ПОХОД КРАСНОЙ АРМИИ 1939

ПОХОД КРАСНОЙ АРМИИ 1939 года - ком­плекс по­ли­тических и во­енных ме­ро­прия­тий СССР по ус­та­нов­ле­нию кон­тро­ля над тер­ри­то­ри­ей Западной Ук­раи­ны и Западной Бе­ло­рус­сии, осу­ще­ст­в­лён­ных 17.09.1939-12.10.1939 года.

На­ка­ну­не 2-й ми­ро­вой вой­ны СССР при­да­вал осо­бое зна­че­ние пре­дот­вра­ще­нию на­па­де­ния на­ци­ст­ской Гер­ма­нии на Поль­шу и при­бал­тий­ские го­су­дар­ст­ва, рас­смат­ри­вая их как зо­ну сво­ей безо­пас­но­сти. 10.5.1939 года советское пра­ви­тель­ст­во пред­ло­жи­ло польскому ру­ко­во­дству за­клю­чить дву­сто­рон­ний до­го­вор о взаи­мо­по­мо­щи на слу­чай германской аг­рес­сии, од­на­ко пред­ло­же­ние бы­ло от­кло­не­но. В даль­ней­шем от­каз Поль­ши дать со­гла­сие на про­ход советских войск че­рез её тер­ри­то­рию для со­вме­ст­но­го от­ра­же­ния германского на­па­де­ния спо­соб­ст­во­вал сры­ву Мо­с­ков­ских пе­ре­го­во­ров 1939 года ме­ж­ду СССР, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Фран­ци­ей о за­клю­че­нии до­го­во­ра о взаи­мо­по­мо­щи и во­енной кон­вен­ции. В ус­ло­ви­ях ко­гда пре­дот­вра­тить гер­ма­но-поль­скую вой­ну 1939 года бы­ло уже не­воз­мож­но, СССР 23.8.1939 года под­пи­сал до­го­вор о не­на­па­де­нии с на­ци­ст­ской Гер­ма­ни­ей (смотреть Со­вет­ско-гер­ман­ские до­го­во­ры 1939 года), в до­пол­нительном сек­рет­ном про­то­ко­ле к ко­то­ро­му ус­та­нав­ли­ва­лась ли­ния раз­гра­ни­че­ния сфер ин­те­ре­сов двух стран на тер­ри­то­рии Поль­ши по ли­нии рек На­рев, Вис­ла и Сан. Тем са­мым на Гер­ма­нию на­ла­га­лось обя­за­тель­ст­во не рас­про­стра­нять свою во­енную ак­тив­ность вос­точ­нее ука­зан­но­го ру­бе­жа. В то же вре­мя, опа­са­ясь, что Гер­ма­ния на­ру­шит дос­тиг­ну­тые до­го­во­рён­но­сти, советское пра­ви­тель­ст­во при­ня­ло ме­ры пре­дос­то­рож­но­сти: про­ве­ло учеб­ный сбор вои­нов за­па­са, за­дер­жа­ло де­мо­би­ли­за­цию ста­ро­слу­жа­щих, при­ве­ло в бое­вую го­тов­ность вой­ска Бе­ло­русского, Ки­ев­ско­го осо­бых во­енных ок­ру­гов и Ле­нинградского во­енного ок­ру­га. По­сле на­ча­ла во­енных дей­ст­вий ме­ж­ду Гер­ма­ни­ей и Поль­шей, и осо­бен­но по­сле 3.9.1939 года, ко­гда вой­ну Гер­ма­нии объ­я­ви­ли Ве­ли­ко­бри­та­ния и Фран­ция, на­ци­ст­ское ру­ко­во­дство по­сто­ян­но зон­ди­ро­ва­ло на­ме­ре­ния Советского Сою­за, в свою оче­редь опа­са­ясь, что он мо­жет от­ка­зать­ся от со­блю­де­ния до­го­во­ра о не­на­па­де­нии и вы­сту­пить на сто­ро­не по­ля­ков и западных дер­жав. Что­бы не до­пус­тить это­го, министр иностранных дел Гер­ма­нии И. фон Риб­бен­троп не­од­но­крат­но пред­ла­гал советскому ру­ко­во­дству на­нес­ти удар по Поль­ше с вос­то­ка. Пра­ви­тель­ст­во СССР от­кло­ня­ло эти пред­ло­же­ния, ссы­ла­ясь в том числе на то, что до­го­вор о не­на­па­де­нии не пред­по­ла­га­ет во­енного со­труд­ни­че­ст­ва ме­ж­ду дву­мя го­су­дар­ст­ва­ми. Од­но­вре­мен­но оно по­пы­та­лось ини­ции­ро­вать пе­ре­го­во­ры с пра­ви­тель­ст­вом Поль­ши о по­став­ках ему то­ва­ров, не­об­хо­ди­мых в ус­ло­ви­ях вой­ны. Пе­ре­го­во­ры не со­стоя­лись, по­сколь­ку Поль­ша, не по­лу­чив под­держ­ки сво­их западных со­юз­ни­ков, к середине сентября 1939 года фак­ти­че­ски по­тер­пе­ла во­енное по­ра­же­ние. 16.9.1939 года главные си­лы польских войск бы­ли ок­ру­же­ны нем­ца­ми в рай­оне Вар­ша­вы. На вос­то­ке германская ар­мия вы­шла на ру­беж Грае­во - Бе­ло­сток - Брест - Вла­ди­мир-Во­лын­ский - Львов - Стрый, про­дви­нув­шись тем са­мым зна­чи­тель­но во­сточ­нее ли­нии рек На­рев, Вис­ла и Сан. В ночь с 16 на 17.9.1939 года польское пра­ви­тель­ст­во по­ки­ну­ло стра­ну.

Бы­строе про­дви­же­ние германских войск в восточном на­прав­ле­нии не ос­тав­ля­ло у пра­ви­тель­ст­ва СССР со­мне­ний в том, что нем­цы в на­ру­ше­ние до­го­во­рён­но­стей на­ме­ре­ны ок­ку­пи­ро­вать всю тер­ри­то­рию Поль­ши и в те­че­ние не­сколь­ких дней мо­гут вый­ти к гра­ни­це с СССР в не­по­средственной бли­зо­сти от Мин­ска и Кие­ва. Советское ру­ко­во­дство рас­по­ла­га­ло све­де­ния­ми о том, что на ок­ку­пи­ро­ванной тер­ри­то­рии германские вла­сти пла­ни­ру­ют соз­дать ма­рио­не­точ­ное западно-украинское го­су­дар­ст­во с цен­тром во Льво­ве, пра­ви­тель­ст­во ко­то­ро­го со вре­ме­нем долж­но бу­дет вы­сту­пить с при­зы­вом объ­е­ди­не­ния под сво­ей вла­стью всей Ук­раи­ны, что даст Гер­ма­нии по­вод для объ­яв­ле­ния вой­ны СССР. Бы­ло из­вест­но и о том, что на при­бал­тий­ском на­прав­ле­нии Гер­ма­ния при бла­го­при­ят­ных ус­ло­ви­ях в хо­де польской кам­па­нии на­ме­ре­на ок­ку­пи­ро­вать тер­ри­то­рию Лит­вы и часть тер­ри­то­рии Лат­вии до севеной гра­ни­цы бывшей Кур­лян­дии , зна­чи­тель­но при­бли­зив­шись тем са­мым к Мо­ск­ве и Ле­нин­гра­ду.

В этих ус­ло­ви­ях, ис­хо­дя из то­го, что «поль­ское го­су­дар­ст­во и его пра­ви­тель­ст­во фак­ти­че­ски пе­ре­ста­ли су­ще­ст­во­вать» и «пре­кра­ти­ли дей­ст­вие до­го­во­ры, за­клю­чён­ные ме­ж­ду СССР и Поль­шей», а са­ма Поль­ша, «ос­тав­лен­ная без ру­ко­вод­ства, пре­вра­ти­лась в удоб­ное по­ле для вся­ких слу­чай­но­стей и не­ожи­дан­но­стей, мо­гу­щих соз­дать уг­ро­зу для СССР», советское пра­ви­тель­ст­во при­ня­ло ре­ше­ние о про­ве­де­нии час­тя­ми Крас­ной Ар­мии опе­ра­ции, при­зван­ной «за­щи­тить жизнь и иму­ще­ст­во ук­ра­ин­цев и бе­ло­ру­сов», про­жи­ваю­щих в восточных об­лас­тях рас­пав­ше­го­ся польского го­су­дар­ст­ва. В за­яв­ле­нии В.М. Мо­ло­то­ва по это­му по­во­ду от 17.9.1939 года яс­но да­ва­лось по­нять, что в ка­че­ст­ве про­тив­ни­ка в этой опе­ра­ции советская сто­ро­на рас­смат­ри­ва­ет пре­ж­де все­го Гер­ма­нию. Од­но­вре­мен­но советское пра­ви­тель­ст­во отдельными но­та­ми уве­до­ми­ло го­су­дар­ст­ва, с ко­то­ры­ми под­дер­жи­ва­ло ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния (в том числе Поль­шу, Ве­ли­ко­бри­та­нию и Фран­цию), что бу­дет и даль­ше про­во­дить в от­но­ше­ни­ях с ни­ми по­ли­ти­ку ней­тра­ли­те­та, под­черк­нув тем са­мым, что его дей­ст­вия не долж­ны рас­смат­ри­вать­ся как сви­де­тель­ст­во советско-германского во­енного сою­за.

И.В. Ста­лин 17.9.1939 года в 2 ч но­чи в при­сут­ст­вии В.М. Мо­ло­то­ва и нар­ко­ма обо­ро­ны СССР мар­ша­ла К.Е. Во­ро­ши­ло­ва про­ин­фор­ми­ро­вал германских ди­пло­ма­тических пред­ста­ви­те­лей в Мо­ск­ве о том, что час­тям Крас­ной Ар­мии дан при­каз пе­рей­ти государственную гра­ни­цу. Советское ру­ко­во­дство пред­ло­жи­ло во из­бе­жа­ние ин­ци­ден­тов ос­та­но­вить на­сту­п­ле­ние германских войск, от­вес­ти их на ли­нию Бе­ло­сток - Брест - Львов и за­пре­тить германской авиа­ции со­вер­шать по­лё­ты вос­точ­нее этой ли­нии. Бы­ло под­чёрк­ну­то, что в слу­чае не­вы­пол­не­ния из­ло­жен­ных тре­бо­ва­ний германские час­ти мо­гут быть ата­ко­ва­ны советской авиа­ци­ей. Прось­ба германской сто­ро­ны во из­бе­жа­ние воз­мож­ных ин­ци­ден­тов и по­терь за­дер­жать вы­сту­п­ле­ние советских войск бы­ла от­кло­не­на.

В 5 ч 40 мин час­ти Крас­ной Ар­мии всту­пи­ли на тер­ри­то­рию Западной Бе­ло­рус­сии и Западной Ук­раи­ны. В опе­ра­ции при­ни­ма­ли уча­стие вой­ска Ки­ев­ско­го и Бе­ло­русского осо­бых во­енных ок­ру­гов, на ба­зе ко­то­рых бы­ли соз­да­ны Ук­ра­ин­ский (ко­ман­дую­щий - ко­ман­дарм 1 ран­га С.К. Ти­мо­шен­ко) и Бе­ло­рус­ский (ко­ман­дарм 2 ран­га М.П. Ко­ва­лёв) фрон­ты. В со­ста­ве Украинского фрон­та бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны Ше­пе­тов­ская (с 18 сентября Се­вер­ная; ком­див И.Г. Со­вет­ни­ков), Во­ло­чи­ская (с 24 сентября Вос­точ­ная; ком­кор Ф.И. Го­ли­ков) и Ка­ме­нец-По­доль­ская (с 20 сентября Юж­ная; ко­ман­дарм 2 ран­га И.В. Тю­ле­нев) груп­пы войск об­щей чис­лен­но­стью 265,7 тысяч человек (24-28 сентября пре­об­ра­зо­ва­ны со­от­вет­ст­вен­но в 5, 6 и 12-ю об­ще­вой­ско­вые ар­мии). В со­ста­ве Бе­ло­русского фрон­та соз­да­ны ар­мей­ские груп­пы: По­лоц­кая груп­па 3-й ар­мии (ком­кор В.И. Куз­не­цов), Мин­ская груп­па 11-й ар­мии (ком­див Н.В. Мед­ве­дев), Дзер­жин­ская (10-я ар­мия и Дзер­жин­ская кон­но-ме­ха­ни­зированная груп­па (КМГ); ком­кор И.Г. За­хар­кин), а так­же 4-я ар­мия (ком­див В.И. Чуй­ков ) и 23-й отдельный стрелковый кор­пус в со­ста­ве 52-й стрелковой ди­ви­зии и Днеп­ров­ской во­енной фло­ти­лии; об­щая численность при­вле­кае­мых к опе­ра­ции войск фрон­та со­став­ля­ла 200,8 тысяч человек. Все­го груп­пи­ров­ка Крас­ной Ар­мии, при­ни­мав­шая уча­стие в опе­ра­ции, на­счи­ты­ва­ла 21 стрелковых и 13 кавалерийских ди­ви­зий, 16 тан­ко­вых и 2 мо­то­стрелковые бри­га­ды; 6 тысяч ору­дий, 4,5 тысячи тан­ков, около 4 тысяч са­мо­лё­тов. Пе­ред вой­ска­ми Украинского фрон­та в ка­че­ст­ве на­чаль­ной ста­ви­лась за­да­ча стре­ми­тель­ным про­дви­же­ни­ем ов­ла­деть рай­оном Ров­но, Дуб­но, Тар­но­поль (ны­не Тер­но­поль), за­тем рай­оном Ко­вель, Луцк, Ста­ни­сла­вов (Ста­ни­сла­вув; ны­не Ива­но-Фран­ковск). Вой­ска Бе­ло­русского фрон­та долж­ны бы­ли взять под кон­троль тер­ри­то­рию вос­точ­нее ли­товской гра­ни­цы и ли­нии Грод­но - Коб­рин. В зо­не опе­ра­ции Крас­ной Ар­мии на­хо­ди­лись до 25 ба­таль­о­нов и 7 эс­кад­ро­нов (все­го около 12 тысяч человек) польские Кор­пу­са ох­ра­ны по­гра­ни­чья (КОП); кро­ме то­го, в рай­онах Ров­но, Тар­но­по­ля и других дис­ло­ци­ро­ва­лись около 10 пехотных ди­ви­зий не­пол­но­го со­ста­ва, при­быв­шие на пе­ре­фор­ми­ро­ва­ние по­сле бо­ёв с германскими вой­ска­ми, а так­же львов­ская груп­пи­ров­ка - 15 тысяч человек. Все­го на 17 сентября на тер­ри­то­рии Западной Ук­раи­ны и Западной Бе­ло­рус­сии на­хо­ди­лись около 340 тысяч польскиз во­ен­но­слу­жа­щих, 540 ору­дий, около 70 тан­ков, 5 бро­не­по­ез­дов, около 160 са­мо­лё­тов, Пин­ская во­енная фло­ти­лия. Советским вой­скам за­пре­ща­лось об­стре­ли­вать и под­вер­гать бом­бар­ди­ров­ке на­се­лён­ные пунк­ты, а так­же вес­ти бое­вые дей­ст­вия про­тив польских войск, ес­ли они не ока­зы­ва­ют со­про­тив­ле­ния. Крас­но­ар­мей­цам разъ­яс­ня­лось, что они идут в Западную Бе­ло­рус­сию и на Западную Ук­раи­ну не как за­вое­ва­те­ли, а как ос­во­бо­ди­те­ли украинского и бе­ло­русского на­ро­дов. В свою оче­редь глав­но­ко­мандующий польской ар­ми­ей генерал Э. Рыдз-Смиг­лы при­ка­зал польским вой­скам, на­хо­див­шим­ся в восточных рай­онах стра­ны, от­хо­дить в Ру­мы­нию и Венг­рию под при­кры­ти­ем КОП (уш­ли около 70 тысяч во­ен­но­слу­жа­щих), бое­вые дей­ст­вия с советскими вой­ска­ми вес­ти толь­ко в слу­чае по­пы­ток ра­зо­ру­же­ния польских час­тей.

Ор­га­ни­зо­ван­ное со­про­тив­ле­ние Крас­ной Ар­мии по­ля­ки (пре­имущественно от­ря­ды жан­дар­ме­рии и КОП, а так­же опол­че­ние) ока­за­ли 17-18 сентября в го­ро­дах Виль­но (ны­не Виль­нюс), Грод­но, Тар­но­поль, в рай­оне города Ко­вель и в Сар­нен­ском ук­реп­рай­о­не. Раз­роз­нен­ные столк­но­ве­ния с ре­гу­ляр­ны­ми польск. час­тя­ми про­дол­жа­лись до 5 октября. Под­раз­де­ле­ния польской ар­мии в основном без боя скла­ды­ва­ли ору­жие. 19 сентября вой­ска Бе­ло­русского фрон­та ов­ла­де­ли Виль­но. К это­му же вре­ме­ни Северные и Восточные груп­пы войск Украинского фрон­та, поч­ти не встре­чая со­про­тив­ле­ния, вы­шли на ру­беж Тын­не (Тын­но) - Жу­ков - Бе­ре­стеч­ко - Крас­не - Боб­рка - Зло­чув (Зо­ло­чев), а Южная груп­па войск ов­ла­де­ла ру­бе­жом Ро­га­тин - Га­лич - Ста­ни­сла­вов. Германские вой­ска к 19 сентября в основном ото­шли на ука­зан­ный советским пра­ви­тель­ст­вом ру­беж, од­на­ко про­дол­жа­ли оса­ду Льво­ва, польский гар­ни­зон ко­то­ро­го от­ка­зы­вал­ся ка­пи­ту­ли­ро­вать.

Не по­лу­чив воз­мож­но­сти за­хва­тить всю Поль­шу, нем­цы рас­счи­ты­ва­ли до­бить­ся пе­ре­смот­ра до­го­во­рён­но­стей от 23 августа: со­хра­нить за со­бой ок­ку­пи­ро­ван­ную ими тер­ри­то­рию, а так­же Львов, При­кар­пат­скую неф­те­га­зо­нос­ную об­ласть (рай­он го­ро­дов До­ро­го­быч (Дро­го­быч), Бо­ри­слав), город Ко­ло­мыя, яв­ляв­ший­ся стра­те­ги­че­ски важ­ным транс­порт­ным уз­лом, и другие. 18 сентября советским ди­пло­ма­тическим пред­ста­ви­те­лям в Бер­ли­не германские долж­но­ст­ные ли­ца предъ­я­ви­ли кар­ту, на ко­то­рой Львов и зна­чительная часть Западной Ук­раи­ны бы­ли обо­зна­че­ны как от­но­ся­щие­ся к сфе­ре германских ин­те­ре­сов. Советское пра­ви­тель­ст­во зая­ви­ло нем­цам про­тест, 19 сентября час­тям Крас­ной Ар­мии был дан при­каз взять под кон­троль тер­ри­то­рию, на ко­то­рую пре­тен­ду­ет Гер­ма­ния. В тот же день при под­хо­де советских войск к Льво­ву ме­ж­ду ни­ми и германскими час­тя­ми про­изо­шёл бой, в ко­то­ром сто­ро­ны по­нес­ли по­те­ри в жи­вой си­ле и тех­ни­ке. По­пыт­ка германских вла­стей ока­зать на­жим на советское пра­ви­тель­ст­во уг­ро­за­ми «воз­ник­но­ве­ния край­не серь­ёз­но­го ин­ци­ден­та», ес­ли час­тям Крас­ной Ар­мии не бу­дет дан при­каз от­ка­зать­ся от ов­ла­де­ния Льво­вом и про­дви­же­ния за­пад­нее дос­тиг­ну­то­го ими ру­бе­жа, про­ва­ли­лась. Советская сто­ро­на от­верг­ла эти уг­ро­зы, ука­зав, что ин­ци­ден­тов не бу­дет, ес­ли германская ар­мия пре­кра­тит бое­вые дей­ст­вия в советской сфе­ре ин­те­ре­сов и отой­дёт на ли­нию рек На­рев, Вис­ла и Сан. Жё­ст­кая по­зи­ция СССР по­бу­ди­ла А. Гит­ле­ра, по­счи­тав­ше­го, что Гер­ма­ния по­ка не го­то­ва к от­кры­то­му во­енному столк­но­ве­нию с Советским Со­ю­зом, 20 сентября рас­по­ря­дить­ся снять оса­ду Льво­ва и на­чать от­вод войск на за­пад. Германскому ко­ман­до­ва­нию бы­ло при­ка­за­но вой­ти в кон­такт с ру­ко­во­дством Крас­ной Ар­мии в це­лях пре­дот­вра­ще­ния ин­ци­ден­тов при от­хо­де германских час­тей и про­дви­же­нии вслед за ни­ми советских войск. Ме­ж­ду советскими и германскими час­тя­ми ус­та­нав­ли­ва­лась ди­с­тан­ция сле­до­ва­ния в 20-25 км. Выс­шее во­енное ко­ман­до­ва­ние Гер­ма­нии ква­ли­фи­ци­ро­ва­ло при­каз Гит­ле­ра как «день по­зо­ра не­мец­ко­го по­ли­ти­че­ско­го ру­ко­вод­ства», од­на­ко бы­ло вы­ну­ж­де­но под­чи­нить­ся. По­сле от­хо­да германских войск от Льво­ва его гар­ни­зон 21 сентября без боя ка­пи­ту­ли­ро­вал пе­ред Крас­ной Ар­ми­ей. В даль­ней­шем, не­смот­ря на при­ни­мав­шие­ся ме­ры пре­д­ос­то­рож­но­сти, столк­но­ве­ния ме­ж­ду советскими и германскими час­тя­ми про­дол­жа­лись. 23 сентября у местчека Ви­дом­ля, близ Брест-Ли­тов­ска (Бре­ста), под­раз­де­ле­ния советской 8-й стрелковой ди­ви­зии всту­пи­ли в бой с немецкой 10-й тан­ко­вой ди­ви­зи­ей, ин­ци­ден­ты име­ли ме­сто под городом Люб­лин и в других рай­онах Восточной Поль­ши.

Ус­та­нов­ле­ние кон­тро­ля над тер­ри­то­ри­ей бывшего польского го­су­дар­ст­ва по­ста­ви­ло пе­ред СССР и Гер­ма­ни­ей во­прос о её бу­ду­щем. Пра­ви­тель­ст­во СССР счи­та­ло же­ла­тель­ным вос­ста­нов­ле­ние Поль­ши в гра­ни­цах рас­се­ле­ния основной час­ти польского эт­но­са. 25 сентября оно об­ра­ти­лось к ру­ко­вод­ству Гер­ма­нии с пред­ло­же­ни­ем из­ме­нить ли­нию раз­гра­ни­че­ния сфер ин­те­ре­сов двух стран, мо­ти­ви­руя это тем, что раз­де­ле­ние польской на­ции гра­ни­цей по ли­нии рек На­рев, Вис­ла, Сан мо­жет при­вес­ти к воз­ник­но­ве­нию край­не опас­но­го оча­га на­пря­жён­но­сти и ос­лож­не­нию советско-германских от­но­ше­ний. СССР вы­ра­зил го­тов­ность пе­ре­дать в сфе­ру германских ин­те­ре­сов на­се­лён­ные пре­имущественно по­ля­ка­ми Люб­лин­ское вое­вод­ст­во и часть Вар­шав­ско­го вое­вод­ст­ва в об­мен на при­зна­ние тер­ри­то­рии Лит­вы сфе­рой ин­те­ре­сов СССР. Тем са­мым советское пра­ви­тель­ст­во пред­ло­жи­ло германскому ру­ко­во­дству (как ини­циа­то­ру германско-польской вой­ны) при­нять на се­бя ре­ше­ние воз­ник­ше­го в ре­зуль­та­те его дей­ст­вий «поль­ско­го во­про­са» и ус­та­но­вить «гра­ни­цу ме­ж­ду обо­юд­ны­ми государственными ин­те­ре­са­ми» СССР и Гер­ма­нии, ру­ко­вод­ству­ясь эт­ническим прин­ци­пом, - при­бли­зи­тель­но по «Кер­зо­на ли­нии», оп­ре­де­лён­ной в декабре 1919 года Вер­хов­ным со­ве­том Ан­тан­ты в ка­че­ст­ве восточной гра­ни­цы Поль­ши, то есть со­хра­нить под кон­тро­лем СССР лишь зем­ли Западной Бе­ло­рус­сии и Западной Ук­раи­ны, от­торг­ну­тые Поль­шей от Советской Рос­сии по ус­ло­ви­ям Риж­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1921 года. По­сле ин­тен­сив­ных пе­ре­го­во­ров советское пред­ло­же­ние бы­ло при­ня­то нем­ца­ми и 28 сентября под­пи­сан советско-германский до­го­вор о друж­бе и гра­ни­це ме­ж­ду СССР и Гер­ма­ни­ей. 29-30 сентября про­дви­же­ние час­тей Крас­ной Ар­мии на за­пад бы­ло ос­та­нов­ле­но, 12 октября за­вер­шён их от­вод вос­точ­нее ус­та­нов­лен­ной до­го­во­ром гра­ни­цы. По­те­ри Крас­ной Ар­мии и По­гран­войск НКВД СССР за вре­мя опе­ра­ции со­ста­ви­ли: по­гиб­ших - 1173 человека, ра­не­ных - 2002 человека, про­пав­ших без вес­ти - 302 человека.

В ре­зуль­та­те похода красной армии бы­ла пре­дот­вра­ще­на германская ок­ку­па­ция Западной Ук­раи­ны, Западной Бе­ло­рус­сии и час­ти При­бал­ти­ки, вос­ста­нов­ле­но един­ст­во украинского и бе­ло­русского на­ро­дов (1-2.11.1939 года на ос­но­ва­нии во­ле­изъ­яв­ле­ния на­се­ле­ния этих тер­ри­то­рий они бы­ли при­ня­ты в со­став со­от­вет­ст­вен­но УССР и БССР), в со­став Лит­вы воз­вра­ще­ны от­торг­ну­тые от неё Поль­шей в 1920 году Виль­нюс и Ви­лен­ская область. Западная гра­ни­ца СССР бы­ла ото­дви­ну­та на за­пад на 250-300 км, что зна­чи­тель­но ук­ре­пи­ло безо­пас­ность Советского государства в пред­две­рии вой­ны с Гер­ма­ни­ей.

Исторические ис­точники:

Вос­со­еди­не­ние ук­ра­ин­ско­го на­ро­да в еди­ном Ук­ра­ин­ском Со­вет­ском го­су­дар­ст­ве: Сб. до­ку­мен­тов и ма­те­риа­лов. К., 1949;

Akten zur deutschen auswärtigen Politik. Serie D. Baden-Baden; Fr./M., 1961. Bd 8/1;

Год кри­зи­са, 1938-1939: До­ку­мен­ты и ма­те­риа­лы. М., 1990. Т. 1-2;

До­ку­мен­ты внеш­ней по­ли­ти­ки. М., 1992. Т. 22. Кн. 2: 1939 г.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)