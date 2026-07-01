ПОКРОВ

ПОКРОВ - го­род в Рос­сии, в западной час­ти Вла­ди­мир­ской области, в Пе­ту­шин­ском районе.

Население 17,6 тысяч человек (2013). Рас­по­ло­жен в 4 км от железно-дорожной станции По­кров. Че­рез северную часть Покрова про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Вол­га» (Мо­ск­ва - Вла­ди­мир - Ниж­ний Нов­го­род - Ка­зань - Уфа).

Воз­ник как под­мо­на­стыр­ская сло­бо­да Ан­то­ние­ва По­кров­ско­го монастыря (Ан­то­ние­вой пус­ты­ни), ве­ро­ят­но, в 1-й четверти XV века. По всей ви­ди­мо­сти, в 1701-1702 годы мо­на­стырь пре­кра­тил су­ще­ст­во­ва­ние, а под­мо­на­стыр­ской сло­бо­дой, став­шей к то­му вре­ме­ни пат­ри­ар­шим до­мо­вым селом По­кров, ве­дал Мо­на­стыр­ский при­каз . В 1722-1738 годы се­ло на­хо­ди­лось в ве­де­нии Си­но­даль­но­го Двор­цо­во­го и Си­но­даль­но­го Ка­зён­но­го при­ка­зов, в 1738-1744 и 1763-1778 годы - Кол­ле­гии эко­но­мии, в 1745-1763 годы - Кан­це­ля­рии си­но­даль­но­го эко­но­мического прав­ле­ния. С 1778 года го­род. Уезд­ный го­род Вла­ди­мир­ской губернии (1778-1921 годы; до 1796 года Вла­ди­мир­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). В 1861 году от­кры­то по­сто­ян­ное дви­же­ние по железно-дорожной ли­нии Мо­ск­ва - Вла­ди­мир, про­шед­шей близ Покрова. Советская власть ус­та­нов­ле­на в октябре/но­ябре 1917 года. Вхо­дил в со­став Кир­жач­ско­го (1921-1924) и Алек­сан­д­ров­ско­го (1924-1929) уез­дов Вла­ди­мир­ской губернии, Пе­ту­шин­ско­го района Московской области (1929-1944) и Вла­ди­мир­ской области (1944-1945 и с 1960). Рай­он­ный центр Вла­ди­мир­ской области (1945-1960).

Го­род за­стро­ен по ре­гу­ляр­но­му пла­ну 1788 года (из­ме­нён в 1826). В цен­тре - со­бор По­кро­ва Бо­жи­ей Ма­те­ри (XVIII век; тра­пезная и ко­ло­коль­ня - 1808 год, при­де­лы), по­стро­ен­ный на мес­те бывшей Ан­то­ние­вой пус­ты­ни. Со­хра­ни­лись так­же: Тро­иц­кая церковь (1831-1836 годы; с 1870 года до за­кры­тия в 1930-е годы - со­бор, пе­ре­стро­ен­ный в 1950-е годы под Дом куль­ту­ры); об­щественные и административные зда­ния - уезд­ная тюрь­ма (1779-1780 годы; с не­боль­шой церковью Святого апостола Ио­ан­на Бо­го­сло­ва, 1891-1898 годы), ка­зна­чей­ст­во, по­стоя­лый двор (XIX век), боль­ни­ца (конца XIX века), до­ход­ные до­ма Сит­ни­ко­вых, Кор­ни­ло­вых, ча­ст­ная шко­ла куп­ца Ши­ло­ва (1890 год; ны­не от­дел по­ли­ции), жен­ская (конец XIX века) и муж­ская (1910) гим­на­зии, при­сут­ст­вен­ные мес­та (1910 год; ны­не городская ад­ми­ни­ст­ра­ция), «об­раз­цо­вые» жи­лые до­ма XIX - начала XX веков. Па­мят­ный крест на мес­те за­хо­ро­не­ния русских вои­нов, умер­ших от ран, по­лу­чен­ных во вре­мя Бо­ро­дин­ско­го сра­же­ния в 1812 году (2002). Па­мят­ник шо­ко­ла­ду (2009 год, скульп­тор И.В. Ша­нин). Фи­ли­ал Московского государственного гу­ма­ни­тар­но­го университета имени М.А. Шо­ло­хо­ва . Му­зеи: крае­вед­че­ский, шо­ко­ла­да (оба - в бывшем зда­нии зем­ской упра­вы, 1840 год).

Про­изводство те­п­ло­об­мен­ной ап­па­ра­ту­ры, де­та­лей тру­бо­про­во­дов, железо-бе­тонных из­де­лий и другого. Юве­лир­ный за­вод. Шо­ко­лад­ная фаб­ри­ка (1997 год; ны­не - в со­ста­ве американской ком­па­нии «Mondel ̅ez International», по объ­ё­мам про­изводства од­на из круп­ней­ших в Рос­сии).

Близ Покрова - Все­росийский НИИ ве­те­ри­нар­ной ви­ру­со­ло­гии и мик­ро­био­ло­гии (с 1965 года; современное название с 1991 года); в поселке городского ти­па Воль­гин­ский - По­кров­ский за­вод био­пре­па­ра­тов. В поселке Вве­ден­ский, на ост­ро­ве Вят­ско­го (Вве­ден­ско­го) озера, - ан­самбль По­кров­ской Свя­то-Вве­ден­ской Ост­ров­ной жен­ской пус­ты­ни (ос­но­ва­на как муж­ская в конце XVII века; за­кры­та в 1924 году, воз­ро­ж­де­на как са­мо­сто­ятельная жен­ская оби­тель в 1995 году) с 5-гла­вым со­бо­ром Вве­де­ния во храм Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле (1891-1994), Ни­коль­ской церкви (1876-1878), на­стоя­тель­ским и ке­лей­ным кор­пу­са­ми (XIX век), звон­ни­цей (2001); близ ав­то­до­ро­ги По­кров - Кир­жач - ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс на мес­те ги­бе­ли Ю.А. Га­га­ри­на и В.С. Се­рё­ги­на (сте­ла высотой 16 м, му­зей и церковь Святого апостола Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го).

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