ПОКРОВСКИЙ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПОКРОВСКИЙ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский архитектор, народный архитектор СССР (1991), академик Российской академии архитектуры и строительных наук, член-корреспондент РАХ (2001).
Учился в МАРХИ (1945-1950) у Б.С. Мезенцева. Принадлежит к числу архитекторов, искавших пути обновления советской архитектуры после постановления ЦК КПСС и СМ СССР о борьбе с излишествами в архитектуре (1955) и перехода к индустриальному домостроению. В ранний период сотрудничал с однокурсниками Ф.А. Новиковым, В.С. Кубасовым, В.С. Егеревым и другими. Первые реализованные проекты в Москве выполнены в стилистике советского неоклассицизма: 10- и 14-этажные жилые дома на Госпитальной набережной Яузы (1951-1955 годы, совместно с Новиковым), станция метро «Краснопресненская» (1951-1954 годы, совместно с Егеревым, Новиковым, М.П. Константиновым). Первыми реализованными проектами времени перехода к модернизму стали кинотеатры «Прогресс» (1956-1958) и «Ленинград» (1957-1959 годы, оба - совместно с Новиковым) в Москве. Покровский участвовал в конкурсе на проект Московского городского дворца пионеров и стал членом авторского коллектива этого комплекса (1958-1962 годы; совместно с другими). Его отличают свободная планировка павильонного типа, связь с окружающим здание парком, подчёркнуто горизонтальная композиция без иерархии частей, перетекающие пространства, обильное остекление, изобретательное использование материалов, крупные декоративные акценты. Работая (с 1962) в институте «Моспроект-2», занимался проектированием проспекта Калинина (ныне улица Новый Арбат). В 1962 году выиграл (с соавторами) конкурс на проект Научного центра Южной промышленной зоны Зеленограда, с чего началась работа Покровского по планировке и застройке этого города-спутника (главный архитектор, 1964-2002 годы). Основное достоинство составленного под руководством Покровского генплана Зеленограда (принят в 1971 году) заключается в том, что гармонично вписанной в ландшафт типовой застройке отведена второстепенная роль, а центр города оформляют выразительные объёмы индивидуально спроектированных зданий, в том числе созданных Покровским (совместно с другими): Главного научного центра микроэлектроники (1962-1969) и 9-этажного жилого дома «Флейта» (1965-1970). К числу важных работ Покровского также относятся здание МХАТ на Тверском бульваре в Москве (ныне МХАТ имени М. Горького; 1969-1973 годы, совместно с Кубасовым, А.В. Моргулисом, В.С. Уляшовым) и здание посольства СССР в Париже (1974-1978 годы, совместно с А.В. Климочкиным, Д.А. Лисичкиным). Также Покровский разработал проекты монумента в честь защитников Москвы в годы Великой Отечественной войны на Ленинградском шоссе («Штыки»; 1974 года, совместно с архитектором Ю.А. Свердловским, скульптором Е.А. Штейман-Деревянко, художником А.Г. Штейманом) и церковь Филарета, митрополита Московского в Зеленограде (1994-1995). Государственная премия РСФСР (1967), Государственная премия СССР (1975).