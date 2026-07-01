ПОХАМБА ХИФИКЕПУНЬЕ ЛУКАС
ПОХАМБА ХИФИКЕПУНЬЕ ЛУКАС - намибийский государственный и политический деятель.
Из крестьянской семьи. По этнической принадлежности овамбо. До 1960 года работал на рудниках в городе Цумеб. Вступил в Организацию народа Овамболенда - политическую партию коренного населения, ставившую целью борьбу за независимость страны. С 1960 года член Народной организации Юго-Западной Африки (СВАПО). Неоднократно подвергался арестам, 2 года провёл в тюрьме. В середине 1960-х годов выслан в Замбию, где открыл представительство СВАПО (в 1970-е годы заместитель главы представительства СВАПО в Восточной и Северной Африке). С 1970 года член ЦК, с 1977 года член Политбюро ЦК СВАПО, в 1977-1989 годы секретарь ЦК СВАПО по финансовым вопросам и национальный казначей. В 1981 году защитил диплом в Университете дружбы народов имени П. Лумумбы (ныне Российский университет дружбы народов). После отмены в 1989 году в Намибии расистских законов руководитель Комитета по репатриации партии, тогда же избран в Учредительную ассамблею (с 1990 года нижняя палата парламента Намибии - Национальная ассамблея). С 1990 года министр внутренних дел, в 1995-2000 годы (с перерывом) министр рыболовства, министр без портфеля, в 2001-2004 годы министр земель и по вопросам расселения и социальной адаптации. В 1997-2002 годы генеральный секретарь, с 2002 года вице-президент, с 2007 года президент СВАПО. В ноябре 2004 года избран президентом Намибии (вступил в должность 21.3.2005 года), в ноябре 2009 года переизбран на новый срок. В 2010-2011 годы председатель Сообщества развития Юга Африки.