ПОКЛОННАЯ ГОРА

Срытый пологий холм, располагающийся в Западном административном округе Москвы, в междуречье Сетуни и Фильки; историческое место российской столицы.

Откуда пошло название?

Название «Поклонная гора» появилось давно. Однако нет единого мнения относительно того, почему Поклонная гора получила именно такое наименование. Если понятие «гора» не вызывает особых споров, поскольку горой жители среднерусской полосы называли небольшое возвышение, то слово «поклонная» трактуется по-разному. По одной из версий, «поклон» – вид феодальной повинности, которая уплачивалась за проезд или пребывание на территории определенной волости. Согласно другой версии, путники, направлявшиеся в давние времена в Москву по Смоленской дороге, останавливались на возвышенности неподалеку от столицы и кланялись городу и его церквям. На холме оказывались почести именитым гостям, среди которых были князья, послы иностранных государств, высокопоставленные сановники. Считается, что это дало название холму. Не случайно Наполеон Бонапарт ожидал ключи от Москвы именно на Поклонной горе.

Первые свидетельства о Поклонной горе

Впервые Поклонная гора начинает упоминаться в источниках XVI в. В то время территория располагалась за пределами города и носила иное название – Поклонная гора при Смоленской (Можайской) дороге. По свидетельству летописей, земли с заливными лугами вокруг холма принадлежали селу Троице-Голенищево. Здесь располагались пастбища, не подлежавшие заселению или распахиванию. Стоящий на вершине холма мог видеть всю панораму Москвы.

На Поклонной горе происходили разные события. В октябре 1508 г. здесь состоялась встреча с посланниками крымского хана Менгли-Гирея. Столетие спустя, именно на этой возвышенности сделал свой походный лагерь идущий на русскую столицу польский полководец начала XVII в. гетман Станислав Жолкевский. Из Москвы к нему выдвинулась делегация, желавшая посадить на царский престол польского королевича Владислава. Через двести лет после событий Смутного времени на Поклонной горе останавливался французский император Наполеон в ожидании ключей от Кремля, но так и не дождался.

Поклонная гора во второй половине XX века

Во второй половине XX в. Поклонная гора преобразилась и изменила свой статус. Еще в середине 1940-х гг. возникла идея организации здесь памятного комплекса. Однако только в конце 1950-х гг. на горе появился памятный знак, выполненный из гранита, ставший началом сооружения мемориала в честь победы советского народа. Вокруг знака были посажены первые деревья будущего парка.

В 1950 – 1960-е гг. во время строительства Кутузовского проспекта и жилого квартала от Окружной железной дороги до улицы Генерала Ермолова восточную часть Поклонной горы срыли. Западная же половина горы в 1983 – 1995 гг. была преобразована в Парк Победы – мемориальный комплекс в честь победы в Великой Отечественной войне. Комплекс официально был открыт 9 мая 1995 г. Все памятные и знаковые сооружения Поклонной горы расположены в восточной части Парка Победы на территории в 135 гектаров. Их охрану и поддержание осуществляет Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Поклонная гора».

Увековечивание событий Отечественной войны 1812 г. на Поклонной горе

Неподалеку от Поклонной горы находится изба, в которой состоялся совет генералов во главе с Кутузовым во время Бородинской битвы. Избу восстановили к 75-й годовщине Бородинского сражения, превратив ее в музей ветеранов войны. В настоящее время это филиал Бородинской панорамы, рядом с которым стоит верстовой столб со Старой Смоленской дороги, установленный офицерами Гренадерского корпуса в память о сгоревшей избе.

Неотъемлемой частицей увековечивания событий 1812 г. на Поклонной горе стали и Триумфальные ворота, расположенные на Кутузовском проспекте. Ворота были воздвигнуты в 1829 – 1834 гг. по проекту архитектора О. И. Бове на площади Тверская Застава и символизировали победу русского народа в Отечественной войне 1812 г. Новые ворота, созданные после разбора первых в 1936 г., были сооружены в 1966 – 1968 гг. по проекту В.Я. Либсона на Кутузовском проспекте. Они стали частью Мемориального комплекса на Поклонной горе.