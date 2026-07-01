ПОГРЕБЕНИЕ

ПОГРЕБЕНИЕ - (по­гре­баль­ный об­ряд), ком­плекс ри­туа­лов, со­про­во­ж­даю­щих смерть че­ло­ве­ка, один из жиз­нен­но­го цик­ла об­ря­дов.

Как вся­кий пе­ре­ход­ный об­ряд, погребение про­хо­дит три ста­дии: под­го­тов­ка погребения, собственно погребение и по­сле­пог­ре­баль­ные - по­ми­наль­ные об­ря­ды ( по­мин­ки ). Под­го­тов­ка погребения вклю­ча­ет: при­жиз­нен­ное при­го­тов­ле­ние к смер­ти, за­го­тов­ку мес­та погребения, по­гре­баль­но­го ин­вен­та­ря и тому подобного; сег­ре­га­цию - ог­ра­ни­че­ние кон­так­тов с по­кой­ным и уча­ст­ни­ка­ми погребения; при­го­тов­ле­ние те­ла умер­ше­го к погребению (омо­ве­ние, баль­за­ми­ро­ва­ние, об­ла­че­ние в осо­бую оде­ж­ду и тому подобное), бде­ние при нём и другие об­ря­ды.

Вы­бор спо­со­ба собственного погребения за­ви­сит от пред­став­ле­ний дан­ной куль­ту­ры о при­род­ной сти­хии, в наи­боль­шей сте­пе­ни свя­зан­ной со смертью и ми­ром ду­хов, - зем­ле, ог­не, во­де, пу­сты­не, ле­се и тому подобное. Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ная фор­ма погребения - под­зем­ное погребение в мо­ги­ле (по­хо­ро­ны, тру­по­по­ло­же­ние, ин­гу­ма­ция), из­вест­но с пе­рио­да Му­стье . Мо­ги­лой мо­жет слу­жить так­же пе­ще­ра (скаль­ное погребение), дре­вес­ное ду­п­ло и тому подобная полая ёмкость; в ри­туа­ле с ней час­то ас­со­ции­ру­ет­ся печь. С не­о­ли­та рас­про­стра­ня­ет­ся погребение в фор­ме тру­по­сож­же­ния (кре­ма­ции); ос­тат­ки кре­ма­ции мо­гут за­хо­ра­ни­вать в зем­лю, раз­веи­вать по воз­ду­ху, по­ме­щать в ур­ну по­гре­баль­ную и тому подобное. Су­ще­ст­ву­ют так­же на­зем­ные (в том числе по­кой­ни­ков мо­гут ос­тав­лять в пус­ты­не, ле­су, тун­д­ре, а так­же в собственном до­ме, ко­то­рый род­ст­вен­ни­ки по­ки­да­ют) и воз­душ­ные (на по­мос­те, де­ре­ве и тому подобном; сравнить так­же опи­са­ние ни­же воз­душ­ных погребений в зо­роа­ст­риз­ме ) погребения; по­сле то­го как те­ло ис­тле­ет, кос­ти мо­гут пе­ре­за­хо­ра­ни­вать (вто­рич­ные погребения) в мо­ги­ле (смотреть, например, На­ус), во­де и тому подобном. Вто­рич­ные погребения ино­гда со­вер­ша­ют­ся и при под­зем­ном погребении. Воз­мож­ны погребения в вод­ной сти­хии (на пло­ту, в лод­ке и тому подобном). Для погребения мо­гут со­ору­жать гроб­ни­цу, те­ло по­ме­щать в гроб, ке­ра­мический со­суд, кор­зи­ну, лод­ку, ко­лёс­ную по­воз­ку, са­ни и тому подобное; ме­сто под­зем­но­го погребения от­ме­чать над­гро­би­ем. Погребение обыч­но со­про­во­ж­да­ет­ся мо­лит­ва­ми, пла­чем, хва­леб­ны­ми или об­ра­щён­ны­ми к по­кой­но­му ре­ча­ми (например, ан­тич­ные эпи­та­фии), а так­же празд­ни­ком с тор­жественной про­цес­си­ей, жерт­во­при­но­ше­ни­ем (лю­дей, жи­вот­ных, пи­щи, ве­щей), пи­ром, ис­пол­не­ни­ем эпо­са, тан­ца­ми, те­ат­ра­ли­зованными пред­став­ле­ния­ми (ино­гда с «уча­сти­ем» са­мо­го по­кой­ни­ка, пред­став­лен­но­го сво­им ри­ту­аль­ным за­ме­сти­те­лем), спор­тив­ны­ми и во­енными иг­ра­ми (смотреть, например, Гла­диа­то­ры). Слож­ность и бо­гат­ст­во погребений за­ви­сят от ста­ту­са умер­ше­го (наи­бо­лее по­чёт­ный ри­ту­ал со­вер­шал­ся при погребении во­ж­дей, пра­вите­лей и тому подобных, наи­ме­нее по­чёт­ный - при погребении де­тей).

Основное со­дер­жа­ние по­гре­баль­но­го об­ряда - пред­став­ле­ние о по­кой­ни­ке как о пред­ста­ви­те­ле ино­го ми­ра и бо­же­ст­ве (смотреть так­же Пред­ков культ), од­но­вре­мен­но бла­го­де­тель­ном (в том числе обес­пе­чи­ваю­щем пло­до­ро­дие; смотреть в статье Пло­до­ро­дия культ) и опас­ном для жи­вых. Цель погребения од­но­вре­мен­но и ус­та­но­вить кон­такт с умер­шим (по­кой­ни­ка «кор­мят», при­гла­ша­ют «в гос­ти» и тому подобное), и пре­дот­вра­тить его (по­кой­ни­ка свя­зы­ва­ют, при­дав­ли­ва­ют кам­ня­ми, прон­за­ют копь­ём, обез­глав­ли­ва­ют и тому подобное; по­гре­баль­ный ин­вен­тарь ло­ма­ют, уча­ст­ни­ки погребения про­хо­дят ри­ту­аль­ное очи­ще­ние, ве­щи по­кой­но­го унич­то­жа­ют­ся и так далее). Так­же и те­ло по­кой­но­го стре­мят­ся и унич­то­жить (например, пу­тём со­жже­ния), уда­лить ли­бо изо­ли­ро­вать в мо­ги­ле, и со­хра­нить - це­ли­ком (в ви­де му­мии), час­тич­но (например, толь­ко го­ло­ву, - смотреть в статье Че­ре­пов культ) ли­бо вос­соз­дать его об­лик (в фор­ме порт­ре­та, мас­ки, мо­де­ли­ров­ки гли­ной ли­ца на че­ре­пе, ан­тро­по­морф­ных сар­ко­фа­га, ур­ны, над­гро­бия и тому подобное). Ре­ли­ги­оз­но-ма­гическое от­но­ше­ние к умер­шим от­ра­жа­ет­ся так­же в об­ря­де эн­до­кан­ни­ба­лиз­ма (смотреть в статье Кан­ни­ба­лизм), ис­поль­зо­ва­нии час­тей те­ла умер­ше­го или его ве­щей как апо­тро­пе­ев (обе­ре­гов) и другого. От пра­виль­но­го ис­пол­не­ния погребения за­ви­сит судь­ба умер­ше­го в за­гроб­ном ми­ре; в про­тив­ном слу­чае он мо­жет мстить жи­вым. Участь по­кой­ни­ка по­ни­ма­ет­ся как труд­ное и опас­ное пу­те­ше­ст­вие (от­сю­да зна­че­ние для погребения средств пе­ре­дви­же­ния), по­гре­баль­ный об­ряд дол­жен обес­пе­чить его и пред­от­вра­тить «воз­вра­ще­ние» по­кой­ни­ка к жи­вым.

Погребение ими­ти­ру­ет­ся в не­ко­то­рых эле­мен­тах других об­ря­дов жиз­нен­но­го цик­ла (осо­бен­но свадь­бы, ро­диль­ных об­ря­дов) и ка­лен­дар­ных об­ря­дов (например, «по­хо­ро­ны» Кар­на­ва­ла, Мас­ле­ни­цы и тому подобное).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)