ПОГОДИН НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ

ПОГОДИН НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ (псевдоним; настоящая фамилия Сту­ка­лов) - русский дра­ма­тург, заслуженный деятель ис­кусств РСФСР (1949).

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье. На­чал тру­до­вую жизнь в 14 лет; сис­те­ма­тического об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил. В 1922-1929 годы кор­рес­пон­дент газеты «Прав­да» . С 1924 года жил в Мо­скве. С 1934 года член прав­ле­ния СП СССР. В 1951-1960 годы главный ре­дак­тор журнала «Те­атр».

На­чал пуб­ли­ко­вать­ся в 1920 году. Ре­зуль­та­том жур­на­ли­ст­ских по­ез­док Погодина по стра­не яви­лись очер­ки и рас­ска­зы, во­шед­шие в кни­ги «Ку­ма­чо­вое ут­ро (Очер­ки со­вре­мен­ной де­рев­ни)», «Крас­ные ро­ст­ки» (обе 1926) и по­слу­жив­шие ос­но­вой ран­них пьес Погодина - «Темп» (1931) о строи­тель­ст­ве Ста­лин­град­ско­го трак­тор­но­го за­во­да; «По­эма о то­по­ре» (поставлена в 1931 году, опубликована в 1932 году) о про­цес­се вы­ра­бот­ки ста­ли на Зла­то­ус­тов­ском за­во­де; «Мой друг» (поставлена в 1932 году, опубликована в 1933 году) о за­пус­ке но­во­го за­во­да, - ко­то­рые ста­ли пер­вы­ми об­раз­ца­ми жан­ра про­из­водственной дра­мы в отеческой литературе. Для ран­ней дра­ма­тур­гии Погодина, от­ме­чен­ной ак­ту­аль­но­стью и пуб­ли­ци­стической за­ост­рён­но­стью, ха­рак­те­рен мон­таж че­ре­дую­щих­ся сцен, в ко­то­рых при­ни­ма­ет уча­стие боль­шое ко­ли­че­ст­во дей­ст­вую­щих лиц. По­пу­ляр­но­стью поль­зова­лась ко­ме­дия «Ари­сто­кра­ты» (1935) о «пе­ре­ков­ке» за­клю­чён­ных на строи­тель­ст­ве Бе­ло­мор­ско-Бал­тий­ско­го ка­на­ла. Ши­ро­кую из­вест­ность сни­ска­ла три­ло­гия о В.И. Ле­ни­не : «Че­ло­век с ружь­ём» (1937 год; Государственная премия СССР, 1941 год; эк­ра­ни­за­ция 1938 года, режиссер С.И. Ют­ке­вич), «Крем­лёв­ские ку­ран­ты» (1941 год; 2-я редакция - 1955 год; эк­ра­ни­зация 1970 года) и «Тре­тья па­те­ти­че­ская» (1958). В ду­хе ли­бе­раль­ных на­строе­ний «от­те­пе­ли» - пье­са о люб­ви «Со­нет Пет­рар­ки» (1956), ут­вер­ждаю­щая пра­во лич­но­сти на ду­хов­ное са­мо­оп­ре­де­ле­ние. Мо­ло­дёж­ной те­ма­ти­ке по­свя­ще­ны пье­сы Погодина «Мы втро­ём по­еха­ли на це­ли­ну» (1955), «Ма­лень­кая сту­дент­ка» (поставлена в 1959 году), «Го­лу­бая рап­со­дия» (1961); по­весть «Ян­тар­ное оже­ре­лье» (1960).

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ко­ме­дии «Снег» (1933) о советской на­учной экс­пе­ди­ции, «По­сле ба­ла» (1934) о жиз­ни кол­хоз­ной де­рев­ни; сце­на­рий фильма «Ку­бан­ские ка­за­ки» (1950 год, режиссер И.А. Пырь­ев; Государственная премия СССР, 1951 года). Ле­нин­ская премия (1959).

Сочинения:

Собр. дра­ма­ти­че­ских про­из­ве­де­ний: В 5 т. М., 1960-1961;

Ис­кать, мыс­лить, от­кры­вать…: Ста­тьи, ре­цен­зии, пу­те­вые за­мет­ки (1953-1962). М., 1966;

Не­из­дан­ное: В 2 т. М., 1969;

С че­го на­чи­на­ет­ся пье­са: Сб. ст. М., 1969;

Собр. соч.: В 4 т. М., 1972-1973.