ПОХИТОНОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ
ПОХИТОНОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ - российский живописец, действительный член петербургской АХ (1904).
Родился в дворянской семье. Учился в Петровской земледельческой и лесной академии в Москве (1868-1869 годы; отчислен за участие в кружке С.Г. Нечаева), в Новороссийском университете в Одессе (1870-1871). Служил в Одесском государственном банке (1872-1876). Посетил Женеву (1871), жил в Италии (1876, 1891), в Париже (с 1877), где учился у Э. Каррьера и А.П. Боголюбова, сыгравшего существенную роль в становлении Похитонова как художника; занимался также росписью по фарфору и керамике (под руководством Е.А. Егорова). В 1893-1902 годы, 1906-1913 годы и с 1919 года жил в Бельгии, в 1901-1906 годы - в своём имении Жабовщизна под Минском. Член Общества взаимного вспомоществования русских художников в Париже, ТПХВ (1905), экспонент многих выставок в России и за рубежом (в том числе Всемирной выставки 1900 года в Париже). Творчество Похитонова высоко ценили И.Е. Репин и Л.Н. Толстой (в 1905 году Похитонов работал в Ясной Поляне, исполнил ряд пейзажей и портретов писателя). Испытал сильное влияние барбизонской школы. «Самый французский среди русских пейзажистов» (по оценке современников), Похитонов в своих видах Юга России, побережья Франции, Парижа и так далее сочетал приёмы миниатюрной живописи с пастозностью мазка, процарапыванием и многократным «счищением» красочного слоя («Вид на Буживаль», начало 1880-х годов, частное собрание, Москва; «После захода солнца. Барбизон», 1889 год; «Снег в По», 1890 год; «Околица в Жабовщизне», 1904 год, все - в ГТГ). По заказу императора Александра III (1881) исполнил 9 панно с видами мест сражений во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Писал также сцены с охотничьими мотивами, портреты (И.С. Тургенева, 1882 год; «П.И. Щукин на прогулке», 1900-е годы, оба - в ГТГ, и другие).