Покрóвский, Михаил Николаевич

Покрóвский, Михаил Николаевич (17[29].08.1868, Москва — 10.04.1932, Москва) — советский историк и политический деятель. Родился в семье статского советника. В 1891 окончил историко-­филологический факультет Московского университета. Ученик В. О. Ключевского и П. Г. Виноградова . Начал публиковаться в журнале «Русская мысль». Оставлен в университете для приготовления к профессорскому званию. Примкнул к легальному марксизму. В апреле 1905 вступил в Российскую социал-­демократическую рабочую партию (РСДРП). Большевик. Участник декабрьского восстания в Москве (см. Декабрьские вооруженные восстания 1905–1906 ). С 1907 — в эмиграции. В 1907–1911 — кандидат в члены ЦК РСДРП, член Большевистского центра. Отзовист . В 1910–1913 соавтор марксистской пятитомной «Русской истории древнейших времен». В 1915–1918 опубликовал 2‑томный «Очерк истории русской культуры». Выдвинул концепцию торгового капитализма, который шел на смену феодализму в России. Резко критиковал самодержавие, преувеличивал значение буржуазных тенденций в истории России XVI–XVIII вв. Выступал с позиций интернационализма. В августе 1917 вернулся в Россию и восстановился в партии большевиков. Депутат Московского Совета , участник Демократического совещания 1917 . Участник Московского восстания 1917 , член Замоскворецкого штаба Красной гвардии и в ноябре — Военно-­революционного комитета (ВРК). Редактор «Известий Московского Совета рабочих депутатов» и «Известий Московского ВРК». С 14[27] ноября 1917 по март 1918 — председатель Московского Совета. Избран в Учредительное собрание 1918 . Участник переговоров по заключению Брестского мира 1918 , левый коммунист . 11 марта — 20 мая — председатель Совнаркома Московской области. С мая 1918 — заместитель наркома просвещения РСФСР, отвечал за сферу науки и высшего образования, куда внедрял марксизм , бесплатность обучения, коллегиальность и участие учащихся в управлении университетами. Один из создателей Социалистической (1918) и Коммунистической академии (1924, председатель президиума), Института красной профессуры (1921, первый ректор). С 1920 — глава Центрархива. С 1925 — председатель Общества историков-­марксистов. Редактировал журналы «Красный архив», «Историк-­марксист», «Борьба классов», Большую советскую энциклопедию. Академик АН СССР с 12 января 1929. Член Центральной контрольной комиссии ВКП(б) и ее президиума с 1930. В конце жизни отходил от модернизации истории и характерных для его прежних работ крайних, однозначных оценок. В 1936–1940 научная школа П. подверглась официальной критике, что сопровождалось репрессиями против его учеников.

Соч. : Русская история в самом сжатом очерке. Ч. 1–3. М., 1920–1923; Марксизм и особенности исторического развития России. Сборник статей. 1922–1925 гг. Л., 1925; Избранные произведения. В 4 т. М., 1965–1967.

Лит .: Против исторической концепции М. Н. Покровского. Сб. ст. М.–Л., 1939; Против антимарксистской концепции М. Н. Покровского. Сб. ст. М.–Л., 1940; Соколов О. Д. М. Н. Покровский и советская историческая наука. М., 1970; Чернобаев А. А. «Профессор с пикой», или Три жизни историка М. Н. Покровского. М., 1992; Артизов А. Н. М. Н. Покровский: финал карьеры — успех или поражение? // Отечественная история. 1998. № 1. С. 77–96; № 2. С. 124–143. А. В. Шубин .