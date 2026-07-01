ПОХИТОНОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ

ПОХИТОНОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ - российский жи­во­пи­сец, действительный член пе­тербургской АХ (1904).

Ро­дил­ся в дво­рян­ской се­мье. Учил­ся в Пет­ров­ской зем­ле­дель­че­ской и лес­ной ака­де­мии в Мо­ск­ве (1868-1869 годы; от­чис­лен за уча­стие в круж­ке С.Г. Не­чае­ва ), в Но­во­рос­сий­ском университете в Одес­се (1870-1871). Слу­жил в Одес­ском государственном бан­ке (1872-1876). По­се­тил Же­не­ву (1871), жил в Ита­лии (1876, 1891), в Па­ри­же (с 1877), где учил­ся у Э. Кар­рь­е­ра и А.П. Бо­го­лю­бо­ва, сыг­рав­ше­го су­ще­ст­вен­ную роль в ста­нов­ле­нии Похитонова как ху­дож­ни­ка; за­ни­мал­ся так­же рос­пи­сью по фар­фо­ру и ке­ра­ми­ке (под руководством Е.А. Его­ро­ва). В 1893-1902 годы, 1906-1913 годы и с 1919 года жил в Бель­гии, в 1901-1906 годы - в сво­ём име­нии Жа­бов­щиз­на под Мин­ском. Член Общества вза­им­но­го вспо­мо­ще­ст­во­ва­ния русских ху­дож­ни­ков в Па­ри­же, ТПХВ (1905), экс­по­нент многих вы­ста­вок в Рос­сии и за ру­бе­жом (в том числе Все­мир­ной вы­став­ки 1900 года в Па­ри­же). Твор­че­ст­во Похитонова вы­со­ко це­ни­ли И.Е. Ре­пин и Л.Н. Тол­стой (в 1905 году Похитонов ра­бо­тал в Яс­ной По­ля­не, ис­пол­нил ряд пей­за­жей и порт­ре­тов пи­са­те­ля). Ис­пы­тал силь­ное влия­ние бар­би­зон­ской шко­лы. «Са­мый фран­цуз­ский сре­ди рус­ских пей­за­жи­стов» (по оцен­ке со­вре­мен­ни­ков), Похитонов в сво­их ви­дах Юга Рос­сии, по­бе­ре­жья Фран­ции, Па­ри­жа и так далее со­че­тал приё­мы ми­ниа­тюр­ной жи­во­пи­си с пас­тоз­но­стью маз­ка, про­ца­ра­пы­ва­ни­ем и мно­го­крат­ным «счи­ще­ни­ем» кра­соч­но­го слоя («Вид на Бу­жи­валь», начало 1880-х годов, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Мо­ск­ва; «По­сле за­хо­да солн­ца. Бар­би­зон», 1889 год; «Снег в По», 1890 год; «Око­ли­ца в Жа­бов­щиз­не», 1904 год, все - в ГТГ). По за­ка­зу императора Алек­сан­д­ра III (1881) ис­пол­нил 9 пан­но с ви­да­ми мест сра­же­ний во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов. Пи­сал так­же сце­ны с охот­ничь­и­ми мо­ти­ва­ми, порт­ре­ты (И.С. Тур­ге­не­ва, 1882 год; «П.И. Щу­кин на про­гул­ке», 1900-е годы, оба - в ГТГ, и другие).