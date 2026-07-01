ПОХОД НА ОТТАВУ 1935

ПОХОД НА ОТТАВУ 1935 года - крупное антиправительственное выступление канадских безработных в период Великой депрессии.

В ус­ло­ви­ях эко­но­мического кри­зи­са кон­сер­ва­тив­ное пра­ви­тель­ст­во Р.Б. Бен­нета про­во­ди­ло жё­ст­кий ре­прес­сив­ный курс в ин­те­ре­сах круп­но­го ка­пи­та­ла, по­дав­ля­ло про­те­ст­ные вы­сту­п­ле­ния, от­ка­зы­ва­лось от при­ня­тия мер со­ци­аль­но­го вспо­мо­ще­ст­во­ва­ния. По­сколь­ку в Ка­на­де на об­ще­го­су­дарственном уров­не от­сут­ст­во­ва­ла сис­те­ма стра­хо­ва­ния по без­ра­бо­ти­це, ор­га­ни­за­цию об­щественных ра­бот и ока­за­ние еди­но­вре­мен­ной по­мо­щи ну­ж­дав­шим­ся осу­ще­ст­в­ля­ли про­вин­ци­аль­ные и му­ни­ци­паль­ные вла­сти, край­не ог­ра­ни­чен­ные в фи­нан­со­вых сред­ст­вах. Един­ст­вен­ной об­ще­го­су­дарственной ме­рой вспо­мо­ще­ст­во­ва­ния ста­ло соз­да­ние под управ­ле­ни­ем Министерства обо­ро­ны ла­ге­рей для без­ра­бот­ных, труд ко­то­рых ис­поль­зо­вал­ся на строи­тель­ст­ве до­рог, аэ­ро­дро­мов и так далее. Оби­та­те­ли ла­ге­рей тре­бо­ва­ли улуч­ше­ния ус­ло­вий со­дер­жа­ния, уве­ли­че­ния оп­ла­ты тру­да, ока­за­ния им медицинской по­мо­щи, а так­же вве­де­ния сис­те­мы стра­хо­ва­ния по без­ра­бо­ти­це. В ла­ге­рях не­од­но­крат­но вспы­хи­ва­ли за­бас­тов­ки . 3.6.1935 года в ла­ге­ре для без­ра­бот­ной мо­ло­дёжи в провинции Британская Ко­лум­бия по­сле 2-ме­сяч­ной за­бас­тов­ки бы­ло при­ня­то ре­ше­ние на­чать «Поход на Оттаву» с це­лью предъ­я­вить тре­бо­ва­ния не­по­сред­ст­вен­но пра­ви­тель­ст­ву и пар­ла­мен­ту. Ор­га­ни­за­то­ра­ми по­хо­да бы­ли ра­ди­каль­ная Ли­га за ра­бо­чее един­ст­во, проф­со­юз­ные ак­ти­ви­сты и чле­ны КП Ка­на­ды. К уча­ст­ни­кам по­хо­да при­сое­ди­ни­лись сот­ни жи­те­лей других степ­ных про­вин­ций. На мо­мент при­бы­тия в городе Ред­жай­на (провинция Сас­ка­че­ван) чис­ло уча­ст­ни­ков «Похода на Оттаву» со­став­ля­ло 2 тысячи человек. Для пе­ре­го­во­ров с вла­стя­ми 22 ию­ня в От­та­ву на­пра­ви­лась де­ле­га­ция во гла­ве с ком­му­ни­стом А. Эван­сом. Встре­ча с Бен­не­том, в гру­бой фор­ме от­верг­шим тре­бо­ва­ния без­ра­бот­ных, за­кон­чи­лась без­ре­зуль­тат­но. Вер­нув­шись в Ред­жай­ну, де­ле­га­ты пред­ло­жи­ли пре­кра­тить по­ход. Не­смот­ря на это, по ре­ше­нию Бен­не­та, по­ли­ция при­сту­пи­ла 1 ию­ля к аре­стам ак­ти­ви­стов, что спро­во­ци­ро­ва­ло в Ред­жай­не бунт и во­оружённые столк­но­ве­ния, ох­ва­тив­шие весь го­род. Свыше 300 уча­ст­ни­ков «Похода на Оттаву» бы­ли аре­сто­ва­ны, 24 пред­ста­ли пе­ред су­дом по об­ви­не­нию в при­ча­ст­но­сти к не­за­кон­ной ор­га­ни­за­ции. Ре­прес­сии про­тив уча­ст­ни­ков «Похода на Оттаву» спо­соб­ст­во­ва­ли под­ры­ву по­зи­ций пра­ви­тель­ст­ва кон­сер­ва­то­ров. При­шед­шее к вла­сти в октябре 1935 года ли­бе­раль­ное пра­ви­тель­ст­во У.Л. М. Кин­га пе­ре­да­ло ла­ге­ря для без­ра­бот­ных в ве­де­ние Министерства тру­да, уве­ли­чи­ло ми­ни­мум за­ра­бот­ной пла­ты, ока­за­ло ма­те­ри­аль­ную по­мощь без­ра­бот­ным. В начале 1936 года при­го­во­ры ор­га­ни­за­то­рам «Похода на Оттаву» бы­ли от­ме­не­ны за не­дос­та­точ­но­стью улик. По­ход спо­соб­ст­во­вал сме­не кур­са пра­ви­тель­ст­ва Ка­на­ды в поль­зу со­ци­аль­но­го ре­фор­миз­ма, за­клю­че­нию фе­де­раль­но-про­винциальных до­го­во­ров о пе­ре­смот­ре сфе­ры ком­пе­тен­ции двух уров­ней вла­сти, рас­ши­ре­нию вме­ша­тель­ст­ва го­су­дар­ст­ва в эко­но­ми­ку и со­ци­аль­ные про­цес­сы.

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