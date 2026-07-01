ПОКРЫШКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

ПОКРЫШКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - советский летчик-ас, маршал авиации, трижды Герой Советского Союза.

Родился в Новониколаевске (Новосибирск). Окончил фабрично-заводское училище. Учился в Пермской авиашколе, где освоил профессию авиатехника. К огромному сожалению будущего аса школа не готовила летчиков, однако мечта о небе продолжала жить в нем, и в сентябре 1938 года Покрышкин экстерном, на «отлично» сдает программу аэро-клуба, изучив ее всего за 17 дней!

Начало Великой Отечественной войны Покрышкин встретил на Украине в составе 55-го истребительного авиаполка (впоследствии - 16-й гвардейский). Уже 23 июня он сбивает первый вражеский истребитель. Фронтовая судьба летчика складывалась по-разному. В начале войны ему приходилось покидать горящую машину с парашютом, воз-вращаться пешком из вражеского тыла, пробиваться с наземными частями из окружения. У прямого и откровенного Покрышкина не всегда хорошо складывались отношения с начальством. В конце 1942 года из-за конфликта с командиром полка он едва не угодил под трибунал.

«Звездным часом» Покрышкина стало воздушное сражение над Кубанью весной 1943 года, в котором он добился своих наиболее впечатляющих побед. Так, 12 апреля он в течение дня сбил 7 самолетов противника, из них 4 в одном бою. В конце апреля в одной схватке он сбивает сразу 5 немецких пикировщиков. 24 мая он получает первую, а через 3 месяца вторую Звезду Героя Советского Союза . Слава об этом летчике давно уже гремела по обе стороны фронта. Советские связисты не раз фиксировали в эфире тревожные предупреждения, посылаемые немецкими штабами своим пилотам: «Внимание! В воздухе Покрышкин!» В годы Великой Отечественной войны совершил 650 боевых вылетов, провел 156 воздушных боев.

По официальным данным лично сбил 59 самолетов противника и 6 - в группе, хотя, вероятно, побед было больше. Называют цифру в 72, 90 и даже более 100 сбитых самолетов. Помимо блестящего летного мастерства советский ас продемонстрировал большие тактические способности. Всю войну он собирал и систематизировал свой и чужой боевой опыт. Разработанные им приемы ведения боя вошли в учебники по тактике истребительной авиации. Широко известна его «формула победы»: высота-скорость-маневр-огонь.

Покрышкин проявил себя и как отличный наставник. Под его руководством выросли такие известные асы, как братья Глинки, А. Труд, И. Бабак и др. В феврале 1944 года гвардии подполковника А. И. Покрышкина вызвали в Москву и предложили стать начальником отдела боевой подготовки истребительной авиации. Но он рвался на фронт, и в апреле его назначают командиром родного полка, а уже в мае Покрышкин становится командиром 9-й гвардейской Мариупольской истребительной авиадивизии. Хотя ему категорически запретили участвовать в боевых вылетах, Покрышкин до последних дней войны продолжал вылетать на задания.

После войны Покрышкин с отличием окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе и академию Генштаба, занимал ряд командных должностей в войсках ПВО , был заместителем командующего ПВО. Однако отношения с начальством у него вновь не сложились, и в январе 1972 года Покрышкин ушел со своего поста и возглавил ДОСААФ, занявшись патриотическим воспитанием молодежи. В декабре того же года ему присвоили звание маршал авиации.