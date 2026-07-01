ПОКХАРА
ПОКХАРА - город в Непале, административный центр Западного региона и анчола Гандаки.
Население около 300 тысяч человек (2013), второй по числу жителей после Катманду и один из наиболее быстрорастущих городов страны. Расположен в южных предгорьях Гималаев, в долине Покхара, на восточном берегу озера Пхева; через город протекает река Сети. Автодорога Покхара - Катманду - одна из наиболее загруженных трасс Непала; в Покхаре начинается автодорога на Бутвал - Сиддхартханагар - Горакхпур (Индия). Аэропорт.
Основана в середине XVIII века как торговый и экономический центр княжества Каски на пути из Тибета в Индию. В 1768 году включена Притхвинараян Шахом в состав княжества Горкха, в 1769 году - королевства Непал. В 1959-1962 годы, после подавления китайскими властями восстания населения Тибета, приняла около 300 тысяч беженцев. В 1968 году построена первая дорога, соединившая Покхара с городом Бутвал и индийским округом Сиддхартханагар.
На территории Старого города, в северной части Покхары, сохранились традиционные неварские (смотреть Невары) кирпичные дома, украшенные деревянной резьбой. Среди достопримечательностей - бывший королевский дворец, храмы Бхимсен (около 200 лет, посвящён неварскому богу торговли), Биндхьябасини (основан в XVII веке), монастырь Джангчуб-Чолинг (около 100 монахов; самый большой буддийский монастырь Покхары) и другие. Памятник премьер-министру Непала Г.П. Коирала.
Покхара - крупный центр образования и культуры Непала. Среди вузов - кампусы Университета имени Трибхувана (основные корпуса в Катманду) и входящих в его состав институтов лесного хозяйства (1981), медицинского (1982), инженерного (1987); кампус Университета Покхары (1996 год; в 10 км к юго-востоку от города). Западная региональная библиотека (1995).
Международный музей гор (2004 год; культура и природа Гималаев, история развития альпинизма); музеи: истории непальских солдат-наёмников - гуркхов (основан в 1994 году в Катманду, с 2004 года в Покхаре), этнографический Таму-Кохибо (культура коренных жителей долины Покхара - народа гурунги), региональный Покхары (история и культура долины Покхара), естественно-исторический Аннапурна (в том числе коллекция бабочек Западного региона).
Многофункциональный стадион «Рангасала» (5 тысяч мест), теннисные корты и гольф-поля. Проводятся международный ультра-марафон «Аннапурна-100» (впервые в 1995 году, с 2009 года ежегодно) и открытый чемпионат Непала по парапланеризму.
Основа городской экономики - сфера услуг, ведущие сектора - туристический бизнес, образование и здравоохранение. Покхара - один из самых популярных центров иностранного туризма в Непале. Основные виды туризма: спортивно-оздоровительный (наиболее популярны трекинг (в Покхаре начинается ряд пеших маршрутов по горному массиву Аннапурна) и парапланеризм), культурно-познавательный (главные объекты - историко-архитектурные памятники долины Покхара) и религиозный. Большая часть гостиниц и ресторанов сосредоточена вдоль берега озера Пхева. Большое значение имеют банковско-финансовые услуги, торговля, а также обслуживание военных объектов (в Покхаре - штаб-квартира и казармы Западного подразделения армии Непала, военный центр по набору непальских солдат-гуркхов в армию Великобритании).
Средние и малые предприятия по переработке молока и производству молочной продукции, выпуску макаронных изделий, одежды, косметических средств, домашней и офисной мебели, строительных, отделочных и упаковочных материалов, металлоконструкций и другого. Многочисленные кустарные мастерские по изготовлению традиционных сувениров (ковры и другое). В черте города - ГЭС «Seti I» (мощность 1,5 МВт) и «Phewa» (около 1,1 МВт).
Близ Покхары - индуистский храм Варахи (двухуровневая пагода на острове озера Пхева; основан в XVIII веке), Пагода Мира (1996 год; одна из 80 буддийских ступ, построенных японскими монахами и символизирующих единение людей различных рас и вероисповеданий), буддийский монастырь Шри-Гаден- Дхаргай-Линг (на территории поселения тибетских беженцев Таши-Линг).