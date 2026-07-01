ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА (греческое ποίησις - соз­да­ние, тво­ре­ние, из­го­тов­ле­ние, от ποι&oxia;εω - соз­да­вать, тво­рить, из­го­тав­ли­вать; латинское prosa, от oratio prosa, буквально - про­стая, не свя­зан­ная (риф­мой) речь) - два основных типа организации художественной речи, внешне различающиеся в первую очередь строением ритма.

Ритм по­этической ре­чи соз­да­ёт­ся от­чёт­ли­вым де­ле­ни­ем на со­из­ме­ри­мые от­рез­ки, в прин­ци­пе не сов­па­даю­щие с син­так­сическим чле­не­ни­ем (смотреть Стих, Сти­хо­сло­же­ние). Про­за­ическая ху­дожественная речь рас­чле­ня­ет­ся на аб­за­цы, пе­рио­ды, пред­ло­же­ния и ко­ло­ны, при­су­щие и обыч­ной ре­чи, но имею­щие оп­ре­де­лён­ную упо­ря­до­чен­ность; ритм про­зы, од­на­ко, - слож­ное и труд­но­уло­ви­мое яв­ле­ние, изу­чен­ное не­дос­та­точ­но. Пер­во­на­чаль­но по­эзи­ей име­но­ва­лось ис­кус­ст­во сло­ва во­об­ще, по­сколь­ку в нём вплоть до Но­во­го вре­ме­ни рез­ко пре­об­ла­да­ли сти­хотв. и близ­кие к по­эзии рит­ми­ко-ин­то­национные фор­мы. Про­зой же на­зы­ва­ли все не­ху­до­же­ст­вен­ные сло­вес­ные про­из­ве­де­ния: фи­лософские, на­учные, пуб­ли­ци­стические, ин­фор­ма­ци­он­ные, ора­тор­ские (в Рос­сии та­кое сло­во­упот­реб­ле­ние гос­под­ство­ва­ло в XVIII - начале XIX веков).

Ис­кус­ст­во сло­ва в собств. смыс­ле (то есть уже от­гра­ни­чен­ное от фольк­ло­ра) воз­ни­ка­ет вна­ча­ле в сти­хотворной фор­ме. Стих яв­ля­ет­ся не­отъ­ем­ле­мой фор­мой основных жан­ров ан­тич­но­сти, Сред­не­ве­ко­вья и да­же Воз­ро­ж­де­ния и клас­си­циз­ма - эпические по­эмы, тра­ге­дии, ко­ме­дии; раз­ные ви­ды ли­ри­ки. Не­обыч­ная ор­га­ни­за­ция ре­чи, при­су­щая сти­ху, удо­сто­ве­ря­ла осо­бую зна­чи­мость и спе­ци­фическую при­ро­ду вы­ска­зы­ва­ния. Са­мо дви­же­ние слов в сти­хе, их взаи­мо­дей­ст­вие и со­пос­тав­ле­ние в ус­ло­ви­ях рит­ма и рифм, от­чёт­ли­вое вы­яв­ле­ние зву­ко­вой сто­ро­ны ре­чи, да­вае­мое сти­хотворной фор­мой, взаи­мо­от­но­ше­ния рит­мического и син­так­сического строе­ния - всё это заклю­ча­ет в се­бе не­ис­чер­пае­мые смы­сло­вые воз­мож­но­сти, ко­то­рых про­за, в сущ­но­сти, ли­ше­на.

Ста­нов­ле­ние и раз­ви­тие про­зы про­исхо­ди­ло в по­сто­ян­ной со­от­не­сён­но­сти с по­эзи­ей. Вплоть до Но­во­го вре­ме­ни про­за раз­ви­ва­лась на пе­ри­фе­рии ли­те­ра­ту­ры, оформ­ляя сме­шан­ные, по­лу­ху­до­же­ст­вен­ные яв­ле­ния пись­мен­но­сти (ис­то­рические хро­ни­ки, ме­муа­ры, про­по­ве­ди, фи­лософские, ре­лигиозные со­чи­не­ния и другое) или «низ­кие» жан­ры (фар­сы, ми­мы и другое). Современная про­за, у ис­то­ков ко­то­рой - итальянская но­вел­ла Воз­ро­ж­де­ния, твор­че­ст­во М. де Сер­ван­те­са, Д. Де­фо , А. Пре­во, соз­на­тель­но от­тал­ки­ва­ет­ся от сти­ха как пол­но­цен­ная, су­ве­рен­ная ху­дожественная фор­ма, бу­ду­чи при этом, в от­ли­чие от ран­них форм по­эзии и са­мой про­зы, ис­хо­див­ших из уст­но­го бы­то­ва­ния ре­чи, ис­клю­чи­тель­но пись­мен­ным (точ­нее, пе­чат­ным) яв­ле­ни­ем. Ес­ли при сво­ём за­ро­ж­де­нии про­за­ическая речь стре­ми­лась, как и сти­хо­твор­ная, к под­чёрк­ну­той вы­де­лен­но­сти из обыч­ной разговорной ре­чи, к сти­ли­стической ук­ра­шен­но­сти, то в даль­ней­шем её эс­те­тическими кри­те­рия­ми ста­но­вят­ся «ес­те­ст­вен­ность» и «про­сто­та», сле­до­вать ко­то­рым не менее труд­но, чем при соз­да­нии слож­ней­ших форм по­этической ре­чи. По­это­му не толь­ко ге­не­ти­че­ски, но и с точ­ки зре­ния ти­по­ло­гической ие­рар­хии «про­сто­та» про­зы не пред­ше­ст­ву­ет по­этической слож­но­сти, а яв­ля­ет­ся позд­ней­шей соз­на­тель­ной ре­ак­ци­ей на неё. Окон­чательное ут­вер­жде­ние про­зы как за­кон­ной фор­мы ис­кус­ст­ва сло­ва про­ис­хо­дит толь­ко в XVIII - начале XIX веков. В эпо­ху гос­под­ства про­зы по­эзия, ут­ра­чи­вая своё ис­клю­чительное зна­че­ние, не от­ми­ра­ет (а в Рос­сии 1910-х годов да­же вновь вы­дви­га­ет­ся на аван­сце­ну), но пре­тер­пе­ва­ет глу­бо­кие из­ме­не­ния. В ней от­хо­дят на вто­рой план стро­гие стро­фические кон­ст­рук­ции: со­нет, рон­до, га­зель и другие и раз­ви­ва­ют­ся бо­лее сво­бод­ные фор­мы - доль­ник, так­то­вик, ак­цент­ный стих, вне­дря­ют­ся разговорные ин­то­на­ции и лек­си­ка. Вме­сте с тем для но­во­ев­ропейской литературы ха­рак­тер­но и пре­одо­ле­ние раз­де­ле­ния на стих и про­зу за счёт соз­да­ния гиб­рид­ных (про­зи­метр), а так­же по­гра­нич­ных (сти­хо­тво­ре­ния в про­зе, рит­ми­зо­ван­ная про­за) форм. С по­яв­ле­ним вер­либ­ра раз­мы­ва­ет­ся и стро­гий мет­рический кар­кас сти­ха.

На ру­бе­же XIX-XX веков про­ти­во­пос­тав­ле­ние сти­ха и про­зы по­лу­ча­ет тео­ре­тическую под­держ­ку бла­го­да­ря фор­ми­ро­ва­нию сти­хо­ве­де­ния как са­мо­сто­ятельной фи­ло­ло­гической дис­ци­п­ли­ны (ра­бо­ты А. Бе­ло­го, Ю.Н. Ты­ня­но­ва, Б.М. Эй­хен­бау­ма, Р.О. Якоб­со­на и других), имею­щей сво­ей це­лью изу­че­ние за­ко­но­мер­но­стей сти­хотворной ре­чи.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)