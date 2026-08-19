ПОКРОВА НА НЕРЛИ
ПОКРОВА НА НЕРЛИ́ - храм домонгольского периода в России, во Владимирской области, в 1,5 км к юго-востоку от поселка Боголюбово Суздальского р-на, в живописном месте при впадении реки Нерль в Клязьму.
Один из ценнейших архит. памятников владимиро-суздальской школы и одна из первых церквей, освящённых в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Построена близ резиденции Боголюбово князя Андрея Юрьевича Боголюбского «единым летом» (за один год; по Владимирскому летописцу XVI века - в 1158 году) с участием мастеров, присланных императором Фридрихом I Барбароссой. По позднему Житию князя Андрея Боголюбского (1701), князь «совершил» церковь в память своего старшего сына, князя Изяслава, смертельно раненного в победоносном походе 1164 года против болгар и умершего осенью 1165 года (отсюда многочисленные устаревшие датировки храма между 1165 и 1167 годами). Фундаменты храма состоят из бутовой основы (глубиной 1,6 м) и 8 рядов гладкотёсаного камня (глубина ок. 3,7 м), обсыпанных глинистым грунтом для создания искусственного холма из-за весенних разливов. Белокаменный одноглавый 4-столпный храм с несколько вытянутыми по вертикали пропорциями (ширина около 10 м, высота с крестом около 24 м) является примером слияния романских (полуколонны фасадов, перспективные порталы, визуальное слияние трёх высоких апсид) и византийских (схема крестово-купольного храма) черт, создавшего удивительный по гармонии образ русской «свечеобразной» церкви. Чёткость и структурность архитектурной композиции подчёркнута уравновешенностью пропорций пониженных подпружных арок небольшого по площади подкупольного прямоугольника (3,1×3,5 м), арок хор в западной части, расположением узких высоких окон, распределением изящной пластической обработки фасадов (уступчатые лопатки и закомары, аркатурно-колончатые пояса на вытянутом барабане и под поребриком и отливкой, делящими фасады четверика на 2 почти равнозначных яруса).
Церковь является первым сохранившимся ансамблем владимиро-суздальской скульптурной декорации, созданным предположительно совместно русскими и ломбардскими мастерами. Каменные рельефы на отдельных каменных блоках расположены преимущественно в верхних частях прясел фасадов и создают чёткую систему: в тимпанах центральных закомар - изображения восседающего на троне и благославляющего царя Давида, окружённого слушающими птицами, львами; в боковых тимпанах - грифоны, несущие лань; ниже, под полочкой, - женские головы (сохранилось 19); по сторонам от центральных окон - лежащие львы-защитники. Резьбой также украшены основания полуколонн в аркатурно-колончатом поясе (чередующиеся маски и фигурки животных), архивольты и капители порталов. Стены достигают толщины 1,5 м, но благодаря рельефам и профилированной архитектурной декорации игра света и тени разрушает ощущение их массивности. В интерьере сохранились резные импосты арочных пилонов с парными изображениями повёрнутых в противоположные стороны львов. Храм был расписан фресками (Пантократор в куполе, апостолы в барабане), окончательно утраченными при поновлении храма в 1877 году.
Одновременно со строительством храма основан Покровский Нерлинский монастырь (упразднён в 1764 году; с начала XIX века по 1923 год - скит Свято-Боголюбского монастырь). Церковь претерпела ремонтные работы и перестройки в 1672-1673 годы (разобрана башня с ходом на хоры), 1795 год (устроена лестница внутри храма), 1803 год (шлемовидный купол заменён на луковичнообразный), 1859-1860 годы (архитектор Н.А. Артлебен), 1877 год, конец 1980-х годов (восстановлен постамент под барабаном). После раскопок 1954-1955 годов Н.Н. Ворониным предложен проект реконструкции храма с окружающей его открытой галереей высота около 5,5 м (2-я половина XII века; разобрана в 1672 году), белокаменной облицовкой холма и мощёной пристанью с широкой лестницей. Церковь включена в список Всемирного наследия и находится в совместном ведении РПЦ и Владимиро-Суздальского музея-заповедника.