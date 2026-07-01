ПОЭЗИЯ И ПРОЗА
ПОЭЗИЯ И ПРОЗА (греческое ποίησις - создание, творение, изготовление, от ποι&oxia;εω - создавать, творить, изготавливать; латинское prosa, от oratio prosa, буквально - простая, не связанная (рифмой) речь) - два основных типа организации художественной речи, внешне различающиеся в первую очередь строением ритма.
Ритм поэтической речи создаётся отчётливым делением на соизмеримые отрезки, в принципе не совпадающие с синтаксическим членением (смотреть Стих, Стихосложение). Прозаическая художественная речь расчленяется на абзацы, периоды, предложения и колоны, присущие и обычной речи, но имеющие определённую упорядоченность; ритм прозы, однако, - сложное и трудноуловимое явление, изученное недостаточно. Первоначально поэзией именовалось искусство слова вообще, поскольку в нём вплоть до Нового времени резко преобладали стихотв. и близкие к поэзии ритмико-интонационные формы. Прозой же называли все нехудожественные словесные произведения: философские, научные, публицистические, информационные, ораторские (в России такое словоупотребление господствовало в XVIII - начале XIX веков).
Искусство слова в собств. смысле (то есть уже отграниченное от фольклора) возникает вначале в стихотворной форме. Стих является неотъемлемой формой основных жанров античности, Средневековья и даже Возрождения и классицизма - эпические поэмы, трагедии, комедии; разные виды лирики. Необычная организация речи, присущая стиху, удостоверяла особую значимость и специфическую природу высказывания. Само движение слов в стихе, их взаимодействие и сопоставление в условиях ритма и рифм, отчётливое выявление звуковой стороны речи, даваемое стихотворной формой, взаимоотношения ритмического и синтаксического строения - всё это заключает в себе неисчерпаемые смысловые возможности, которых проза, в сущности, лишена.
Становление и развитие прозы происходило в постоянной соотнесённости с поэзией. Вплоть до Нового времени проза развивалась на периферии литературы, оформляя смешанные, полухудожественные явления письменности (исторические хроники, мемуары, проповеди, философские, религиозные сочинения и другое) или «низкие» жанры (фарсы, мимы и другое). Современная проза, у истоков которой - итальянская новелла Возрождения, творчество М. де Сервантеса, Д. Дефо, А. Прево, сознательно отталкивается от стиха как полноценная, суверенная художественная форма, будучи при этом, в отличие от ранних форм поэзии и самой прозы, исходивших из устного бытования речи, исключительно письменным (точнее, печатным) явлением. Если при своём зарождении прозаическая речь стремилась, как и стихотворная, к подчёркнутой выделенности из обычной разговорной речи, к стилистической украшенности, то в дальнейшем её эстетическими критериями становятся «естественность» и «простота», следовать которым не менее трудно, чем при создании сложнейших форм поэтической речи. Поэтому не только генетически, но и с точки зрения типологической иерархии «простота» прозы не предшествует поэтической сложности, а является позднейшей сознательной реакцией на неё. Окончательное утверждение прозы как законной формы искусства слова происходит только в XVIII - начале XIX веков. В эпоху господства прозы поэзия, утрачивая своё исключительное значение, не отмирает (а в России 1910-х годов даже вновь выдвигается на авансцену), но претерпевает глубокие изменения. В ней отходят на второй план строгие строфические конструкции: сонет, рондо, газель и другие и развиваются более свободные формы - дольник, тактовик, акцентный стих, внедряются разговорные интонации и лексика. Вместе с тем для новоевропейской литературы характерно и преодоление разделения на стих и прозу за счёт создания гибридных (прозиметр), а также пограничных (стихотворения в прозе, ритмизованная проза) форм. С появленим верлибра размывается и строгий метрический каркас стиха.
На рубеже XIX-XX веков противопоставление стиха и прозы получает теоретическую поддержку благодаря формированию стиховедения как самостоятельной филологической дисциплины (работы А. Белого, Ю.Н. Тынянова, Б.М. Эйхенбаума, Р.О. Якобсона и других), имеющей своей целью изучение закономерностей стихотворной речи.