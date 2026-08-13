ПОКРЫШКИН ПЁТР ПЕТРОВИЧ
ПОКРЫШКИН ПЁТР ПЕТРОВИЧ - российский архитектор, реставратор, академик архитектуры (1909) петербургской АХ.
Обучался в петербургской АХ (1888-1895). В 1897-1900 годы пенсионер АХ во Франции, Италии, Испании. Исследовал памятники архитектуры и живописи в Европейской части России, также в Средней Азии (Самарканд), Болгарии, Сербии. С середины 1890-х годов участвовал в экспедициях Археологической комиссии (с 1901 года реставратор, с 1903 года член). Член Общества архитекторов-художников (1903), Русского археологического общества (1904), Московского археологического общества (1915), Общества возрождения художественной Руси (1915) и других. Проводил натурные обследования Васильевского храма в Овруче, Успенского собора в Московском Кремле и Сампсониевского собора в Санкт-Петербурге, Дмитриевского собора во Владимире, памятников церковной архитектуры Пскова, Ферапонтова монастыря, Великолукской крепости, укреплений Смоленска, стен и башен Московского Кремля. Осуществил реставрацию церквей Святой Троицы в селе Доможирка Псковской губернии (1907), Спаса на Берестове в Киеве (1909), Успения (Боровской) в Архангельске (выпрямление колокольни, 1912 год; не сохранилась). Крупнейшей работой Покрышкина-реставратора стало воссоздание исторического облика церкви Спаса-Преображения на Нередице (1903-1904 годы; результаты реставрации Покрышкина были уничтожены в годы Великой Отечественной войны; разрушенная церковь восстановлена в 1950-х годы). В области реставрации памятников архитектуры Покрышкин первым в России выдвинул идею о необходимости предварительного тщательного исследования, учитывающего как изначальный облик сооружения, так и последующие архитектурные «наслоения». В 1915 году Покрышкин был назначен председателем Комиссии по изучению ущерба, нанесённого памятникам архитектуры в ходе военных действий. В ноябре 1917 года осуществлял фиксацию повреждений Московского Кремля в результате артиллерийского обстрела, занимал должность помощника председателя Коллегии по делам музеев и охраны памятников, в 1918 году возглавил отдел монументального зодчества Российской археологической комиссии. Выступал с критикой методов архитектурной реставрации И.Э. Грабаря, отдававшего предпочтение консервации существующего состояния памятника, а не воссозданию его облика в ту или иную эпоху, к чему склонялся сам Покрышкин В 1920 году рукоположен в диаконы, затем принял сан священника и был определён в Тихоновский Лукояновский женский монастырь. Преподавал в петербургской АХ (1902-1918 годы; профессор с 1911 года); с осени 1919 года недолгое время преподавал историю архитектуры в СХУМ в Петрограде.
Сочинения:
Отчет о капитальном ремонте Спасо-Нередицкой церкви в 1903 и 1904 гг. // Материалы по археологии России. СПб., 1906. Вып. 30;
Православная церковная архитектура XII-XVIII столетий в нынешнем Сербском королевстве. СПб., 1906;
Краткие советы для производства точных обмеров в древних зданиях. СПб., 1910;
Благовещенская церковь в Супрасльском монастыре. СПб., 1911;
Краткие советы по вопросам ремонта памятников старины и искусства. П., 1915.