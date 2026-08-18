ПОКРОВСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПОКРО́ВСКИЙ ВЛАДИ́МИР АЛЕКСА́НДРОВИЧ - российский ар­хи­тек­тор, ис­то­рик ар­хи­тек­ту­ры, ака­де­мик ар­хи­тек­ту­ры (1907), действительный член (1909), член Со­ве­та (1915) пе­тербургской АХ.

Учил­ся в пе­тербургской АХ (1892-1898) у Л.Н. Бе­нуа. Профессорскую дея­тель­ность на­чал в 1890-х годах как по­мощ­ник ар­хи­тек­то­ров В.А. Шре­те­ра и Р.Р. Мар­фель­да. По окон­ча­нии АХ, от­ка­зав­шись от за­гра­нич­но­го пен­сио­нер­ст­ва, осу­ще­ст­в­лял над­зор за строи­тель­ст­вом по про­ек­там Бе­нуа церковь Святого Ге­ор­гия в Гусь-Хру­сталь­ном (1892-1901) и со­бо­ра Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в Вар­ша­ве (1898-1912, не сохранился); со­вме­ст­но с Бе­нуа рес­тав­ри­ро­вал Со­фий­ский со­бор в Цар­ском Се­ле (1904-1905). Ис­сле­до­вал ар­хитектурное на­сле­дие до­пет­ров­ской Ру­си, со­вер­шал по­езд­ки в Ки­ев, го­ро­да Центральной Рос­сии и по Русскому Се­ве­ру, осу­ще­ст­в­ляя фо­то­фик­са­цию па­мят­ни­ков зод­че­ст­ва; эти сним­ки со­ста­ви­ли зна­чительную часть ил­лю­ст­ра­ций 1-го то­ма «Ис­то­рии рус­ско­го ис­кус­ст­ва» под редакцией И.Э. Гра­ба­ря (1910). В творческой прак­ти­ке Покровского с са­мо­го на­ча­ла бе­зо­го­во­роч­но до­ми­ни­ро­ва­ла на­цио­наль­но-ро­ман­тическая те­ма, он ра­бо­тал в рус­ле не­орус­ско­го сти­ля. Сре­ди реа­ли­зо­ван­ных про­ек­тов Покровского: церк­ви По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы в Пар­хо­мов­ке Ки­ев­ской губернии (1903-1907) и Свя­тых Апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла на Шлис­сель­бург­ских по­ро­хо­вых за­во­дах (1903-1907, не сохранилась), ча­сов­ня-усы­паль­ни­ца Про­хо­ро­вых в Но­во­де­вичь­ем монастыре (1911), храм-па­мят­ник Святого Алек­сия на по­ле Лейп­циг­ско­го сра­же­ния 1813 года (1911-1913), зда­ния от­де­ле­ния Государственного бан­ка в Ниж­нем Нов­го­ро­де (1911-1913) и Государственной ссуд­ной каз­ны в Мо­ск­ве (1913-1916). Круп­ней­шим про­из­ве­де­ни­ем Покровского стал ан­самбль в Цар­ском Се­ле (Фео­до­ров­ский со­бор, зда­ние Офи­цер­ско­го со­б­ра­ния, во­кзал Осо­бой императорской железно-дорожной вет­ки; 1910-1912 годы, сохранился час­тич­но). Важ­ней­шие не­осу­ще­ст­в­лён­ные про­ек­ты - церковь Ио­ан­на Кре­сти­те­ля в Ка­ши­не Твер­ской губернии (совместно с О.Р. Мун­цем, 1903-1904 годы), Ар­мян­ская церковь в Ба­ку (1907), Во­ен­но-ис­то­рический му­зей в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1908). По­сле 1917 года Покровский фак­ти­че­ски пре­кра­тил ар­хитектурную прак­ти­ку, но при­нял уча­стие в ор­га­ни­за­ции 1-й Все­российской сельско-хозяйственной и кус­тар­но-про­мыш­лен­ной вы­став­ки 1923 года в Мо­ск­ве, спро­ек­ти­ро­вав па­виль­он «Охот­ни­чье хо­зяй­ст­во». Так­же соз­дал про­ект ар­хитектурного оформ­ле­ния Вол­хов­ской ГЭС (1917-1926 годы, не осу­ще­ст­в­лён). Покровский - ар­хи­тек­тор Вы­со­чай­ше­го дво­ра (1913). Член Санкт-Пе­тербургского общества ар­хи­тек­то­ров, Общества ар­хи­тек­то­ров-ху­дож­ни­ков, объ­е­ди­не­ния «Мир ис­кус­ст­ва» (с 1910), Общества воз­ро­ж­де­ния ху­до­жественной Ру­си и многих других. Пре­по­да­вал на Выс­ших жен­ских по­ли­тех­нических кур­сах (1906-1924), по­мощ­ник профессора-ру­ко­во­ди­те­ля в мас­тер­ской Л.Н. Бе­нуа в АХ (1912-1918); профессор Института гражданских ин­же­не­ров (1914-1929); во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны воз­глав­лял кур­сы во­ен­но-стро­ительных тех­ни­ков при Комитете во­ен­но-тех­нической по­мо­щи; профессор Дон­ско­го по­ли­тех­нического института в Но­во­чер­кас­ске (1920-1922).

Сочинение:

Ис­то­рия рус­ско­го ис­кус­ст­ва / Под ред. И.Э. Гра­ба­ря. М., 1910. Т. 1 (со­авт.).