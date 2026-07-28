ПОГОДИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

Историк, публицист, писатель, издатель, коллекционер.

Окончил Московский университет (1821). Магистерская диссертация: «О происхождении Руси» (1825). Докторская: « Нестор . Историко-критическое рассуждение о начале русских летописей» (1836). С 1825 по 1844 год преподавал в Московском университете: адъюнкт, ординарный профессор (1833). Академик Петербургской Академии наук (1841).

Из-за конфликта с попечителем университета С.Г. Строгановым вышел в отставку. Секретарь (1837-1844), председатель (1875) Общества истории и древностей Российских . Председатель Общества любителей российской словесности (1860-1866). Издатель журналов: «Московский вестник» (1827-1830); «Москвитянин» (1841-1856, совместно с С.П. Шевыревым).

Считал, что история должна заниматься изучением народа. Метод своих исследований называл «математическим», основанным на складывании всех известных фактов. Был ярко выраженным историком-эмпириком. Придерживался теории «неприметной точки», согласно которой русское государство образовалось не путем завоевания одних народов другими, а в результате добровольного призвания варягов. Эта «неприметная точка» является причиной того, что русское общество не разделено на враждебные классы потомков завоевателей и завоеванных, поэтому в нем царит гармония и отсутствует классовая борьба. Отстаивал скандинавское происхождение первых русских князей. Выделял следующие периоды русской истории: варяжский, монгольский, московский, европейско-русский и самобытный (начиная с правления Николая I). Придерживался панславистских взглядов.

Сочинения:

Исторические афоризмы. М, 1836;

Исследования, замечания и лекции М.П. Погодина о русской истории. М, 1846-1859. Т. 1-7;

Историко-критические отрывки. М, 1846-67. Кн.1-2;

Древняя русская история до монгольского ига. М, 1871. Т. I-III.