ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА НКВД СССР

Вооруженные силы, предназначенные для охраны сухопутных и морских границ государства, борьбы с агентурно-разведывательной, диверсионной и иной подрывной деятельностью иностранных разведок, для пресечения вооруженных провокаций на границе, участия в службе ПВО (противовоздушной обороны) и ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи), ведения разведки.

В 1939 г. в связи с нарастанием военной угрозы началась реорганизация пограничных войск. В феврале 1939 г. было создано Главное Управление пограничных войск (ГУПВ НКВД СССР). В течение 1939-1940 гг. была переформирована по единой схеме управления вся структура пограничных войск и увеличена их штатная численность, которая составила к июню 1941 г. 168 тыс. человек, из них в западных округах 82 405 человек. В этот же период происходили серьезные изменения линии Государственной границы СССР. После поражения Польши в начавшейся 1 сентября 1939 г. войне с Германией, Советские войска перешли границу и заняли территорию Западной Украины и Западной Белоруссии, которые вошли в состав БССР и УССР. В 3 часа 30 минут 22 июня 1941 г. пограничники первыми приняли на себя удар врага. Части Красной Армии, предназначенные для прикрытия государственной границы, застигнутые врасплох, в большинстве случаев не смогли своевременно развернуться на отведенных им рубежах. Они вступали в бой разрозненно и не решили предусмотренной для них задачи, оставив пограничные части один на один с вторгшимся агрессором, обладавшим подавляющим преимуществом. На захват наших пограничных застав командование вермахта отводило всего 30 минут. Но уже здесь, на границе, начал буксовать германский блицкриг. В неравных боях личный состав пограничных застав ломал планы оккупантов. Даже на направлении главных ударов противник был задержан на 1-2 часа. На второстепенных направлениях бои на границе продолжались в течение 4-6 часов. Отдельные заставы вели бои весь день 22 июня, а некоторые сражались несколько суток в окружении. Исчерпав все возможности к сопротивлению, оставшиеся в живых пограничники отходили на рубежи обороны войск прикрытия и поступали в их оперативное подчинение. 25 июня 1941 г. в соответствии с постановлением СНК СССР на пограничные войска и части внутренних войск НКВД была возложена задача по охране тыла действующей армии. За годы войны из личного состава пограничных войск был сформирован ряд частей и соединений, сражавшихся в рядах Красной Армии. Так, только в июле 1941 г., на базе пограничных и Внутренних войск (ВВ) НКВД было сформировано 15 стрелковых дивизий, которые были направлены в действующую армию на западное и северо-западное направления. В феврале 1943 г. была сформирована 70-я армия, на укомплектование которой был направлен личный состав пограничных округов Дальнего Востока, Забайкалья и Среднеазиатских республик, а также части ВВ НКВД. В Курской битве 70-я армия, стойко оборонявшаяся в полосе Центрального фронта, на направлении главного удара противника, сыграла важную роль в оборонительном сражении. Генералы и старшие офицеры-пограничники возглавили ряд общевойсковых армий, стрелковых дивизий и полков. По постановлению ГКО № 2100 от 26 июля 1942 г. для формирования гвардейских минометных частей, из состава пограничных войск было направлено 4500 человек. Всего непосредственное участие в боях на фронте в течение всей войны принимало 113700 пограничников. Обороняя Киев, Ленинград, Москву, Одессу, Сталинград и Крым, остановив врага на Кавказе и под Курском, формирования пограничников, действовавших в составе Красной Армии, покрыли себя неувядаемой славой. Активное участие принимали пограничные войска в партизанском движении в тылу врага, формируя по согласованию с советскими и партийными органами на своей базе партизанские отряды и группы. Пограничники организовывали в партизанских формированиях разведывательно-диверсионную работу, были инструкторами в партизанских школах. Героями Советского Союза стали офицеры-пограничники М. И. Наумов, К. Д. Карицкий, Н. А. Прокопюк, М. С. Прудников возглавлявшие партизанские отряды и соединения. В течение всей войны пограничные войска надежно охраняли пограничные рубежи, не охваченные войной, а в 1944 г., после освобождения территории СССР от немецко-фашистских захватчиков, вновь взяли под охрану западную границу. К началу 1945 г. Государственную границу СССР на Дальнем Востоке и Забайкалье охраняли Забайкальский, Хабаровский и Приморский пограничные округа. В период подготовки войны с Японией пограничники успешно противодействовали японской разведке, пытавшейся вскрыть замыслы советского командования. Начало наступления, сила и направления главных ударов оказались для японцев неожиданными. В ходе начавшейся 9 августа 1945 г. Маньчжурской наступательной операции, пограничники, действуя в составе передовых отрядов фронтов, в короткий срок уничтожили пограничные кордоны и передовые гарнизоны противника, помогли частям Красной Армии форсировать пограничные реки Амур, Уссури, Аргунь и Сунгач. На протяжении всей операции они охраняли тылы действующей армии, борясь с вражескими диверсионно-разведывательными группами и отрядами смертников, оставленными противником при отступлении. Пограничные войска активно участвовали также в Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операциях. За годы Великой Отечественной войны около 17 тыс. пограничников были награждены орденами и медалями, свыше 150 удостоены звания Героя Советского Союза. За успешное выполнение боевых задач 49 погранчастей награждены орденами, а 32-м присвоены почетные наименования.

Исторические источники:

Пограничные войска СССР в Великой Отечественной войне. Сборник документов и материалов. М., 1976.

Автор статьи: Мартынов В. Е.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015