ПОЭТИЗМ
ПОЭТИЗМ - направление в чешском искусстве и литературе 1920-х годов, близкое авангардизму.
Возник в среде участников группы «Dev ̌etsil» (основана в 1920), объединившей писателей и лит. критиков (К. Библ, И. Вейль, В. Ванчура, Б. Вацлавек, Ф. Галас, К. Конрад, В. Незвал, Я. Сейферт, К. Тейге, А. Черник), а также художников (И. Штырский, Тойен (настоящее имя и фамилия Мария Черминова), Ф. Музика), архитекторов (Я. Фрагнер), деятелей театра. В 1924 году опубликован манифест направления, автор которого критик Тейге определял поэтизм как «искусство жить и наслаждаться». Выдвинув лозунг развлекательности искусства, которое должно своей эмоциональностью противостоять рассудочной деятельности, поэтисты выступили с попыткой осмыслить жизнь в оптимистическом ключе, в её радости и красоте, проявляя интерес к наивной живописи, искусству примитивных народов, кинематографу, цирковому искусству, детским играм, а также к теории психоанализа. Творчество поэтистов, основанное на ассоциативном мышлении, фантазии, свободе языка, способствовало обновлению чешской поэзии. Среди наиболее значительных произведений: поэмы «Удивительный кудесник» (1922), «Эдисон» (1928), поэтические сборники «Пантомима» (1924) Незвала, «Город в слезах» (1920) Сейферта, «Новый Икар» (1929) Библа.
Издания:
Adieu Musen: Anthologie des Poetismus. Münch., 2004.