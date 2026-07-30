ПОКРОВСКИЙ ХОТЬКОВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Монастырь, расположен в черте города Хотьково, в Сергиево-Посадском районе Московской области. Первое письменное упоминание о монастыре относится к 1308 году.

Монастырь стоит на высоком мысу, образованном излучиной реки Пажи и Комякинским оврагом. Название поселения, рядом с которым возник монастырь, вероятнее всего, происходит от древнеславянского имени Хот, Хотьк. Монастырь был основан вблизи городка Радонеж и изначально был мирским (крестьянским), мужским и женским, управлялся священником Покровского храма.

В 1330-х годах в Радонеж переехала благочестивая семья ростовского боярина Кирилла. С ним были его супруга Мария и сыновья Стефан, Варфоломей и Петр. Боярин Кирилл был приближенным ростовских князей, сопровождал их в поездках в Орду. Впоследствии из-за постоянных набегов ордынцев Кирилл лишился своего состояния и увез семью в более безопасный Радонеж.

Его сын Варфоломей с детства имел тяготение к монашеской жизни, но опекал своих родителей, принявших постриг в Покровском Хотьковском монастыре, до самой их кончины в 1337 году. Кирилл и Мария Радонежские были упокоены в Хотьковской обители. Мощи их и доныне пребывают в Покровском соборе монастыря. Святой Преподобный Сергий Радонежский в дальнейшем стал основателем Троицкой обители (в 10 км от Хотькова), впоследствии известной как Троице-Сергиев монастырь, а с 1744 года – Лавра.

После относительно спокойного периода развития в XIV-XVI веках, когда обитель находилась под опекой великокняжеской власти и Троицкого монастыря, в начале XVII века Хотьковский монастырь подвергся полному разорению. Польско-литовские войска разграбили и разрушили его, а насельницы (в XVI веке монастырь стал женским) со священником укрылись в стенах Троице-Сергиева монастыря. Во время осады монастыря-крепости хотьковский священник отец Сергий умер.

В 1620-е годы жизнь в обители снова наладилась, деревянные здания были заново отстроены. В 1648 году на месте шатрового деревянного храма Покрова Пресвятой Богородицы был построен новый каменный храм. Строительство шло на вклады благотворителя монастыря, думного дворянина и царского сотника В.Ф. Янова. Впоследствии В.Ф.Янов принял монашество в Троице-Сергиевом монастыре под именем Варлаам, где и был погребен после смерти, а его супруга Марфа окончила свой земной путь монахиней Хотьковского Покровского монастыря под именем Мария.

В XVIII веке в монастыре активно продолжались строительные работы. К 1745 году были сооружены северные «Святые» ворота, в 1791 году увенчавшиеся надвратной церковью Рождества Иоанна Предтечи. Через эти ворота паломники и духовенство, поклонившись родителям Преподобного Сергия, отправлялись дальше в Троице-Сергиеву Лавру. В 1781 году вокруг монастыря появилась каменная ограда с четырьмя башнями по углам.

Закон о секуляризации церковного имущества 1764 года значительно повлиял на размеренную и налаженную жизнь монастыря. Лишенный многих своих земельных угодий, монастырь вынужден был искать новые источники существования. Хотьковские монахини, славившиеся своими навыками в шитье, вышивке, кружевоплетении, совершенствовались в своем мастерстве и вскоре стали искусными исполнительницами богатых заказов на церковные облачения, иконы, плащаницы, которые они расшивали жемчугом, золотом, шелком.

В начале XIX века в монастыре было начато строительство нового каменного храма Покрова. Проект храма создал архитектор школы М. Ф. Казакова И.Т. Таманский. При строительстве был использован прочный каменный фундамент старого шатрового храма. Строительству временно помешало Наполеоновское нашествие, но уже в 1816 году новый пятиглавый храм был освящен. В 1834 году на территории монастыря была воздвигнута колокольня, внешне гармонировавшая с храмом и составившая вместе с ним единый ансамбль в стиле классицизма.

В 1826 году были возведены южные «Водяные» ворота с надвратной церковью святителя Митрофана Воронежского (1833). По обе стороны от ворот были выстроены корпуса богадельни, завершившие облик южного въезда в монастырь.

Строительство храма и колокольни велось в бытность игуменьи Евпраксии (1809-1848). При ней был выстроен также игуменский корпус, развивалась всесторонняя хозяйственная деятельность монастыря.

При игуменье Магдалине на территории монастыря появился келейный корпус, двухэтажный странноприимный дом. Дорога к монастырю была замощена камнем. Большое значение игуменья придавала развитию духовной жизни насельниц. В эти годы в обители появились живописная и иконописная школы, рукодельный корпус, выросло число клирошанок. В это время в Хотьковском монастыре почти 30 лет подвизалась затворница Марфа (схимонахиня Мария).

В XIX веке в монастыре начался постепенный переход от особожитийного устава к общежительному. Число насельниц достигло уже четырехсот человек. Окончательный переход к новому уставу был завершен уже при настоятельнице Варсонофии I.

Игуменья Варсонофия I активно развивала просветительскую и благотворительную деятельность. В 1884 году при монастыре в специально отстроенном двухэтажном каменном здании открылась церковно-приходская школа на 50-60 детей.

Во время Балканской войны монастырь собирал пожертвования в помощь нуждающимся, в 1876 году хотьковские монахини приняли на воспитание болгарских девочек-сирот. В период русско-японской и Первой Мировой войн в монастыре собирали средства для Красного Креста, отправляли сестер на работу санитарками в госпитали.

С 1899 по 1904 год в монастыре велось грандиозное строительство нового Никольского храма на 3000 молящихся. Проектировал собор архитектор А. А. Латков. Новый собор высотой в 44 м, построенный в неовизантийском стиле, стал архитектурной доминантой монастыря и всего Хотькова. Внутреннее убранство храма соответствовало экстерьеру: иконостас итальянского мрамора, росписи в византийском стиле, выполненные мастерами Палеха.

Однако новый собор недолго радовал красотой своих прихожан. Уже в 1918 году произошло первое разграбление святыни: богатых окладов икон и утвари. В 1922 году монастырь был закрыт. Монахини и послушницы (ок. 160 человек) вначале работали в трудовой артели, затем были полностью изгнаны с территории монастыря, многие подверглись репрессиям. Последняя игуменья обители Варсонофия II скончалась в 1931 году по дороге в ссылку.

В дальнейшем в зданиях монастыря были размещены административные органы Советской власти, общежития, общественные учреждения. Никольский собор лишился куполов и внутреннего убранства. Мрамор с иконостаса и надгробий был отправлен на строительство метрополитена. В храмах были устроены склады, мастерские, цеха химического завода и других производств. В 1933 году была взорвана колокольня.

Восстановление монастыря началось только в 1992 году, когда произошла официальная канонизация святых преподобных Кирилла и Марии. В том же году в монастыре при настоятельнице Олимпиаде начала возрождаться монашеская жизнь. С того момента и до настоящего времени монастырь находится под особым покровительством Святейшего Патриарха, носит статус ставропигиального.

В настоящий момент практически все храмы и здания монастыря, кроме колокольни, восстановлены и отреставрированы. Сестры несут традиционные послушания: пение на клиросе, работа в иконописной и швейной мастерских, подсобных хозяйствах, скотном дворе, благоустройство территории, выпечка просфор и хлеба, приготовление пищи. При монастыре открыт пансион для девочек. Действует воскресная школа для детей прихожан, работает монастырская библиотека.