ПОГУЛЯЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Из дворян Нижегородской губернии, православный. 12.9.1887 поступил в Морское училище. 15.9.1891 переведен в младший специальный класс училище и зачислен на действительную службу. 15.9.1894 окончил училище, произведен в мичманы с назначением в Балтийский флот и зачислением в 10-й флотский экипаж. В 1895–1898 гг. служил вахтенным нач. мореходной канонерской лодки «Грозящий» в составе эскадры Тихого океана. 19.2.1899 переведен в 18-й флотский экипаж. 18.4.1899 произведен в лейтенанты. 5.7.1899 назначен на транспорт «Компас». 13.9.1900 переведен в 12-й флотский экипаж. 22.9.1900 назначен ревизором эскадренного броненосца «Ретвизан». С 6.10.1900 по 17.4.1901 прикомандирован к Главному гидрографическому управлению. 1.5.1901 назначен командиром парового катера № 20 охраны Петергофского рейда. 2.11.1901 переведен в 8-й флотский экипаж. 8.11.1901 переведен в 18-й флотский экипаж. 22.11.1901 назначен командиром 3-й роты команды крейсера «Диана». 1.7.1902 назначен адъютантом управляющего Морским министерством. 27.9.1905 назначен членом комиссии для пересмотра положения о морском цензе и выработки проекта нового устава о прохождении службы офицерских чинов. 4.12.1906 назначен морским агентом во Франции. 18.12.1906 переведен в 8-й флотский экипаж. 11.6.1907 переименован в капитан-лейтенанты. 30.9.1908 переведен во 2-й Балтийский флотский экипаж. 6.12.1909 произведен в капитаны 2-го ранга. 20.12.1910 отчислен от должности морского агента. 31.1.1911 назначен старшим офицером крейсера «Адмирал Макаров». 6.5.1911 назначен флигель-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 19.12.1911 назначен командиром эскадренного миноносца «Капитан Сакен» с переводом в Черноморский флот. 4.11.1913 назначен командующим крейсером «Кагул». 6.12.1913 произведен в капитаны 1-го ранга с утверждением командиром крейсера. Участник Первой мировой войны. 29.2.1916 произведен в контр-адмирал (со старшинством с 18.7.1917) за отличие по службе с назначением начальником 1-й бригады линейных кораблей Черного моря и с зачислением в Свиту его императорского величества. 2.10.1916 назначен председателем особой временной строительной комиссии для наблюдения за постройкой рефрижераторного склада в Севастополе. 6.11.1916 допущен к и. о. начальника штаба командующего флотом Черного моря. 8.4.1917 зачислен в резерв чинов Морского министерства. 12.8.1917 назначен председателем комиссии по расследованию причин гибели у Порт-Саида броненосного крейсера «Пересвет». Весной 1918 г. зачислен во французский флот в чине контр-адмирала с прикомандированием к Морскому Генеральному штабу. После подписания Версальского мирного договора уволен в отставку. В 1919 г. начальник управления по делам русских военных и военнопленных за границей. Затем проживал в Бельгии. В 1924 г. председатель Союза морских офицеров в Бельгии. Переехал во Францию. Погребен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Жена (1-я): Надежда Александровна (урожденная Ветшанина, в 1-м браке Павлова). Жена (2-я): Анна Георгиевна (урожденная Корсакова) (2.8.1875–10.4.1960, Париж).