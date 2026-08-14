ПОКРОВСКИЙ ЕГОР АРСЕНЬЕВИЧ
ПОКРОВСКИЙ ЕГОР АРСЕНЬЕВИЧ - русский педиатр, педагог, этнограф.
Родился в семье священника. Окончил Тверское духовное училище, поступил в Тверскую семинарию. В 1855 году, не окончив семинарии, стал студентом медицинского факультета Московского университета, который окончил в 1860 году. С 1862 года работал в Московской детской больнице (с 1874 года главный врач). Почетный член Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Один из первых отечественных исследователей и собирателей детских подвижных игр. Широкой популярностью пользовались его книги: «Физическое воспитание детей у разных народов, преимущественно России» (1884), «Детские игры, преимущественно русские. В связи с историей, этнографией, педагогией и гигиеной» (1887), «Русские детские подвижные игры» (1892). Основатель и редактор (1890-1895) журнал «Вестник воспитания». Полагал, что успех всего дальнейшего воспитания ребёнка зависит от того, насколько правильным было первоначальное развитие его способностей, как душевных, так и физических; придавал большое значение воспитательной и обучающей роли народных подвижных игр. Автор работ по вопросам детской гигиены и физического воспитания детей.
Сочинения:
Первоначальное физическое воспитание детей: Популярное руководство для матерей. 2-е изд. М., 1895;
Русские детские игры: жребий, хороводы, символические игры. М., 2010;
Игры дома и на улице: коллекция русских детских игр. М., 2010.