ПОКОТИЛО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Из дворян Черниговской губернии. Окончил Орловскую Бахтина военную гимназию. 1.9.1875 поступил в Николаевское инженерное училище. 15.10.1875 получил звание младшего портупей-юнкера. 16.4.1878 окончил училище и произведен в подпоручики с назначением в 5-й саперный батальон. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 6.8.1880 произведен в поручики. С 27.7.1879 по 11.5.1881 прикомандирован к 5-му понтонному батальону. 8.10.1881 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 25.3.1884 окончил академию по 1-му разряду, произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Туркестанский военный округ. 8.11.1884 переведен в Генеральный штаб с назначением обер-офицером для поручений при штабе Туркестанского военного округа. 15.11.1885 произведен в капитаны (со старшинством с 25.3.1885). С 5.10.1887 по 10.10.1888 прикомандирован к 3-му Туркестанскому стрелковому батальону для цензового командования ротой. 7.12.1889 назначен начальником строевого отдела штаба Выборгской крепости. 1.4.1890 произведен в подполковники с назначением штаб-офицером для особых поручений при штабе 8-го армейского корпуса. 24.4.1890 назначен заведующим передвижением войск по железным дорогам Виленского района. 27.8.1892 назначен старшим адъютантом штаба Виленского военного округа. 20.12.1892 назначен заведующим передвижением войск Приамурского военного округа. 17.4.1894 произведен в полковники. 2.5.1896 назначен начальником штаба железнодорожной бригады. С 1.5.1897 по 1.9.1897 прикомандирован к 117-му пехотному Ярославскому полку для цензового командования батальоном. 4.2.1898 назначен начальником штаба 41-й пехотной дивизии. 5.5.1898 назначен начальником Виленского пехотного юнкерского училища. 12.2.1900 назначен директором 1-го кадетского корпуса. 14.4.1902 произведен в генерал-майоры за отличие по службе. 11.12.1904 назначен военным губернатором Ферганской области. 28.7.1907 назначен военным губернатором Семиреченской области, командующим войсками в Семиреченской области и наказным атаманом Семиреченского казачьего войска. 11.2.1908 произведен в генерал-лейтенанты (со старшинством с 6.12.1907). 7.10.1908назначен военным губернатором Уральской области, командующим войсками в Уральской области и наказным атаманом Уральского казачьего войска. 1.1.1910 назначен помощником Туркестанского генерал-губернатора и командующего войсками Туркестанского военного округа. 22.10.1912 назначен войсковым наказным атаманом Войска Донского. 19.3.1913 зачислен с семьей в войсковое сословие Войска Донского по станице Филоновской. 14.4.1913 произведен в генералы от кавалерии (со старшинством с 6.12.1913). Участник Первой мировой войны. 16.3.1915 назначен походный атаманом при верховном главнокомандующем. 17.8.1915 назначен войсковым наказным атаманом Войска Донского с оставлением в должности походного атамана. 17.9.1915 уволен от должности походного атамана. 4.5.1916 назначен главным начальником снабжений армий Северного фронта. 20.10.1916 назначен членом Военного совета. 4.4.1917 уволен от службы с мундиром и пенсией. 10.3.1919 назначен в резерв чинов при штабе главнокомандующего ВСЮР. 27.3.1919 назначен и. д. члена Кассационного присутствия. Дальнейшая судьба неизвестна.

Жена: дочь полковника Екатерина Николаевна (урожденная Жемчужникова). Дети: Илья (20.7.1899–17.12.1963, Ницца), Вера (удочерена 16.7.1898, 4.8.1911 получила фамилию Покотило, отчество Васильевна и права личного дворянства).