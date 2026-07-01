ПОХОД НА ОТТАВУ 1935
ПОХОД НА ОТТАВУ 1935 года - крупное антиправительственное выступление канадских безработных в период Великой депрессии.
В условиях экономического кризиса консервативное правительство Р.Б. Беннета проводило жёсткий репрессивный курс в интересах крупного капитала, подавляло протестные выступления, отказывалось от принятия мер социального вспомоществования. Поскольку в Канаде на общегосударственном уровне отсутствовала система страхования по безработице, организацию общественных работ и оказание единовременной помощи нуждавшимся осуществляли провинциальные и муниципальные власти, крайне ограниченные в финансовых средствах. Единственной общегосударственной мерой вспомоществования стало создание под управлением Министерства обороны лагерей для безработных, труд которых использовался на строительстве дорог, аэродромов и так далее. Обитатели лагерей требовали улучшения условий содержания, увеличения оплаты труда, оказания им медицинской помощи, а также введения системы страхования по безработице. В лагерях неоднократно вспыхивали забастовки. 3.6.1935 года в лагере для безработной молодёжи в провинции Британская Колумбия после 2-месячной забастовки было принято решение начать «Поход на Оттаву» с целью предъявить требования непосредственно правительству и парламенту. Организаторами похода были радикальная Лига за рабочее единство, профсоюзные активисты и члены КП Канады. К участникам похода присоединились сотни жителей других степных провинций. На момент прибытия в городе Реджайна (провинция Саскачеван) число участников «Похода на Оттаву» составляло 2 тысячи человек. Для переговоров с властями 22 июня в Оттаву направилась делегация во главе с коммунистом А. Эвансом. Встреча с Беннетом, в грубой форме отвергшим требования безработных, закончилась безрезультатно. Вернувшись в Реджайну, делегаты предложили прекратить поход. Несмотря на это, по решению Беннета, полиция приступила 1 июля к арестам активистов, что спровоцировало в Реджайне бунт и вооружённые столкновения, охватившие весь город. Свыше 300 участников «Похода на Оттаву» были арестованы, 24 предстали перед судом по обвинению в причастности к незаконной организации. Репрессии против участников «Похода на Оттаву» способствовали подрыву позиций правительства консерваторов. Пришедшее к власти в октябре 1935 года либеральное правительство У.Л. М. Кинга передало лагеря для безработных в ведение Министерства труда, увеличило минимум заработной платы, оказало материальную помощь безработным. В начале 1936 года приговоры организаторам «Похода на Оттаву» были отменены за недостаточностью улик. Поход способствовал смене курса правительства Канады в пользу социального реформизма, заключению федерально-провинциальных договоров о пересмотре сферы компетенции двух уровней власти, расширению вмешательства государства в экономику и социальные процессы.