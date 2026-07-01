ПОХОД НА РИМ 1922
ПОХОД НА РИМ 1922 года - вооруженное выступление итальянских фашистов.
Имело следствием назначение Б. Муссолини главой правительства и установление в Италии в последующие годы фашистской диктатуры. Самими фашистами оценивалось как бескровная революция, в отечественной и зарубежной историографии рассматривается как антидемократический государственный переворот, знаменовавший начало демонтажа либерального государства в Италии.
По окончании «красного двухлетия» (периода подъёма революционного движения в годы 1919-1920) баланс политических сил в Италии сместился вправо. Всё большую силу набирали фашистские организации, преобразованные в 1921 году в Национальную фашистскую партию. С конца 1920 года фашистские «сквадры» (вооружённые отряды чернорубашечников) развязали террор против рабочих организаций. Нестабильность в правящих кругах (в 1921-1922 годы сменилось 3 правительства) позволяла фашистам надеяться на насильственный захват власти. В октябре 1922 года был создан квадрумвират из лидеров фашистских «сквадр» (М. Бьянки, И. Бальбо, Ч.М. де Векки, Э. де Боно) для организации переворота. На фашистском съезде в Неаполе 24.10.1922 года Б. Муссолини предъявил ультиматум правительству, потребовав предоставить фашистам 5 ключевых министерских постов. При этом он заявил о своей верности монархии. Вечером того же дня в отеле «Везувий» состоялось совещание Муссолини и квадрумвиров, на котором был принят план действий: 27 октября - всеобщая мобилизация фашистов, 28 октября - атака на главные центры страны и «Поход на Рим» 3 колоннами. В случае провала этого плана предполагалось создать фашистское правительство в Центральной Италии и готовиться к новому «Походу на Рим». В условиях обострявшегося внутриполитического кризиса правительство Л. Факты подало в отставку, издав при этом декрет об осадном положении, позволявший армии навести порядок в стране. Однако король Виктор Эммануил III отказался его подписать. 29 октября он поручил Муссолини сформировать правительство. 30 октября чернорубашечники вошли в столицу, 31 октября Муссолини официально вступил в должность премьер-министра, после чего начался отвод фашистских отрядов из Рима.