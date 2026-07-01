ПОХАМБА ХИФИКЕПУНЬЕ ЛУКАС

ПОХАМБА ХИФИКЕПУНЬЕ ЛУКАС - намибийский государственный и политический деятель.

Из кре­сть­ян­ской се­мьи. По эт­нической при­над­лежности овам­бо. До 1960 года ра­бо­тал на руд­ни­ках в городе Цу­меб. Всту­пил в Организацию на­ро­да Овам­бо­лен­да - по­ли­тическую пар­тию ко­рен­но­го на­се­ле­ния, ста­вив­шую це­лью борь­бу за не­за­ви­си­мость стра­ны. С 1960 года член На­род­ной ор­га­ни­за­ции Юго-Запад­ной Аф­ри­ки (СВАПО). Не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся аре­стам, 2 го­да про­вёл в тюрь­ме. В середине 1960-х годов вы­слан в Зам­бию, где от­крыл пред­ста­ви­тель­ст­во СВАПО (в 1970-е годы заместитель гла­вы пред­ста­ви­тель­ст­ва СВАПО в Восточной и Северной Аф­ри­ке). С 1970 года член ЦК, с 1977 года член По­лит­бю­ро ЦК СВАПО, в 1977-1989 годы сек­ре­тарь ЦК СВАПО по фи­нан­со­вым во­про­сам и национальный ка­зна­чей. В 1981 году за­щи­тил ди­плом в Университете друж­бы на­ро­дов имени П. Лу­мум­бы (ны­не Российский университет друж­бы на­ро­дов). По­сле от­ме­ны в 1989 году в На­ми­бии ра­си­ст­ских за­ко­нов ру­ко­во­ди­тель Комитета по ре­пат­риа­ции пар­тии, то­гда же из­бран в Уч­ре­дительную ас­самб­лею (с 1990 года ниж­няя па­ла­та пар­ла­мен­та На­ми­бии - Национальная ас­самб­лея). С 1990 года министр внутренних дел, в 1995-2000 годы (с пе­ре­ры­вом) министр ры­бо­лов­ст­ва, министр без порт­фе­ля, в 2001-2004 годы министр зе­мель и по во­про­сам рас­се­ле­ния и со­ци­аль­ной адап­та­ции. В 1997-2002 годы ге­не­раль­ный сек­ре­тарь, с 2002 года ви­це-пре­зи­дент, с 2007 года пре­зи­дент СВАПО. В но­ябре 2004 года из­бран пре­зи­ден­том На­ми­бии (всту­пил в долж­ность 21.3.2005 года), в но­ябре 2009 года пе­ре­из­бран на но­вый срок. В 2010-2011 годы председатель Со­об­ще­ст­ва раз­ви­тия Юга Аф­ри­ки.