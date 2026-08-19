ПОКРОВА В ФИЛЯХ ЦЕРКОВЬ
ПОКРОВА В ФИЛЯХ ЦЕРКОВЬ - один из главных памятников архитектуры в стиле нарышкинского барокко в Москве.
Расположен на открытой территории неподалёку от правого берега реки Москва, в бывшем селе Фили. Деревня Хвыли (Хвили; с XVII века - Фили) была родовой вотчиной князей Мстиславских (при Ф.И. Мстиславском в 1619 году построена старая деревянная Покровская церковь); в 1639 году перешла в казну и в июне 1689 года пожалована Л.К. Нарышкину, построившему здесь новый усадебный дом с башней и часами, обширным парком и новой кирпичной церковью. Деревня переименована в село Покровское (в 1920-е годы возвращено название Фили). Посвящение главного престола верхней церкви (до 1783 года являлась домовым храмом) Спасу Нерукотворному, по преданию, связано с иконой, перед которой Л.К. Нарышкин молился во время Стрелецкого бунта (1682), пропавшей в 1940-е годы. Храм посещали царь Пётр I и императрица Екатерина II (1763). Он реставрировался в конце XVIII века под руководством М.Ф. Казакова. В 1812 году наполеоновские войска устроили в нём конюшню и швальню (портняжную мастерскую). В 1868 году часть усадьбы у Э.Д. Нарышкина (смотреть Нарышкины) приобрёл П.Г. Шелапутин и церковь окончательно стала приходской. В 1931 году село с церковью вошло в состав Москвы. Церковь закрыта в июле 1941 года; в целях маскировки разобраны главы с крестами и верхний восьмерик; уничтожено кладбище. Отреставрирована в 1955-1969 годы (архитекторы Е.В. Михайловский, И.В. Ильенко; иконы раскрыты в 1970-е годы бригадой И.П. Ярославцева). С 1971 года филиал Центрального музея древнерусского искусства и культуры имени Андрея Рублёва (открыт для посещения в 1980 году). Богослужения в нижнем храме возобновлены в 2000 году.
Крестообразная в плане 5-ярусная центрическая церковь (предположительно, 1690-1691 годы) поднята на высокий подклет (с тёплой нижней церковью Покрова Пресвятой Богородицы), окружённый открытой галереей (гульбищем) на аркаде с тремя широкими лестницами-всходами (их нижняя 9-гранная часть с одним сходом после 1812 года переделана на крестообразную с двумя сходами). Двусветный четверик с 8-гранными окнами окружён четырьмя равновеликими полукружиями апсиды и притворов и завершён тремя уменьшающимися кверху восьмериками. Нижний восьмерик световой (высокие окна способствуют хорошему освещению интерьера), средний вмещает звонницу с узкими сквозными арками, верхний увенчан луковичной главой. Такие же главы на 8-гранных барабанах увенчивают апсиду и притворы. Углы четверика и восьмериков и пилоны аркады украшены белокаменными колоннами, несущими сложнопрофилированные карнизы, увенчанные фигурными аттиками: на четверике, апсиде и притворах в виде «петушьих гребешков», на нижнем восьмерике - с резьбой в виде спиралевидных волют. Парапет террасы, лестниц и звонницы выделяют фризы из ширинок. Форма наличников разнообразна, варьируются формы «гребешков».
В интерьере сохраняется 9-ярусный барочный иконостас, увенчанный Распятием с предстоящими Богоматерью и святым Иоанном Богословом; предположительно он выполнен в 1693-1694 годы под руководством К.И.Золотарёва белорусскими мастерами, состоящими при Оружейной палате. Богатая горельефная резьба иконостаса (перезолочен в середине XIX века) наполнена растительными (картуши, гирлянды с цветами и фруктами, «ушные раковины») и архитектурными (колонки, балюстрады, волюты, фиалы, пальметты) мотивами; влияние католической иконографии ощутимо в резном изображении «Сердце Христово». Большая часть икон и резьбы (некоторые - подписные) выполнена в 1693-1694 годы царскими мастерами Золотарёвым (резное Распятие; «Апостолы Пётр и Павел», «Святой Иоанн Предтеча и святой Алексей человек Божий», «Предста Царица» и другие иконы праздничного ряда, деисуса; пророки, праотцы, верхний ряд Страстей Господних), К. Улановым (икона «Успение Богоматери», рама от иконы «Спас Нерукотворный» с 12 клеймами, представляющими историю Нерукотворного образа) и, возможно, Б. Салтановым. На вратах жертвенника - изображение архидиакона Стефана (предположительно художник Салтанов), в лике которого некоторые исследователи усматривают черты молодого Петра I. В середине XVIII века иконостас увеличили добавлением 2 рядов Страстей (предположительно иконописец П. Иванов). Сохранились также: массивная резная 2-ярусная ложа ктитора (царское место; увенчано короной) на западной стене храма, стоящие на шарах с лапами грифонов клиросы (кафедры для певчих) с резьбой в виде корзин с цветами и фруктами, навесные киоты с иконами «Сошествие святого Духа» и «Троица Новозаветная», дубовый пол, главный паникадило с длинной цепью в виде цветочной гирлянды, фрагменты росписей 1694 года (изначально был расписан только свод). В 1705 году в окна были вставлены витражи из Нарвы (большая часть расхищена в 1812 году, оставшиеся переданы в 1909 году в ГИМ). Киоты и роспись в притворах, большое паникадило созданы в 1850 году. В северном притворе представлен дубовый престол из деревянного храма 1619 года. В нижней церкви сохранились иконостас (1853), фрагменты росписи (1782, 1813, 1830, 1853, 1880), иконы XVIII - начала XX веков. В фондах - иконы XVII-XIX веков. С 1988 года проходят Филёвские чтения.