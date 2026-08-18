ПОГАНКИНЫХ ПАЛАТЫ

ПОГАНКИНЫХ ПАЛАТЫ - па­мят­ник древнерусской жи­лой ар­хи­тек­ту­ры в Пско­ве.

Рас­по­ло­же­ны в Околь­ном го­ро­де. Ка­мен­ное зда­ние с П-об­раз­ным пла­ном и тол­сты­ми сте­на­ми (от 1,5 до 2 м) по­строе­но куп­цом С.И. По­ган­ки­ным ме­ж­ду 1671 и 1679 годами. Западная часть с 3 ка­мен­ны­ми эта­жа­ми - жи­лые па­ла­ты хо­зяи­на и его се­мьи. В восточной 2-этаж­ной час­ти пред­по­ло­жи­тель­но рас­по­ла­га­лись па­ла­ты сы­но­вей вла­дель­ца до­ма, к ним при­мы­ка­ет од­но­этаж­ная часть с по­вар­ня­ми. Па­рад­ный вход осу­ще­ст­в­лял­ся со дво­ра по крыль­цу в се­ни 2-го эта­жа. На 3-м эта­же рас­по­ло­же­ны по­ме­ще­ния для приё­ма гос­тей, в том числе са­мое боль­шое по­ме­ще­ние поганкиных палат - од­но­столп­ная сто­ло­вая па­ла­та (площадь 125 м2) с 11 ок­на­ми. 1-й этаж за­нят под­кле­тя­ми с двой­ны­ми же­лез­ны­ми две­ря­ми и став­ня­ми на за­ре­шечён­ных ок­нах. От­сю­да так­же пред­по­ло­жи­тель­но шли под­зем­ные хо­ды к сте­нам Околь­но­го го­ро­да и к Мед­ве­де­ву-Ио­ан­но-Зла­то­ус­тов­ско­му муж­ско­му монастырю (ос­но­ван не позд­нее XV века, не сохранился). Со­хра­ня­ют­ся внут­ри­стен­ные па­лат­ки (древ­ние туа­ле­ты), чу­ла­ны, вен­ти­ляционные ка­на­лы.

В 1711 году, по­сле смер­ти Г.Ю. По­ган­ки­на, двор с па­ла­та­ми пе­ре­шёл во вла­де­ние к ви­це-губернатору Санкт-Пе­тербургской гу­бер­нии (1711-1714) Я.Н. Рим­ско­му-Кор­са­ко­ву (смотреть Кор­са­ко­вы), де­ти ко­то­ро­го сда­ва­ли их в арен­ду Главной про­ви­ант­ской кан­це­ля­рии; с 1721 года ис­поль­зо­ва­лись для хра­не­ния по­ро­ха. В 1747 году ку­п­ле­ны каз­ной для во­енного ве­дом­ст­ва. В 1750-1754 годы ра­зо­бра­ны верх­ние де­ревянные эта­жи, ду­бо­вые по­лы и из­раз­цо­вые пе­чи, оба крыль­ца па­лат. До конца XIX века ис­поль­зо­ва­лись как склад. В 1900 году пе­ре­да­ны Псков­ско­му ар­хео­ло­гическому обществу. В 1900-1902 годы Поганкиных палаты при­спо­соб­ле­ны под му­зей (ны­не - од­но из зда­ний Псков­ско­го объ­е­ди­нён­но­го ис­то­ри­ко-ар­хитектурного и ху­дожественного му­зея-за­по­вед­ни­ка); пе­ре­строе­на кры­ша, при­строе­но но­вое ка­мен­ное крыль­цо (архитектор Л.П. Ши­ш­ко; на его мес­те в 1995-1996 годы вос­соз­да­но пер­во­на­чаль­ное крыль­цо, архитектор В.Е. Ни­ки­тин). В 1949-1953 годы про­ве­де­на рес­тав­ра­ция (ар­хи­тек­то­ры О.В. Да­вы­до­ва, А.К. Дид­рихс).

Ны­не в Поганкиных палатах рас­по­ло­же­ны экс­по­зи­ции икон XIV-XVII веков, де­ревянные скульп­ту­ры XVI-XVIII веков., фраг­мен­тов рос­пи­сей, се­реб­ра, при­клад­но­го искусства и другие.

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