ПОКРОВСКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ПОКРО́ВСКИЙ НИКОЛА́Й ВАСИ́ЛЬЕВИЧ - российский ис­то­рик ис­кус­ст­ва, пе­да­гог, ар­хео­лог.

Сын свя­щен­ни­ка, об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Ко­ст­ром­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии (1870), за­тем в Санкт-Пе­тербургской ду­хов­ной ака­де­мии (СПбДА), по окон­ча­нии ко­то­рой в 1874 году был ос­тав­лен в ка­че­ст­ве при­ват-до­цен­та на ка­фед­ре цер­ков­ной ар­хео­ло­гии и ли­тур­ги­ки, что и оп­ре­де­ли­ло об­ласть его на­учных ис­сле­до­ва­ний (экс­т­ра­ор­ди­нар­ный профессор, 1883 год; ор­ди­нар­ный профессор и ин­спек­тор ака­де­мии, 1893-1899 годы). В 1876-1877 годы ко­ман­ди­ро­ван за гра­ни­цу для оз­на­ком­ле­ния с ме­то­да­ми пре­по­да­ва­ния этих дис­ци­п­лин в ев­ропейских университетах. По ито­гам по­езд­ки Покровский раз­ра­бо­тал курс лек­ций по цер­ков­ной ар­хео­ло­гии и ли­тур­ги­ке (опубликован в 1882-1885 годы). Ор­га­ни­за­тор Му­зея цер­ков­но-ар­хео­ло­гических древ­но­стей при СПбДА (1879). Од­но­вре­мен­но ра­бо­тал в Санкт-Пе­тербургском ар­хео­ло­гическом институте (гла­ва ка­фед­ры цер­ков­ной ар­хео­ло­гии; ди­рек­тор, 1898-1917 годы). Главный труд Покровского - «Еван­ге­лие в па­мят­ни­ках ико­но­гра­фии, пре­имущественно ви­зан­тий­ских и рус­ских» (издан в 1892) пред­вос­хи­тил ико­но­гра­фические ис­сле­до­ва­ния Н.П. Кон­да­ко­ва и Н.П. Ли­ха­чё­ва ; для ин­тер­пре­та­ции куль­то­вых изо­бра­же­ний Покровский впер­вые в отечественной нау­ке при­влёк ши­ро­кий круг письменных ис­точ­ни­ков, вклю­чая цер­ков­ные апок­ри­фы. При­дер­жи­ва­ясь пра­во­мо­нар­хических взгля­дов, Покровский стал од­ним из уч­ре­ди­те­лей пар­тии «Рус­ское со­б­ра­ние» (1900). На­учная и пе­да­го­гическая дея­тель­ность Покровского вы­ве­ла на ка­че­ст­вен­но но­вый уро­вень пре­по­да­ва­ние цер­ков­ной ар­хео­ло­гии в ду­хов­ных шко­лах как са­мо­сто­ятельные дис­ци­п­ли­ны.

Сочинения:

Про­ис­хо­ж­де­ние древ­не­хри­сти­ан­ской ба­зи­ли­ки . СПб., 1880;

Ми­ниа­тю­ры Еван­ге­лия Ге­лат­ско­го мо­на­сты­ря XII в. СПб., 1887;

Рим­ские ка­та­ком­бы и па­мят­ни­ки пер­во­на­чаль­но­го хри­сти­ан­ско­го ис­кус­ст­ва. СПб., 1887;

Страш­ный суд в па­мят­ни­ках ви­зан­тий­ско­го и рус­ско­го ис­кус­ст­ва. Од., 1887;

Стен­ные рос­пи­си в древ­них хра­мах гре­че­ских и рус­ских. М., 1890;

Лек­ции по ли­тур­ги­ке. СПб., 1892;

Чин свя­щен­но­го ко­ро­но­ва­ния го­су­да­рей в его ис­то­рии и со­вре­мен­ном со­стоя­нии. СПб., 1896;

Спра­воч­ная книж­ка для лю­би­те­лей цер­ков­ной ар­хи­тек­ту­ры. СПб., 1904;

Очер­ки па­мят­ни­ков хри­стиан­ской ико­но­гра­фии и ис­кус­ст­ва. 3-е изд. СПб., 1910.