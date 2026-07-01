ПОГОДИН НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ
ПОГОДИН НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ (псевдоним; настоящая фамилия Стукалов) - русский драматург, заслуженный деятель искусств РСФСР (1949).
Родился в крестьянской семье. Начал трудовую жизнь в 14 лет; систематического образования не получил. В 1922-1929 годы корреспондент газеты «Правда». С 1924 года жил в Москве. С 1934 года член правления СП СССР. В 1951-1960 годы главный редактор журнала «Театр».
Начал публиковаться в 1920 году. Результатом журналистских поездок Погодина по стране явились очерки и рассказы, вошедшие в книги «Кумачовое утро (Очерки современной деревни)», «Красные ростки» (обе 1926) и послужившие основой ранних пьес Погодина - «Темп» (1931) о строительстве Сталинградского тракторного завода; «Поэма о топоре» (поставлена в 1931 году, опубликована в 1932 году) о процессе выработки стали на Златоустовском заводе; «Мой друг» (поставлена в 1932 году, опубликована в 1933 году) о запуске нового завода, - которые стали первыми образцами жанра производственной драмы в отеческой литературе. Для ранней драматургии Погодина, отмеченной актуальностью и публицистической заострённостью, характерен монтаж чередующихся сцен, в которых принимает участие большое количество действующих лиц. Популярностью пользовалась комедия «Аристократы» (1935) о «перековке» заключённых на строительстве Беломорско-Балтийского канала. Широкую известность снискала трилогия о В.И. Ленине: «Человек с ружьём» (1937 год; Государственная премия СССР, 1941 год; экранизация 1938 года, режиссер С.И. Юткевич), «Кремлёвские куранты» (1941 год; 2-я редакция - 1955 год; экранизация 1970 года) и «Третья патетическая» (1958). В духе либеральных настроений «оттепели» - пьеса о любви «Сонет Петрарки» (1956), утверждающая право личности на духовное самоопределение. Молодёжной тематике посвящены пьесы Погодина «Мы втроём поехали на целину» (1955), «Маленькая студентка» (поставлена в 1959 году), «Голубая рапсодия» (1961); повесть «Янтарное ожерелье» (1960).
Среди других произведений: комедии «Снег» (1933) о советской научной экспедиции, «После бала» (1934) о жизни колхозной деревни; сценарий фильма «Кубанские казаки» (1950 год, режиссер И.А. Пырьев; Государственная премия СССР, 1951 года). Ленинская премия (1959).
Сочинения:
Собр. драматических произведений: В 5 т. М., 1960-1961;
Искать, мыслить, открывать…: Статьи, рецензии, путевые заметки (1953-1962). М., 1966;
Неизданное: В 2 т. М., 1969;
С чего начинается пьеса: Сб. ст. М., 1969;
Собр. соч.: В 4 т. М., 1972-1973.