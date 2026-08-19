ПОКАЯНИЕ

ПОКАЯНИЕ - эти­че­ская и ре­ли­ги­оз­ная ка­те­го­рия, оз­на­чаю­щая нрав­ст­вен­ное об­нов­ле­ние, ду­хов­ное об­ра­ще­ние и свя­зан­ные с ни­ми очи­сти­тель­ные об­ря­ды. При­сут­ст­ву­ет как в мо­но­те­из­ме , так и в язы­чест­ве; в ав­раа­мич. ре­ли­ги­ях (иу­да­изм, хри­сти­ан­ст­во, ис­лам) по­ни­ма­ние П. близ­ко, но не то­ж­де­ст­вен­но.

В хри­сти­ан­ст­ве покаяние (греческое μετ&oxia;ανοια , латинское paenitentia), 1) кон­стан­та ду­хов­но-ас­ке­тической жиз­ни ве­рую­ще­го, под­ра­зу­ме­ваю­щая под­лин­ное рас­кая­ние в гре­хах и внут­рен­нее уси­лие, на­прав­лен­ное на пре­об­ра­же­ние лич­но­сти с це­лью спа­се­ния. По­ни­ма­ние покаяния ос­но­ва­но на тек­стах Но­во­го За­ве­та, в ко­то­рых оно на­ря­ду с кре­ще­ни­ем пред­став­ле­но в ка­че­ст­ве ус­ло­вия вхо­ж­де­ния в Цар­ст­во Не­бес­ное (Мф. 3:2; Мк. 1:15; Лк. 13:3, 15:7, 24:47; Де­ян. 17:30; 2 Кор. 7:9-10). При­зыв к тво­ре­нию пло­дов покаяния (Мф. 3:8; Де­ян. 26:20) под­ра­зу­ме­ва­ет ра­ди­каль­ный эк­зи­стен­ци­аль­ный по­во­рот в че­ло­ве­ке, при­ве­де­ние всех по­мы­слов и дел в со­гла­сие с Бо­жест­вен­ным за­ко­ном и Бо­жи­ей во­лей. Со­те­рио­ло­гическое зна­че­ние покаяния со­сто­ит так­же в воз­мож­но­сти пре­одо­ле­ния раз­ла­да с Бо­гом и Цер­ко­вью, вы­зы­вае­мо­го со­вер­шае­мы­ми че­ло­ве­ком гре­ха­ми (2 Кор. 12:21; 1 Ин. 1:9), так что покаяние име­ну­ет­ся «вто­рым кре­ще­ни­ем». В пра­во­слав­ной тра­ди­ции под­чёр­ки­ва­ет­ся «те­ра­пев­ти­че­ский», ис­це­ляю­щий при­ро­ду че­ло­ве­ка ха­рак­тер по­кая­ния, в западной тра­ди­ции - его юри­дическое дей­ст­вие, раз­ре­шаю­щее кон­фликт ме­ж­ду Бо­гом и греш­ни­ком и вос­ста­нав­ли­ваю­щее в пад­шем хри­стиа­ни­не кре­щаль­ную бла­го­дать оп­рав­да­ния.

2) В пра­во­слав­ной, ори­ен­таль­ных (до­хал­ки­дон­ских) и ка­то­лической церк­вах покаяние - од­но из та­инств. Осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в осо­бом цер­ков­ном об­ря­де, центральным мо­мен­том ко­то­ро­го яв­ля­ет­ся ис­по­ведь.

В ран­ней хри­сти­ан­ской Церк­ви прак­ти­ко­ва­лось пуб­лич­ное покаяние, бы­ла ши­ро­ко рас­про­стра­не­на ис­по­ведь у ду­хов­ни­ков-мо­на­хов. К середине XIII века та­ин­ст­во покаяния по­лу­чи­ло современные ка­но­нические фор­мы: со­вер­ша­ет­ся ис­клю­чи­тель­но епи­ско­пом или пре­сви­те­ром ; воз­раст и со­стоя­ние при­ни­маю­ще­го та­ин­ст­во оп­ре­де­ля­ют­ся спо­соб­но­стью к рас­су­доч­но­му мыш­ле­нию (как пра­ви­ло, к покаянию при­сту­па­ют с 7-лет­не­го воз­рас­та); чи­но­пос­ле­до­ва­ние покаяния со­сто­ит из мо­лит­во­сло­вий, вы­ра­жаю­щих осоз­на­ние па­губ­но­сти гре­ха, от­вра­ще­ние от не­го и же­ла­ние очи­стить­ся, и из лич­ной ис­по­ве­ди пе­ред свя­щен­но­слу­жи­те­лем, ко­то­рый за­тем со­вер­ша­ет акт от­пу­ще­ния гре­хов. Ис­кон­но вос­точ­но­хри­сти­ан­ские эле­мен­ты ак­та от­пу­ще­ния гре­хов име­ют фор­му мо­лит­вы и но­сят об­ра­щён­ный к Бо­гу де­пре­ка­тив­ный, про­си­тель­ный ха­рак­тер, вы­ра­жая экк­ле­зио­ло­гическую суть та­ин­ст­ва: «При­ми­ри и со­еди­ни его со свя­той Тво­ей Цер­ко­вью во Хри­сте Ии­су­се Гос­по­де на­шем…»; «аб­со­лю­ци­он­ная фор­му­ла» зап. про­ис­хо­ж­де­ния «Я про­щаю и раз­ре­шаю те­бя…» под­чёр­ки­ва­ет са­краль­но-пра­во­вую власть свя­щен­ни­ка, по­лу­чен­ную от Хри­ста че­рез апо­столь­ское пре­ем­ст­во (ср.: Ин. 20:23; Мф. 18:18).

В со­от­вет­ст­вии с вы­ра­бо­тан­ной в схо­ла­стической са­кра­мен­то­ло­гии схе­мой сло­ва от­пу­ще­ния гре­хов, про­из­но­си­мые слу­жи­те­лем та­ин­ст­ва, яв­ля­ют­ся «фор­мой» покаяния, то­гда как его «ма­те­ри­ей» счи­та­ют­ся дей­ст­вия каю­ще­го­ся. В то же вре­мя ка­то­лическое бо­го­сло­вие XX века ин­тег­ри­ро­ва­ло ран­не­хри­сти­ан­ские пред­став­ле­ния об ис­це­ляю­щем и при­ми­ряю­щем ха­рак­те­ре покаяния, что на­шло от­ра­же­ние в ре­фор­ми­ро­ван­ном по­сле Ва­ти­кан­ско­го II со­бо­ра ри­туа­ле та­ин­ст­ва (1973).

С це­лью дос­ти­же­ния пол­но­ты покаяния ве­рую­ще­му в за­ви­си­мо­сти от его мо­раль­но­го со­стоя­ния мо­гут быть да­ны до­пол­нительные пред­пи­са­ния главным образом в ви­де мо­литв, по­ста, дел ми­ло­сер­дия, вре­мен­но­го за­пре­та на уча­стие в не­ко­то­рых та­ин­ст­вах - епи­ти­мия, по­ни­мае­мая в пра­во­сла­вии как спо­соб­ст­вую­щее ду­хов­но­му ис­це­ле­нию сред­ст­во, или са­тис­фак­ция, вы­сту­паю­щая в ка­то­ли­циз­ме ско­рее как юри­дическая ка­те­го­рия удов­ле­тво­ре­ния за про­ступ­ки, по­сколь­ку в со­от­вет­ст­вии с прин­ци­пом бо­жест­вен­ной спра­вед­ли­во­сти вся­кий грех не­ми­нуе­мо вле­чёт за со­бой на­ка­за­ние. В ка­то­ли­циз­ме по­ка­яв­шие­ся, но не при­нёс­шие во­вре­мя удов­ле­тво­ре­ния мо­гут по­лу­чить ос­во­бо­ж­де­ние от ка­ры че­рез пап­скую ин­дуль­ген­цию или по­смерт­но че­рез му­ки ду­ши в чис­ти­ли­ще, вви­ду то­го что по­сле смер­ти покаяние не­воз­мож­но (ср.: Гал. 6:7). Пра­во­слав­ное ка­но­ническое пра­во рас­смат­ри­ва­ет та­ин­ст­во покаяния как од­но из ус­ло­вий и средств при­сое­ди­не­ния к пра­во­сла­вию хри­сти­ан из других кон­фес­сий.

В эпо­ху Ре­фор­ма­ции са­кра­мен­таль­ный ста­тус покаяния был по­став­лен под со­мне­ние, по­сколь­ку оно, в от­ли­чие от кре­ще­ния и Ев­ха­ри­стии, не мо­жет быть от­не­се­но к так называемым та­ин­ст­вам Еван­ге­лия. По­это­му в про­тес­тан­тиз­ме покаяние по­ни­ма­ет­ся в пер­вую оче­редь как по­сто­ян­ное стрем­ле­ние к внут­рен­не­му об­нов­ле­нию че­ло­ве­ка и ук­ре­п­ле­нию ве­ры в при­не­сён­ное Хри­стом про­ще­ние гре­хов, а прак­ти­куе­мые в не­ко­то­рых про­тес­тант­ских об­щи­нах различные фор­мы по­ка­ян­но­го об­ря­да при­зва­ны это­му дей­ст­вен­но спо­соб­ст­во­вать.

В иу­да­из­ме и ис­ла­ме не­ве­рую­щие и греш­ни­ки при­зы­ва­ют­ся к покаянию [древне-еврейское те­шу­ва (на современном ив­ри­те - тшу­ва), арабское тау­ба], в ко­то­ром ви­дит­ся воз­вра­ще­ние к еди­но­му Бо­гу по­сле от­па­де­ния от Не­го. Про­ро­ки при­зна­ва­ли покаяние ус­ло­ви­ем как ин­ди­ви­ду­аль­но­го об­ра­ще­ния, так и спа­се­ния всей об­щи­ны. С покаянием свя­зан один из важ­ней­ших празд­ни­ков иу­да­из­ма - Йом кип­пур. В ис­ла­ме покаяние ос­но­вы­ва­ет­ся на уче­нии о ми­ло­сер­дии Ал­ла­ха и со­став­ля­ет ин­ди­ви­ду­аль­ную обя­зан­ность ве­рую­ще­го (фард аль-айн). Оно не­от­де­ли­мо от ве­ры и до­б­рых дел, в том числе очи­стительной ми­ло­сты­ни (за­кят). В су­физ­ме покаяние счи­та­ет­ся пер­вой «сто­ян­кой» (ма­кам) на пу­ти мис­ти­ка к по­сти­же­нию Бо­га.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)