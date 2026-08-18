ПОКРОВСКИЙ ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ

ПОКРОВСКИЙ ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ - один из вое­на­чаль­ни­ков Бе­ло­го дви­же­ния в Гражданской вой­не 1917-1922 годов, генерал-лейтенант (1919).

Окон­чил Одес­ский ка­дет­ский кор­пус (1906), Пав­лов­ское во­енное училище (1909) в Санкт-Пе­тер­бур­ге, тео­ре­тические кур­сы авиа­ции имени В.В. За­ха­ро­ва при Пе­тербургском по­ли­тех­ническом институте (1913) и Се­ва­сто­поль­скую во­енную авиационную шко­лу (1914). Из офи­цер­ской се­мьи. На во­енной служ­бе с 1906 года. В начале 1914 года при­ко­ман­ди­ро­ван к От­де­лу воздушного фло­та. Уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны , лёт­чик 21-го кор­пус­но­го авиационного от­ря­да (1914-1915), командир 12-го ар­мей­ско­го авиационного от­ря­да (1915-1917); вое­вал на Юго-Западном и Западном фрон­тах - пер­вым из российских лёт­чи­ков при­ну­дил к по­сад­ке и взял в плен са­мо­лёт про­тив­ни­ка с эки­па­жем (июль 1915); штабс-ка­пи­тан (1917). По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года уе­хал на Дон, за­тем на Ку­бань, где по по­ру­че­нию Ку­бан­ской ра­ды в ян­ва­ре - мар­те 1918 года сфор­ми­ро­вал доб­ро­вольческий от­ряд (около 3 тысяч человек) - так называемую Ку­бан­скую ар­мию. В кон­це мар­та 1918 года от­ряд Покровского во­шёл в со­став Доб­ро­воль­че­ской ар­мии. В ап­ре­ле - ию­не 1918 года ко­мандующий вой­ска­ми Ку­бан­ско­го края, в ию­не - августе 1918 года командующий 1-й Ку­бан­ской кон­ной бри­га­ды, в августе 1918 года - январе 1919 года - 1-й Ку­бан­ской кон­ной ди­ви­зии, с января 1919 года - 1-го Ку­бан­ско­го ка­зачь­е­го кор­пу­са Кавказской ар­мии Воо­ру­жён­ных сил Юга Рос­сии (ВСЮР). С ию­ля 1919 года ко­мандующий груп­пой войск Кавказской ар­мии ВСЮР под Ца­ри­цы­ном (ны­не Вол­го­град), в октябре - но­ябре 1919 года начальник ты­ла Кавказской ар­мии. В этом ка­че­ст­ве по при­ка­зу генерал-лейтенанта П.Н. Вран­ге­ля ру­ко­во­дил раз­го­ном Ку­бан­ской ра­ды. В но­ябре 1919 - январе 1920 годов ко­мандующий Кавказской ар­ми­ей ВСЮР. По­сле раз­гро­ма войск ВСЮР час­тя­ми РККА на Ку­ба­ни и Северном Кав­ка­зе в ян­ва­ре - мар­те 1920 года Покровский с ос­тат­ка­ми Ку­бан­ской ар­мии (сфор­ми­ро­ва­на в январе 1920 года на ба­зе Кавказской ар­мии) в кон­це мар­та эва­куи­ро­вал­ся в Крым и был снят с долж­но­сти. Не по­лу­чив на­зна­чения в «Рус­ской ар­мии», в апреле 1920 года эмиг­ри­ро­вал за гра­ни­цу. С 1921 года жил в Вар­не (Бол­га­рия), пла­ни­ро­вал ор­га­ни­за­цию вы­сад­ки на Чер­но­мор­ском по­бе­ре­жье во­оруженных групп. Болгарская по­ли­ция, со­рвав пла­ны де­сан­та, вы­ну­ди­ла Покровского пе­рей­ти на не­ле­галь­ное по­ло­же­ние. При по­пыт­ке аре­ста 7.11.1922 года ока­зал воо­руженное со­про­тив­ле­ние и был смер­тель­но ра­нен.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни (1915) и другими.