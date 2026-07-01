ПОХОД НА РИМ 1922

ПОХОД НА РИМ 1922 года - вооруженное выступление итальянских фашистов.

Име­ло след­ст­ви­ем на­зна­че­ние Б. Мус­со­ли­ни гла­вой пра­ви­тель­ст­ва и ус­та­нов­ле­ние в Ита­лии в по­сле­дую­щие го­ды фа­ши­ст­ской дик­та­ту­ры. Са­ми­ми фа­ши­ста­ми оце­ни­ва­лось как бес­кров­ная ре­во­лю­ция, в оте­че­ст­вен­ной и за­ру­беж­ной ис­то­рио­гра­фии рас­смат­ри­ва­ет­ся как ан­ти­де­мо­кра­ти­че­ский государственный пе­ре­во­рот, зна­ме­но­вав­ший на­ча­ло де­мон­та­жа ли­бе­раль­но­го го­су­дар­ст­ва в Ита­лии.

По окон­ча­нии «крас­но­го двух­ле­тия» (пе­рио­да подъ­ё­ма ре­во­люционного дви­же­ния в годы 1919-1920) ба­ланс по­ли­тических сил в Ита­лии сме­стил­ся впра­во. Всё боль­шую си­лу на­би­ра­ли фа­ши­ст­ские ор­га­ни­за­ции, пре­об­ра­зо­ван­ные в 1921 году в Национальную фа­ши­ст­скую пар­тию. С конца 1920 года фа­ши­ст­ские «сквад­ры» (воо­ружённые от­ря­ды чер­но­ру­ба­шеч­ни­ков) раз­вя­за­ли тер­рор про­тив ра­бо­чих ор­га­ни­за­ций. Не­ста­биль­ность в пра­вя­щих кру­гах (в 1921-1922 годы сме­ни­лось 3 пра­ви­тель­ст­ва) по­зво­ля­ла фа­ши­стам на­де­ять­ся на на­сильственный за­хват вла­сти. В октябре 1922 года был соз­дан квад­рум­ви­рат из ли­де­ров фа­ши­ст­ских «сквадр» (М. Бьян­ки, И. Баль­бо, Ч.М. де Век­ки, Э. де Бо­но) для ор­га­ни­за­ции пе­ре­во­ро­та. На фа­ши­ст­ском съез­де в Не­апо­ле 24.10.1922 года Б. Мус­со­ли­ни предъ­я­вил уль­ти­ма­тум пра­ви­тель­ст­ву, по­тре­бо­вав пре­дос­та­вить фа­ши­стам 5 клю­че­вых ми­ни­стер­ских по­стов. При этом он зая­вил о сво­ей вер­но­сти мо­нар­хии . Ве­че­ром то­го же дня в оте­ле «Ве­зу­вий» со­стоя­лось со­ве­ща­ние Мус­со­ли­ни и квад­рум­ви­ров, на ко­то­ром был при­нят план дей­ст­вий: 27 октября - все­об­щая мо­би­ли­за­ция фа­ши­стов, 28 октября - ата­ка на главные цен­тры стра­ны и «Поход на Рим» 3 ко­лон­на­ми. В слу­чае про­ва­ла это­го пла­на пред­по­ла­га­лось соз­дать фа­ши­ст­ское пра­ви­тель­ст­во в Центральной Ита­лии и го­то­вить­ся к но­во­му «Походу на Рим». В ус­ло­ви­ях обо­ст­ряв­ше­го­ся внут­ри­по­ли­тического кри­зи­са пра­ви­тель­ст­во Л. Фак­ты по­да­ло в от­став­ку, из­дав при этом дек­рет об осад­ном по­ло­же­нии, по­зво­ляв­ший ар­мии на­вес­ти по­ря­док в стра­не. Од­на­ко ко­роль Вик­тор Эм­ма­ну­ил III от­ка­зал­ся его под­пи­сать. 29 октября он по­ру­чил Мус­со­ли­ни сфор­ми­ро­вать пра­ви­тель­ст­во. 30 октября чер­но­ру­ба­шеч­ни­ки во­шли в сто­ли­цу, 31 октября Мус­со­ли­ни офи­ци­аль­но всту­пил в долж­ность пре­мьер-ми­ни­ст­ра, по­сле че­го на­чал­ся от­вод фа­ши­ст­ских от­ря­дов из Ри­ма.

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