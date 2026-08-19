ПОКРОВА НА НЕРЛИ

ПОКРОВА НА НЕРЛИ́ - храм до­мон­голь­ско­го пе­рио­да в Рос­сии, во Вла­ди­мир­ской области, в 1,5 км к юго-вос­то­ку от поселка Бо­го­лю­бо­во Суз­даль­ско­го р-на, в жи­вопис­ном мес­те при впа­де­нии реки Нерль в Клязь­му.

Один из цен­ней­ших ар­хит. па­мят­ни­ков вла­ди­ми­ро-суз­даль­ской шко­лы и од­на из пер­вых церк­вей, ос­вя­щён­ных в честь По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы. По­строе­на близ ре­зи­ден­ции Бо­го­лю­бо­во князя Ан­д­рея Юрь­е­ви­ча Бо­го­люб­ско­го «еди­ным ле­том» (за один год; по Вла­ди­мир­ско­му ле­то­пис­цу XVI века - в 1158 году) с уча­сти­ем мас­те­ров, при­слан­ных императором Фрид­ри­хом I Бар­ба­рос­сой. По позд­не­му Жи­тию князя Ан­д­рея Бо­го­люб­ско­го (1701), князь «со­вер­шил» цер­ковь в па­мять сво­его стар­ше­го сы­на, князя Изя­сла­ва, смер­тель­но ра­нен­но­го в по­бе­до­нос­ном по­хо­де 1164 года про­тив бол­гар и умер­ше­го осе­нью 1165 года (от­сю­да мно­го­численные ус­та­рев­шие да­ти­ров­ки хра­ма ме­ж­ду 1165 и 1167 годами). Фун­да­мен­ты хра­ма со­сто­ят из бу­то­вой ос­но­вы (глу­би­ной 1,6 м) и 8 ря­дов глад­ко­тё­са­но­го кам­ня (глу­би­на ок. 3,7 м), об­сы­пан­ных гли­ни­стым грун­том для соз­да­ния ис­кусственного хол­ма из-за ве­сен­них раз­ли­вов. Бе­ло­ка­мен­ный од­но­гла­вый 4-столп­ный храм с нес­коль­ко вы­тя­ну­ты­ми по вер­ти­ка­ли про­пор­ция­ми (ши­ри­на около 10 м, вы­со­та с кре­стом около 24 м) яв­ля­ет­ся при­ме­ром слия­ния ро­ман­ских (по­лу­ко­лон­ны фа­са­дов, пер­спек­тив­ные пор­та­лы, ви­зу­аль­ное слия­ние трёх вы­со­ких ап­сид) и ви­зантийских (схе­ма кре­сто­во-ку­поль­но­го хра­ма) черт, соз­дав­ше­го уди­ви­тель­ный по гар­мо­нии об­раз русской «све­че­об­раз­ной» церк­ви. Чёт­кость и струк­тур­ность ар­хитектурной ком­по­зи­ции под­чёрк­ну­та урав­но­ве­шен­но­стью про­пор­ций по­ни­жен­ных под­пруж­ных арок не­боль­шо­го по пло­ща­ди под­ку­поль­но­го пря­мо­уголь­ни­ка (3,1×3,5 м), арок хор в западной час­ти, рас­по­ло­же­ни­ем уз­ких вы­со­ких окон, рас­пре­де­ле­ни­ем изящ­ной пла­стической об­ра­бот­ки фа­са­дов (ус­туп­ча­тые ло­пат­ки и за­ко­ма­ры, ар­ка­тур­но-ко­лон­ча­тые поя­са на вы­тя­ну­том ба­ра­ба­не и под по­реб­ри­ком и от­лив­кой, де­ля­щи­ми фа­са­ды чет­ве­ри­ка на 2 поч­ти рав­но­знач­ных яру­са).

Цер­ковь яв­ля­ет­ся пер­вым со­хра­нив­шим­ся ан­самб­лем вла­ди­ми­ро-суз­даль­ской скульп­тур­ной де­ко­ра­ции, соз­дан­ным пред­по­ло­жи­тель­но со­вме­ст­но русскими и лом­бард­ски­ми мас­те­ра­ми. Ка­мен­ные рель­е­фы на отдельных ка­мен­ных бло­ках рас­по­ло­же­ны пре­имущественно в верх­них час­тях пря­сел фа­са­дов и соз­да­ют чёт­кую сис­те­му: в тим­па­нах центральных за­ко­мар - изо­бра­же­ния вос­се­даю­ще­го на тро­не и бла­го­слав­ляю­ще­го ца­ря Да­ви­да, ок­ру­жён­но­го слу­шаю­щи­ми пти­ца­ми, льва­ми; в бо­ко­вых тим­па­нах - гри­фо­ны, не­су­щие лань; ни­же, под по­лоч­кой, - жен­ские го­ло­вы (со­хра­ни­лось 19); по сто­ро­нам от центральных окон - ле­жа­щие львы-за­щит­ни­ки. Резь­бой так­же ук­ра­ше­ны ос­но­ва­ния по­лу­ко­лонн в ар­ка­тур­но-ко­лон­ча­том поя­се (че­ре­дую­щие­ся мас­ки и фи­гур­ки жи­вот­ных), ар­хи­воль­ты и ка­пи­те­ли пор­та­лов. Сте­ны дос­ти­га­ют тол­щи­ны 1,5 м, но бла­го­да­ря рель­е­фам и про­фи­ли­ро­ван­ной ар­хитектурной де­ко­ра­ции иг­ра све­та и те­ни раз­ру­ша­ет ощу­ще­ние их мас­сив­но­сти. В ин­терь­е­ре со­хра­ни­лись рез­ные им­по­сты ароч­ных пи­ло­нов с пар­ны­ми изо­бра­же­ния­ми по­вёр­ну­тых в про­ти­во­по­лож­ные сто­ро­ны львов. Храм был рас­пи­сан фре­ска­ми ( Пан­то­кра­тор в ку­по­ле, апо­сто­лы в ба­ра­ба­не), окон­ча­тель­но ут­ра­чен­ны­ми при по­нов­ле­нии хра­ма в 1877 году.

Од­но­вре­мен­но со строи­тель­ст­вом хра­ма ос­но­ван По­кров­ский Нер­лин­ский монастырь (уп­разд­нён в 1764 году; с начала XIX века по 1923 год - скит Свя­то-Бо­го­люб­ско­го монастырь). Цер­ковь пре­тер­пе­ла ре­монт­ные ра­бо­ты и пе­ре­строй­ки в 1672-1673 годы (ра­зо­бра­на баш­ня с хо­дом на хо­ры), 1795 год (уст­рое­на ле­ст­ни­ца внут­ри хра­ма), 1803 год (шле­мо­вид­ный ку­пол за­ме­нён на лу­ко­вич­но­об­раз­ный), 1859-1860 годы (архитектор Н.А. Арт­ле­бен), 1877 год, конец 1980-х годов (вос­ста­нов­лен по­ста­мент под ба­ра­ба­ном). По­сле рас­ко­пок 1954-1955 годов Н.Н. Во­ро­ни­ным пред­ло­жен про­ект ре­кон­ст­рук­ции хра­ма с ок­ру­жаю­щей его от­кры­той га­ле­ре­ей высота около 5,5 м (2-я половина XII века; ра­зо­бра­на в 1672 году), бе­ло­ка­мен­ной об­ли­цов­кой хол­ма и мо­щё­ной при­ста­нью с ши­ро­кой ле­ст­ни­цей. Цер­ковь вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия и на­хо­дит­ся в со­вме­ст­ном ве­дении РПЦ и Вла­ди­ми­ро-Суз­даль­ско­го му­зея-за­по­вед­ни­ка.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)