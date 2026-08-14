ПОКРОВСКИЙ ЕГОР АРСЕНЬЕВИЧ

ПОКРОВСКИЙ ЕГОР АРСЕНЬЕВИЧ - русский пе­ди­атр, пе­да­гог, эт­но­граф.

Ро­дил­ся в се­мье свя­щен­ни­ка. Окон­чил Твер­ское ду­хов­ное училище, по­сту­пил в Твер­скую се­ми­на­рию. В 1855 году, не окон­чив се­ми­на­рии, стал сту­ден­том медицинского факультета Московского университета, ко­то­рый окон­чил в 1860 году. С 1862 года ра­бо­тал в Московской дет­ской боль­ни­це (с 1874 года главный врач). Почетный член Об­ще­ст­ва лю­би­те­лей ес­те­ст­во­зна­ния, ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии. Один из пер­вых отечественных ис­сле­до­ва­те­лей и со­би­ра­те­лей дет­ских по­движ­ных игр. Ши­ро­кой по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись его кни­ги: «Фи­зи­че­ское вос­пи­та­ние де­тей у раз­ных на­ро­дов, пре­иму­щест­вен­но Рос­сии» (1884), «Дет­ские иг­ры, пре­иму­щест­вен­но рус­ские. В свя­зи с ис­то­ри­ей, эт­но­гра­фи­ей, пе­да­го­ги­ей и ги­гие­ной» (1887), «Рус­ские дет­ские под­виж­ные иг­ры» (1892). Ос­но­ва­тель и ре­дак­тор (1890-1895) журнал «Вест­ник вос­пи­та­ния». По­ла­гал, что ус­пех все­го даль­ней­ше­го вос­пи­та­ния ре­бён­ка за­ви­сит от то­го, на­сколь­ко пра­виль­ным бы­ло пер­во­на­чаль­ное раз­ви­тие его спо­соб­но­стей, как ду­шев­ных, так и фи­зи­че­ских; при­да­вал боль­шое зна­че­ние вос­пи­та­тель­ной и обу­чаю­щей ро­ли народных под­виж­ных игр. Ав­тор ра­бот по во­про­сам дет­ской ги­гие­ны и фи­зи­че­ско­го вос­пи­та­ния де­тей.

Сочинения:

Пер­во­на­чаль­ное фи­зи­че­ское вос­пи­та­ние де­тей: По­пу­ляр­ное ру­ко­во­дство для ма­те­рей. 2-е изд. М., 1895;

Рус­ские дет­ские иг­ры: жре­бий, хо­ро­во­ды, сим­во­ли­че­ские иг­ры. М., 2010;

Иг­ры до­ма и на ули­це: кол­лек­ция рус­ских дет­ских игр. М., 2010.