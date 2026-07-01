ПОЭТИЗМ

ПОЭТИЗМ - направление в чешском искусстве и литературе 1920-х годов, близкое авангардизму.

Воз­ник в сре­де уча­ст­ни­ков груп­пы «Dev ̌etsil» (ос­но­ва­на в 1920), объ­е­ди­нив­шей пи­са­те­лей и лит. кри­ти­ков (К. Библ, И. Вейль, В. Ван­чу­ра, Б. Вац­ла­век, Ф. Га­лас, К. Кон­рад, В. Не­звал, Я. Сей­ферт, К. Тей­ге, А. Чер­ник), а так­же ху­дож­ни­ков (И. Штыр­ский, Той­ен (настоящее имя и фамилия Ма­рия Чер­ми­но­ва), Ф. Му­зи­ка), ар­хи­тек­то­ров (Я. Фраг­нер), дея­те­лей те­ат­ра. В 1924 году опуб­ли­ко­ван ма­ни­фест на­прав­ле­ния, ав­тор ко­то­ро­го кри­тик Тей­ге оп­ре­де­лял поэтизм как «ис­кус­ст­во жить и на­сла­ж­дать­ся». Вы­дви­нув ло­зунг раз­вле­ка­тель­но­сти ис­кус­ст­ва, ко­то­рое долж­но сво­ей эмо­цио­наль­но­стью про­ти­во­сто­ять рас­су­доч­ной дея­тель­но­сти, по­эти­сты вы­сту­пи­ли с по­пыт­кой ос­мыс­лить жизнь в оп­ти­ми­стическом клю­че, в её ра­до­сти и кра­со­те, про­яв­ляя ин­те­рес к на­ив­ной жи­во­пи­си, ис­кус­ст­ву при­ми­тив­ных на­ро­дов, ки­не­ма­то­гра­фу, цир­ко­во­му ис­кус­ст­ву, дет­ским иг­рам, а так­же к тео­рии пси­хо­ана­ли­за. Твор­че­ст­во по­эти­стов, ос­но­ван­ное на ас­со­циа­тив­ном мыш­ле­нии, фан­та­зии, сво­бо­де язы­ка, спо­соб­ст­во­ва­ло об­нов­ле­нию чешской по­эзии. Сре­ди наи­бо­лее зна­чительных про­из­ве­де­ний: по­эмы «Уди­ви­тель­ный ку­дес­ник» (1922), «Эди­сон» (1928), по­этические сборники «Пан­то­ми­ма» (1924) Не­зва­ла , «Го­род в сле­зах» (1920) Сей­фер­та, «Но­вый Икар» (1929) Биб­ла.

Издания:

Adieu Musen: Anthologie des Poetismus. Münch., 2004.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)