ПОГРЕБЕНИЕ
ПОГРЕБЕНИЕ - (погребальный обряд), комплекс ритуалов, сопровождающих смерть человека, один из жизненного цикла обрядов.
Как всякий переходный обряд, погребение проходит три стадии: подготовка погребения, собственно погребение и послепогребальные - поминальные обряды (поминки). Подготовка погребения включает: прижизненное приготовление к смерти, заготовку места погребения, погребального инвентаря и тому подобного; сегрегацию - ограничение контактов с покойным и участниками погребения; приготовление тела умершего к погребению (омовение, бальзамирование, облачение в особую одежду и тому подобное), бдение при нём и другие обряды.
Выбор способа собственного погребения зависит от представлений данной культуры о природной стихии, в наибольшей степени связанной со смертью и миром духов, - земле, огне, воде, пустыне, лесе и тому подобное. Наиболее распространённая форма погребения - подземное погребение в могиле (похороны, трупоположение, ингумация), известно с периода Мустье. Могилой может служить также пещера (скальное погребение), древесное дупло и тому подобная полая ёмкость; в ритуале с ней часто ассоциируется печь. С неолита распространяется погребение в форме трупосожжения (кремации); остатки кремации могут захоранивать в землю, развеивать по воздуху, помещать в урну погребальную и тому подобное. Существуют также наземные (в том числе покойников могут оставлять в пустыне, лесу, тундре, а также в собственном доме, который родственники покидают) и воздушные (на помосте, дереве и тому подобном; сравнить также описание ниже воздушных погребений в зороастризме) погребения; после того как тело истлеет, кости могут перезахоранивать (вторичные погребения) в могиле (смотреть, например, Наус), воде и тому подобном. Вторичные погребения иногда совершаются и при подземном погребении. Возможны погребения в водной стихии (на плоту, в лодке и тому подобном). Для погребения могут сооружать гробницу, тело помещать в гроб, керамический сосуд, корзину, лодку, колёсную повозку, сани и тому подобное; место подземного погребения отмечать надгробием. Погребение обычно сопровождается молитвами, плачем, хвалебными или обращёнными к покойному речами (например, античные эпитафии), а также праздником с торжественной процессией, жертвоприношением (людей, животных, пищи, вещей), пиром, исполнением эпоса, танцами, театрализованными представлениями (иногда с «участием» самого покойника, представленного своим ритуальным заместителем), спортивными и военными играми (смотреть, например, Гладиаторы). Сложность и богатство погребений зависят от статуса умершего (наиболее почётный ритуал совершался при погребении вождей, правителей и тому подобных, наименее почётный - при погребении детей).
Основное содержание погребального обряда - представление о покойнике как о представителе иного мира и божестве (смотреть также Предков культ), одновременно благодетельном (в том числе обеспечивающем плодородие; смотреть в статье Плодородия культ) и опасном для живых. Цель погребения одновременно и установить контакт с умершим (покойника «кормят», приглашают «в гости» и тому подобное), и предотвратить его (покойника связывают, придавливают камнями, пронзают копьём, обезглавливают и тому подобное; погребальный инвентарь ломают, участники погребения проходят ритуальное очищение, вещи покойного уничтожаются и так далее). Также и тело покойного стремятся и уничтожить (например, путём сожжения), удалить либо изолировать в могиле, и сохранить - целиком (в виде мумии), частично (например, только голову, - смотреть в статье Черепов культ) либо воссоздать его облик (в форме портрета, маски, моделировки глиной лица на черепе, антропоморфных саркофага, урны, надгробия и тому подобное). Религиозно-магическое отношение к умершим отражается также в обряде эндоканнибализма (смотреть в статье Каннибализм), использовании частей тела умершего или его вещей как апотропеев (оберегов) и другого. От правильного исполнения погребения зависит судьба умершего в загробном мире; в противном случае он может мстить живым. Участь покойника понимается как трудное и опасное путешествие (отсюда значение для погребения средств передвижения), погребальный обряд должен обеспечить его и предотвратить «возвращение» покойника к живым.
Погребение имитируется в некоторых элементах других обрядов жизненного цикла (особенно свадьбы, родильных обрядов) и календарных обрядов (например, «похороны» Карнавала, Масленицы и тому подобное).
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