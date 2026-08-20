Покры́шкин, Александр Иванович

Покры́шкин, Александр Иванович (21.02[06.03].1913, Новониколаевск, ныне Новосибирск — 13.11.1985, Москва) — советский летчик-ас и военачальник, маршал авиации (1972). Второй по результативности пилот-­истребитель среди летчиков стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой вой­не 1939–1945 . Первый трижды Герой Советского Союза (1944).

Из рабочих. В Рабоче-­крестьянской Красной армии с 1932. Окончил Качинскую Краснознаменную военную авиашколу имени А. Ф. Мясникова (1939), Военную академию им. М. В. Фрунзе (1948) и Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова (1957). С начала Великой Отечественной вой­ны 1941–1945 — заместитель командира и командир эскадрильи, помощник командира и командир гвардейского истребительного авиаполка. Действуя мужественно и отважно, умело применял новые боевые приемы. В воздушных боях старался определить сильнейшего в группе противника и наносить по нему удары, невзирая на риск, что дезориентировало остальных пилотов противника. Особенно отличился в воздушных сражениях на Кубани (апрель — июнь 1943). В отличие от немецких летчиков-асов, выполнявших функции «свободных охотников», большую часть летной карьеры занимался прикрытием наземных вой­ск и защитой советских бомбардировщиков. Согласно официальным данным, совершил 650 боевых вылетов, провел 156 воздушных боев, лично сбил 59 самолетов противника и 6 в группе. Однако в зачет не пошли самолеты, сбитые им в 1941, поскольку архивы авиаполка были утрачены при отступлении. Кроме того, практиковал «отдавать» сбитые им самолеты на счета подчиненных, а после назначения в мае 1944 командиром 9‑й гвардейской истребительной авиадивизии полеты ему были запрещены. Под началом П. дивизия приняла участие в Ясско-­Кишиневской операции 1944 , Львовско-­Сандомирской операции 1944 , Висло-­Одерской операции 1945 , Нижне-­Силезской операции 1945, Верхне-­Силезской операции 1945, Берлинской операции 1945 и Пражской операции 1945. Участвовал в параде Победы 24 июня 1945. После вой­ны успешно осваивал реактивные самолеты, находился на ответственных должностях в вой­сках ПВО СССР, вплоть до заместителя главнокомандующего. В 1972–1981 — председатель Центрального комитета Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту СССР. С 1981 — в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Награжден 6 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, 2 орденами Суворова II степени, орденом Отечественной вой­ны I степени, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и другими наградами.

Соч. : Твоя почетная обязанность. М., 1976; Небо вой­ны: Повесть фронтовых лет. Новосибирск, 1988; Познать себя в бою. М., 2015.

Лит. : Устинов Ю. С. Александр Покрышкин. М., 2003; Полищук Е. Д. Ахтунг! Ахтунг! В небе Покрышкин. М., 2006; Тимофеев А. В. Покрышкин. М., 2015. С. Е. Лазарев.