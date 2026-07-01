ПОКХАРА

ПОКХАРА - го­род в Не­па­ле , административный центр За­пад­но­го ре­гио­на и ан­чо­ла Ган­да­ки.

Население около 300 тысяч человек (2013), вто­рой по чис­лу жи­те­лей по­сле Кат­ман­ду и один из наи­бо­лее бы­ст­ро­ра­сту­щих го­ро­дов стра­ны. Рас­по­ло­жен в южных пред­горь­ях Ги­ма­ла­ев, в до­ли­не По­кха­ра , на восточном бе­ре­гу озера Пхе­ва; че­рез го­род про­те­ка­ет река Се­ти. Ав­то­до­ро­га По­кха­ра - Кат­ман­ду - од­на из наи­бо­лее за­гру­жен­ных трасс Не­па­ла; в Покхаре на­чи­на­ет­ся автодорога на Бут­вал - Сидд­хартха­на­гар - Го­рак­хпур (Ин­дия). Аэ­ро­порт.

Ос­но­ва­на в середине XVIII века как тор­го­вый и эко­но­мический центр княжества Кас­ки на пу­ти из Ти­бе­та в Ин­дию. В 1768 году вклю­че­на Прит­хви­на­ра­ян Ша­хом в со­став княжества Горк­ха, в 1769 году - ко­ро­лев­ст­ва Не­пал. В 1959-1962 годы, пос­ле по­дав­ле­ния китайскими вла­стя­ми вос­ста­ния на­се­ле­ния Ти­бе­та, при­ня­ла около 300 тысяч бе­жен­цев. В 1968 году по­строе­на пер­вая до­ро­га, сое­ди­нив­шая Покхара с городом Бут­вал и индийским округом Сидд­харт­ха­на­гар.

На тер­ри­то­рии Ста­ро­го го­ро­да, в северной час­ти Покхары, со­хра­ни­лись тра­диционные не­вар­ские (смотреть Не­ва­ры) кир­пич­ные до­ма, ук­ра­шен­ные де­ревянной резь­бой. Сре­ди дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - бывший ко­ро­лев­ский дво­рец, хра­мы Бхим­сен (около 200 лет, по­свя­щён не­вар­ско­му бо­гу тор­гов­ли), Биндхья­ба­си­ни (ос­но­ван в XVII веке), монастырь Джанг­чуб-Чо­линг (около 100 мо­нахов; са­мый боль­шой буд­дий­ский мо­на­стырь Покхары) и другие. Па­мят­ник пре­мьер-ми­ни­ст­ру Не­па­ла Г.П. Кои­ра­ла.

Покхара - круп­ный центр об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Не­па­ла. Сре­ди ву­зов - кам­пу­сы Университета имени Триб­ху­ва­на (основные кор­пу­са в Кат­ман­ду) и вхо­дя­щих в его со­став институтов лес­но­го хо­зяй­ст­ва (1981), медицинского (1982), ин­же­нер­но­го (1987); кам­пус Университета Покхары (1996 год; в 10 км к юго-вос­то­ку от го­ро­да). Западная ре­гио­наль­ная библиотека (1995).

Ме­ж­ду­народный му­зей гор (2004 год; куль­ту­ра и при­ро­да Ги­ма­ла­ев, ис­то­рия раз­ви­тия аль­пи­низ­ма); му­зеи: ис­то­рии не­паль­ских сол­дат-на­ём­ни­ков - гурк­хов (ос­но­ван в 1994 году в Кат­ман­ду, с 2004 года в Покхаре), эт­но­гра­фи­чес­кий Та­му-Ко­хи­бо (куль­ту­ра ко­рен­ных жи­те­лей до­ли­ны Пок­ха­ра - на­ро­да гу­рун­ги), ре­гио­наль­ный Покхары (ис­то­рия и куль­ту­ра до­ли­ны Пок­ха­ра), ес­те­ст­вен­но-ис­то­ри­чес­кий Ан­на­пур­на (в том числе кол­лек­ция ба­бо­чек Западного ре­гио­на).

Мно­го­функ­цио­наль­ный ста­ди­он «Ран­га­са­ла» (5 тысяч мест), тен­нис­ные кор­ты и гольф-по­ля. Про­во­дят­ся ме­ж­ду­народный ульт­ра-ма­ра­фон «Ан­на­пур­на-100» (впер­вые в 1995 году, с 2009 года еже­год­но) и от­кры­тый чем­пио­нат Не­па­ла по па­ра­пла­не­риз­му.

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг, ве­ду­щие сек­то­ра - ту­ри­стический биз­нес, об­ра­зо­ва­ние и здра­во­охра­не­ние. Покхара - один из са­мых по­пу­ляр­ных цен­тров иностранного ту­риз­ма в Не­па­ле. Основные ви­ды ту­риз­ма: спор­тив­но-оз­до­ро­ви­тель­ный (наи­бо­лее по­пу­ляр­ны тре­кинг (в Покхаре на­чи­на­ет­ся ряд пе­ших мар­шру­тов по гор­но­му мас­си­ву Ан­на­пур­на) и па­ра­пла­не­ризм), куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный (главные объ­ек­ты - ис­то­ри­ко-ар­хитектурные па­мят­ни­ки до­ли­ны По­кха­ра) и ре­ли­ги­оз­ный. Большая часть гос­ти­ниц и рес­то­ра­нов со­сре­до­то­че­на вдоль бе­ре­га озера Пхе­ва. Боль­шое зна­че­ние име­ют бан­ков­ско-фи­нан­со­вые ус­лу­ги, тор­гов­ля, а так­же об­слу­жи­ва­ние во­енных объ­ек­тов (в Покхаре - штаб-квар­ти­ра и ка­зар­мы Западного под­раз­де­ле­ния ар­мии Не­па­ла, во­енный центр по на­бо­ру не­паль­ских сол­дат-гурк­хов в ар­мию Ве­ли­ко­бри­та­нии).

Сред­ние и ма­лые пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке мо­ло­ка и про­изводству мо­лоч­ной про­дук­ции, вы­пус­ку ма­ка­рон­ных из­де­лий, оде­ж­ды, кос­ме­тических средств, до­маш­ней и офис­ной ме­бе­ли, стро­ительных, от­де­лоч­ных и упа­ко­воч­ных ма­те­риа­лов, ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций и другого. Мно­го­численные кус­тар­ные мас­тер­ские по из­го­тов­ле­нию тра­диционных су­ве­ни­ров (ков­ры и другое). В чер­те го­ро­да - ГЭС «Seti I» (мощ­ность 1,5 МВт) и «Phewa» (около 1,1 МВт).

Близ Покхары - ин­дуи­ст­ский храм Ва­ра­хи (двух­уров­не­вая па­го­да на ост­ро­ве озера Пхе­ва; ос­но­ван в XVIII веке), Па­го­да Ми­ра (1996 год; од­на из 80 буд­дий­ских ступ, по­стро­ен­ных японскими мо­на­ха­ми и сим­во­ли­зи­рую­щих еди­не­ние лю­дей различных рас и ве­ро­ис­по­ве­да­ний), буд­дий­ский монастырь Шри-Га­ден- Дхар­гай-Линг (на тер­ри­то­рии по­се­ле­ния ти­бетских бе­жен­цев Та­ши-Линг).

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