­чаль­ный об­лик со­ору­же­ния, так и по­сле­дую­щие ар­хитектурные «на­слое­ния». В 1915 году Покрышкин был на­зна­чен председателем Ко­мис­сии по изу­че­нию ущер­ба, на­не­сён­но­го па­мят­ни­кам ар­хи­тек­ту­ры в хо­де во­енных дей­ст­вий. В но­ябре 1917 года осу­ще­ст­в­лял фик­са­цию по­вре­ж­де­ний Мо­с­ков­ско­го Крем­ля в ре­зуль­та­те артиллерийского об­стре­ла, за­ни­мал долж­ность по­мощ­ни­ка председателя Кол­ле­гии по де­лам му­зе­ев и ох­ра­ны па­мят­ни­ков, в 1918 году воз­гла­вил от­дел мо­ну­мен­таль­но­го зод­че­ст­ва Российской ар­хео­ло­гической ко­мис­сии. Вы­сту­пал с кри­ти­кой ме­то­дов ар­хитектурной рес­тав­ра­ции И.Э. Гра­ба­ря, от­да­вав­ше­го пред­поч­те­ние кон­сер­ва­ции су­ще­ст­вую­ще­го со­стоя­ния па­мят­ни­ка, а не вос­соз­да­нию его обли­ка в ту или иную эпо­ху, к че­му скло­нял­ся сам Покрышкин В 1920 году ру­ко­по­ло­жен в диа­ко­ны , за­тем при­нял сан свя­щен­ника и был оп­ре­де­лён в Ти­хо­нов­ский Лу­коя­нов­ский жен­ский монастырь. Пре­по­да­вал в пе­тербургской АХ (1902-1918 годы; профессор с 1911 года); с осе­ни 1919 года не­дол­гое вре­мя пре­по­да­вал ис­то­рию ар­хи­тек­ту­ры в СХУМ в Пет­рогра­де.

Сочинения:

От­чет о ка­пи­таль­ном ре­мон­те Спа­со-Не­ре­диц­кой церк­ви в 1903 и 1904 гг. // Ма­те­риа­лы по ар­хео­ло­гии Рос­сии. СПб., 1906. Вып. 30;

Пра­во­слав­ная цер­ков­ная ар­хи­тек­ту­ра XII-XVIII сто­ле­тий в ны­неш­нем Серб­ском ко­ро­лев­ст­ве. СПб., 1906;

Крат­кие со­ве­ты для про­из­вод­ст­ва точ­ных об­ме­ров в древ­них зда­ни­ях. СПб., 1910;

Бла­го­ве­щен­ская цер­ковь в Суп­расль­ском мо­на­сты­ре. СПб., 1911;

Крат­кие со­ве­ты по во­про­сам ре­мон­та па­мят­ни­ков ста­ри­ны и ис­кус­ст­ва. П., 1915.