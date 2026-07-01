ПОХОД КРАСНОЙ АРМИИ 1939
ПОХОД КРАСНОЙ АРМИИ 1939 года - комплекс политических и военных мероприятий СССР по установлению контроля над территорией Западной Украины и Западной Белоруссии, осуществлённых 17.09.1939-12.10.1939 года.
Накануне 2-й мировой войны СССР придавал особое значение предотвращению нападения нацистской Германии на Польшу и прибалтийские государства, рассматривая их как зону своей безопасности. 10.5.1939 года советское правительство предложило польскому руководству заключить двусторонний договор о взаимопомощи на случай германской агрессии, однако предложение было отклонено. В дальнейшем отказ Польши дать согласие на проход советских войск через её территорию для совместного отражения германского нападения способствовал срыву Московских переговоров 1939 года между СССР, Великобританией и Францией о заключении договора о взаимопомощи и военной конвенции. В условиях когда предотвратить германо-польскую войну 1939 года было уже невозможно, СССР 23.8.1939 года подписал договор о ненападении с нацистской Германией (смотреть Советско-германские договоры 1939 года), в дополнительном секретном протоколе к которому устанавливалась линия разграничения сфер интересов двух стран на территории Польши по линии рек Нарев, Висла и Сан. Тем самым на Германию налагалось обязательство не распространять свою военную активность восточнее указанного рубежа. В то же время, опасаясь, что Германия нарушит достигнутые договорённости, советское правительство приняло меры предосторожности: провело учебный сбор воинов запаса, задержало демобилизацию старослужащих, привело в боевую готовность войска Белорусского, Киевского особых военных округов и Ленинградского военного округа. После начала военных действий между Германией и Польшей, и особенно после 3.9.1939 года, когда войну Германии объявили Великобритания и Франция, нацистское руководство постоянно зондировало намерения Советского Союза, в свою очередь опасаясь, что он может отказаться от соблюдения договора о ненападении и выступить на стороне поляков и западных держав. Чтобы не допустить этого, министр иностранных дел Германии И. фон Риббентроп неоднократно предлагал советскому руководству нанести удар по Польше с востока. Правительство СССР отклоняло эти предложения, ссылаясь в том числе на то, что договор о ненападении не предполагает военного сотрудничества между двумя государствами. Одновременно оно попыталось инициировать переговоры с правительством Польши о поставках ему товаров, необходимых в условиях войны. Переговоры не состоялись, поскольку Польша, не получив поддержки своих западных союзников, к середине сентября 1939 года фактически потерпела военное поражение. 16.9.1939 года главные силы польских войск были окружены немцами в районе Варшавы. На востоке германская армия вышла на рубеж Граево - Белосток - Брест - Владимир-Волынский - Львов - Стрый, продвинувшись тем самым значительно восточнее линии рек Нарев, Висла и Сан. В ночь с 16 на 17.9.1939 года польское правительство покинуло страну.
Быстрое продвижение германских войск в восточном направлении не оставляло у правительства СССР сомнений в том, что немцы в нарушение договорённостей намерены оккупировать всю территорию Польши и в течение нескольких дней могут выйти к границе с СССР в непосредственной близости от Минска и Киева. Советское руководство располагало сведениями о том, что на оккупированной территории германские власти планируют создать марионеточное западно-украинское государство с центром во Львове, правительство которого со временем должно будет выступить с призывом объединения под своей властью всей Украины, что даст Германии повод для объявления войны СССР. Было известно и о том, что на прибалтийском направлении Германия при благоприятных условиях в ходе польской кампании намерена оккупировать территорию Литвы и часть территории Латвии до севеной границы бывшей Курляндии, значительно приблизившись тем самым к Москве и Ленинграду.
В этих условиях, исходя из того, что «польское государство и его правительство фактически перестали существовать» и «прекратили действие договоры, заключённые между СССР и Польшей», а сама Польша, «оставленная без руководства, превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР», советское правительство приняло решение о проведении частями Красной Армии операции, призванной «защитить жизнь и имущество украинцев и белорусов», проживающих в восточных областях распавшегося польского государства. В заявлении В.М. Молотова по этому поводу от 17.9.1939 года ясно давалось понять, что в качестве противника в этой операции советская сторона рассматривает прежде всего Германию. Одновременно советское правительство отдельными нотами уведомило государства, с которыми поддерживало дипломатические отношения (в том числе Польшу, Великобританию и Францию), что будет и дальше проводить в отношениях с ними политику нейтралитета, подчеркнув тем самым, что его действия не должны рассматриваться как свидетельство советско-германского военного союза.
И.В. Сталин 17.9.1939 года в 2 ч ночи в присутствии В.М. Молотова и наркома обороны СССР маршала К.Е. Ворошилова проинформировал германских дипломатических представителей в Москве о том, что частям Красной Армии дан приказ перейти государственную границу. Советское руководство предложило во избежание инцидентов остановить наступление германских войск, отвести их на линию Белосток - Брест - Львов и запретить германской авиации совершать полёты восточнее этой линии. Было подчёркнуто, что в случае невыполнения изложенных требований германские части могут быть атакованы советской авиацией. Просьба германской стороны во избежание возможных инцидентов и потерь задержать выступление советских войск была отклонена.
В 5 ч 40 мин части Красной Армии вступили на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины. В операции принимали участие войска Киевского и Белорусского особых военных округов, на базе которых были созданы Украинский (командующий - командарм 1 ранга С.К. Тимошенко) и Белорусский (командарм 2 ранга М.П. Ковалёв) фронты. В составе Украинского фронта были сформированы Шепетовская (с 18 сентября Северная; комдив И.Г. Советников), Волочиская (с 24 сентября Восточная; комкор Ф.И. Голиков) и Каменец-Подольская (с 20 сентября Южная; командарм 2 ранга И.В. Тюленев) группы войск общей численностью 265,7 тысяч человек (24-28 сентября преобразованы соответственно в 5, 6 и 12-ю общевойсковые армии). В составе Белорусского фронта созданы армейские группы: Полоцкая группа 3-й армии (комкор В.И. Кузнецов), Минская группа 11-й армии (комдив Н.В. Медведев), Дзержинская (10-я армия и Дзержинская конно-механизированная группа (КМГ); комкор И.Г. Захаркин), а также 4-я армия (комдив В.И. Чуйков) и 23-й отдельный стрелковый корпус в составе 52-й стрелковой дивизии и Днепровской военной флотилии; общая численность привлекаемых к операции войск фронта составляла 200,8 тысяч человек. Всего группировка Красной Армии, принимавшая участие в операции, насчитывала 21 стрелковых и 13 кавалерийских дивизий, 16 танковых и 2 мотострелковые бригады; 6 тысяч орудий, 4,5 тысячи танков, около 4 тысяч самолётов. Перед войсками Украинского фронта в качестве начальной ставилась задача стремительным продвижением овладеть районом Ровно, Дубно, Тарнополь (ныне Тернополь), затем районом Ковель, Луцк, Станиславов (Станиславув; ныне Ивано-Франковск). Войска Белорусского фронта должны были взять под контроль территорию восточнее литовской границы и линии Гродно - Кобрин. В зоне операции Красной Армии находились до 25 батальонов и 7 эскадронов (всего около 12 тысяч человек) польские Корпуса охраны пограничья (КОП); кроме того, в районах Ровно, Тарнополя и других дислоцировались около 10 пехотных дивизий неполного состава, прибывшие на переформирование после боёв с германскими войсками, а также львовская группировка - 15 тысяч человек. Всего на 17 сентября на территории Западной Украины и Западной Белоруссии находились около 340 тысяч польскиз военнослужащих, 540 орудий, около 70 танков, 5 бронепоездов, около 160 самолётов, Пинская военная флотилия. Советским войскам запрещалось обстреливать и подвергать бомбардировке населённые пункты, а также вести боевые действия против польских войск, если они не оказывают сопротивления. Красноармейцам разъяснялось, что они идут в Западную Белоруссию и на Западную Украину не как завоеватели, а как освободители украинского и белорусского народов. В свою очередь главнокомандующий польской армией генерал Э. Рыдз-Смиглы приказал польским войскам, находившимся в восточных районах страны, отходить в Румынию и Венгрию под прикрытием КОП (ушли около 70 тысяч военнослужащих), боевые действия с советскими войсками вести только в случае попыток разоружения польских частей.
Организованное сопротивление Красной Армии поляки (преимущественно отряды жандармерии и КОП, а также ополчение) оказали 17-18 сентября в городах Вильно (ныне Вильнюс), Гродно, Тарнополь, в районе города Ковель и в Сарненском укрепрайоне. Разрозненные столкновения с регулярными польск. частями продолжались до 5 октября. Подразделения польской армии в основном без боя складывали оружие. 19 сентября войска Белорусского фронта овладели Вильно. К этому же времени Северные и Восточные группы войск Украинского фронта, почти не встречая сопротивления, вышли на рубеж Тынне (Тынно) - Жуков - Берестечко - Красне - Бобрка - Злочув (Золочев), а Южная группа войск овладела рубежом Рогатин - Галич - Станиславов. Германские войска к 19 сентября в основном отошли на указанный советским правительством рубеж, однако продолжали осаду Львова, польский гарнизон которого отказывался капитулировать.
Не получив возможности захватить всю Польшу, немцы рассчитывали добиться пересмотра договорённостей от 23 августа: сохранить за собой оккупированную ими территорию, а также Львов, Прикарпатскую нефтегазоносную область (район городов Дорогобыч (Дрогобыч), Борислав), город Коломыя, являвшийся стратегически важным транспортным узлом, и другие. 18 сентября советским дипломатическим представителям в Берлине германские должностные лица предъявили карту, на которой Львов и значительная часть Западной Украины были обозначены как относящиеся к сфере германских интересов. Советское правительство заявило немцам протест, 19 сентября частям Красной Армии был дан приказ взять под контроль территорию, на которую претендует Германия. В тот же день при подходе советских войск к Львову между ними и германскими частями произошёл бой, в котором стороны понесли потери в живой силе и технике. Попытка германских властей оказать нажим на советское правительство угрозами «возникновения крайне серьёзного инцидента», если частям Красной Армии не будет дан приказ отказаться от овладения Львовом и продвижения западнее достигнутого ими рубежа, провалилась. Советская сторона отвергла эти угрозы, указав, что инцидентов не будет, если германская армия прекратит боевые действия в советской сфере интересов и отойдёт на линию рек Нарев, Висла и Сан. Жёсткая позиция СССР побудила А. Гитлера, посчитавшего, что Германия пока не готова к открытому военному столкновению с Советским Союзом, 20 сентября распорядиться снять осаду Львова и начать отвод войск на запад. Германскому командованию было приказано войти в контакт с руководством Красной Армии в целях предотвращения инцидентов при отходе германских частей и продвижении вслед за ними советских войск. Между советскими и германскими частями устанавливалась дистанция следования в 20-25 км. Высшее военное командование Германии квалифицировало приказ Гитлера как «день позора немецкого политического руководства», однако было вынуждено подчиниться. После отхода германских войск от Львова его гарнизон 21 сентября без боя капитулировал перед Красной Армией. В дальнейшем, несмотря на принимавшиеся меры предосторожности, столкновения между советскими и германскими частями продолжались. 23 сентября у местчека Видомля, близ Брест-Литовска (Бреста), подразделения советской 8-й стрелковой дивизии вступили в бой с немецкой 10-й танковой дивизией, инциденты имели место под городом Люблин и в других районах Восточной Польши.
Установление контроля над территорией бывшего польского государства поставило перед СССР и Германией вопрос о её будущем. Правительство СССР считало желательным восстановление Польши в границах расселения основной части польского этноса. 25 сентября оно обратилось к руководству Германии с предложением изменить линию разграничения сфер интересов двух стран, мотивируя это тем, что разделение польской нации границей по линии рек Нарев, Висла, Сан может привести к возникновению крайне опасного очага напряжённости и осложнению советско-германских отношений. СССР выразил готовность передать в сферу германских интересов населённые преимущественно поляками Люблинское воеводство и часть Варшавского воеводства в обмен на признание территории Литвы сферой интересов СССР. Тем самым советское правительство предложило германскому руководству (как инициатору германско-польской войны) принять на себя решение возникшего в результате его действий «польского вопроса» и установить «границу между обоюдными государственными интересами» СССР и Германии, руководствуясь этническим принципом, - приблизительно по «Керзона линии», определённой в декабре 1919 года Верховным советом Антанты в качестве восточной границы Польши, то есть сохранить под контролем СССР лишь земли Западной Белоруссии и Западной Украины, отторгнутые Польшей от Советской России по условиям Рижского мирного договора 1921 года. После интенсивных переговоров советское предложение было принято немцами и 28 сентября подписан советско-германский договор о дружбе и границе между СССР и Германией. 29-30 сентября продвижение частей Красной Армии на запад было остановлено, 12 октября завершён их отвод восточнее установленной договором границы. Потери Красной Армии и Погранвойск НКВД СССР за время операции составили: погибших - 1173 человека, раненых - 2002 человека, пропавших без вести - 302 человека.
В результате похода красной армии была предотвращена германская оккупация Западной Украины, Западной Белоруссии и части Прибалтики, восстановлено единство украинского и белорусского народов (1-2.11.1939 года на основании волеизъявления населения этих территорий они были приняты в состав соответственно УССР и БССР), в состав Литвы возвращены отторгнутые от неё Польшей в 1920 году Вильнюс и Виленская область. Западная граница СССР была отодвинута на запад на 250-300 км, что значительно укрепило безопасность Советского государства в преддверии войны с Германией.
Исторические источники:
Воссоединение украинского народа в едином Украинском Советском государстве: Сб. документов и материалов. К., 1949;
Akten zur deutschen auswärtigen Politik. Serie D. Baden-Baden; Fr./M., 1961. Bd 8/1;
Год кризиса, 1938-1939: Документы и материалы. М., 1990. Т. 1-2;
Документы внешней политики. М., 1992. Т. 22. Кн. 2: 1939 г.