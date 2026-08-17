ПОКРАСС
ПОКРАСС - российские музыканты, братья.
Дмитрий Яковлевич (26.10(7.11). 1899, Киев - 20.12.1978, Москва), композитор, эстрадный дирижёр, народный артист СССР (1975). В 1913-1917 годы учился в Санкт-Петербургской (Петроградской) консерватории как пианист у М.И. Гелевера. В 1917 году вернулся в Киев, работал аккомпаниатором в эстрадных концертах, сочинял романсы и песни для артистов варьете. В годы Гражданской войны 1917-1922 годов служил в политотделе 1-й Конной армии, написал «Марш Будённого» (слова А.А. Д’Актиля, 1920 год) - одну из первых советских массовых песен, получивших всенародную известность. В 1923-1926 годы главный дирижёр и заведующий музыкальной частью московских театров «Палас» и «Эрмитаж», в 1926-1936 годы - Московского мюзик-холла, в 1936-1972 годы руководитель эстрадного оркестра Центрального дома культуры железнодорожников. С 1932 года сотрудничал с братом Даниилом («братья Покрасс»), вместе с которым написал песни - «Конноармейская» (к фильму «Рабоче-крестьянская», слова А.А. Суркова, 1936 год), «Москва майская» (к фильму «Двадцатый май», слова В.И. Лебедева-Кумача, 1937 год), «Прощание» («Прощальная комсомольская», слова М.В. Исаковского), «Если завтра война» (слова Лебедева-Кумача; все 1938 год), «Марш танкистов», «Три танкиста» (обе - к фильму «Трактористы», слова Б.С. Ласкина), марши - «Марш железнодорожников», «Марш текстильщиков», «Марш сталеваров», «Марш артиллеристов» и другие. После смерти Даниила сочинил песни «Марш мотопехоты» (слова Е.А. Долматовского, 1957 год), «На ученье, как в сраженье» (слова О.Я. Колычева, 1973 год), «Великий город» («Песня о Москве», слова А. Пришельца, 1974 год), «Марш БАМ» (слова M.M. Вершинина, 1975 год) и другие. Государственная премия СССР (1941).
Даниил Яковлевич (17(30).11. 1905, Киев - 16.4.1954, Москва), композитор, эстрадный дирижёр. В 1917-1921 годы учился в Киевской консерватории как пианист у С.В. Тарновского и Ф.М. Блуменфельда. С 1921 года в Москве, брал уроки композиции у Н.А. Рославца. Вместе с братом Дмитрием работал в театре миниатюр «Палас», в 1936-1951 годы также руководил эстрадным оркестром Центрального дома культуры железнодорожников, сочинял вместе с ним массовые песни.
Самуил Яковлевич (1897 год, Киев - 15.9.1939, Нью-Йорк), композитор, пианист. В 1913-1917 годы учился в Санкт-Петербургской (Петроградской) консерватории как пианист у М.И. Гелевера. С 1913 года сочинял романсы. В 1917-1923 годы жил в Киеве, выступал как эстрадный пианист и аккомпаниатор. В 1920 году написал марш «Красная армия всех сильней» («Белая армия, чёрный барон», слова П. Григорьева). В 1924 году эмигрировал в Берлин. В 1927-1928 годы жил в Париже, затем в США, в 1934-1939 годы работал в Голливуде. Автор музыки к 14 фильмам, в том числе «Три мушкетёра» (получил широкую известность в СССР) и «Принцессочка» (оба 1939).
О братьях Покрасс снят документальный фильм «Жизнь в ритме марша. Сага о Покрассах» (2008).