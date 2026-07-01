ПОКРОВ
ПОКРОВ - город в России, в западной части Владимирской области, в Петушинском районе.
Население 17,6 тысяч человек (2013). Расположен в 4 км от железно-дорожной станции Покров. Через северную часть Покрова проходит федеральная автотрасса «Волга» (Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа).
Возник как подмонастырская слобода Антониева Покровского монастыря (Антониевой пустыни), вероятно, в 1-й четверти XV века. По всей видимости, в 1701-1702 годы монастырь прекратил существование, а подмонастырской слободой, ставшей к тому времени патриаршим домовым селом Покров, ведал Монастырский приказ. В 1722-1738 годы село находилось в ведении Синодального Дворцового и Синодального Казённого приказов, в 1738-1744 и 1763-1778 годы - Коллегии экономии, в 1745-1763 годы - Канцелярии синодального экономического правления. С 1778 года город. Уездный город Владимирской губернии (1778-1921 годы; до 1796 года Владимирское наместничество). В 1861 году открыто постоянное движение по железно-дорожной линии Москва - Владимир, прошедшей близ Покрова. Советская власть установлена в октябре/ноябре 1917 года. Входил в состав Киржачского (1921-1924) и Александровского (1924-1929) уездов Владимирской губернии, Петушинского района Московской области (1929-1944) и Владимирской области (1944-1945 и с 1960). Районный центр Владимирской области (1945-1960).
Город застроен по регулярному плану 1788 года (изменён в 1826). В центре - собор Покрова Божией Матери (XVIII век; трапезная и колокольня - 1808 год, приделы), построенный на месте бывшей Антониевой пустыни. Сохранились также: Троицкая церковь (1831-1836 годы; с 1870 года до закрытия в 1930-е годы - собор, перестроенный в 1950-е годы под Дом культуры); общественные и административные здания - уездная тюрьма (1779-1780 годы; с небольшой церковью Святого апостола Иоанна Богослова, 1891-1898 годы), казначейство, постоялый двор (XIX век), больница (конца XIX века), доходные дома Ситниковых, Корниловых, частная школа купца Шилова (1890 год; ныне отдел полиции), женская (конец XIX века) и мужская (1910) гимназии, присутственные места (1910 год; ныне городская администрация), «образцовые» жилые дома XIX - начала XX веков. Памятный крест на месте захоронения русских воинов, умерших от ран, полученных во время Бородинского сражения в 1812 году (2002). Памятник шоколаду (2009 год, скульптор И.В. Шанин). Филиал Московского государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова. Музеи: краеведческий, шоколада (оба - в бывшем здании земской управы, 1840 год).
Производство теплообменной аппаратуры, деталей трубопроводов, железо-бетонных изделий и другого. Ювелирный завод. Шоколадная фабрика (1997 год; ныне - в составе американской компании «Mondel ̅ez International», по объёмам производства одна из крупнейших в России).
Близ Покрова - Всеросийский НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии (с 1965 года; современное название с 1991 года); в поселке городского типа Вольгинский - Покровский завод биопрепаратов. В поселке Введенский, на острове Вятского (Введенского) озера, - ансамбль Покровской Свято-Введенской Островной женской пустыни (основана как мужская в конце XVII века; закрыта в 1924 году, возрождена как самостоятельная женская обитель в 1995 году) с 5-главым собором Введения во храм Пресвятой Богородицы в русско-византийском стиле (1891-1994), Никольской церкви (1876-1878), настоятельским и келейным корпусами (XIX век), звонницей (2001); близ автодороги Покров - Киржач - мемориальный комплекс на месте гибели Ю.А. Гагарина и В.С. Серёгина (стела высотой 16 м, музей и церковь Святого апостола Андрея Первозванного).