ПОЭТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

В самом общем значении «поэтический реализм» – это поэтическое обращение к реальности, не теряющее реалистических признаков.

Датировка

Вторая половина 1930-х – начало 1940-х гг. Впервые термин п.р. применил критик М. Горель в 1933 г., писавший о фильме П. Шеналя «Улица без имени».

Причины

В период нарастания влияния итальянского фашизма и германского национал-социализма, в условиях слабости собственного буржуазного правительства, французские кинематографисты обратились к «простому» человеку, персонажу-парии из народа.

Идеи направления были поддержаны лидерами Народного фронта, особенно французскими коммунистами (в 1936 году было создано Объединение директоров кинотеатров Народного фронта для пропаганды и продвижения национальных прогрессивных кинофильмов). Режиссёры, которые работали в направлении поэтического реализма, разделяли общие художественные взгляды, но никогда не были формально объединены в какие-либо творческие группы.

Предыстория

П.р. наследует традиции немецкого камершпилле: тематика, персонаж, атмосфера, часто создаваемая особым «экспрессионистским» освещением. В то же самое время очевидно и влияние французского киноимпрессионизма и натурализма в литературе.

Лидеры

Главными выразителями идей поэтического реализма принято считать поэта и драматурга Ж. Превера, режиссёров М. Карне, Ж. Дювивье, Ж. Гремийон, И. Аллегре, К. Отан-Лара, Ж. Фейдер и др.

Основные фильмы: «Набережная туманов» (1938), «День начинается» (1939), «Дети райка» (1945) М. Карне, «Славная компания» (1936) и «Пепе ле Моко» (1937) Ж. Дювивье, «Сердцеед» (1937) и «Буксиры» (1939) Ж. Гремийона и др.

Ход

Для п.р. характерно «воссоздание» реальности, в том числе путём широкого использования павильонных съёмок. П.р. свойственна особая, близкая к ониризму, поэтическая атмосфера действия, сочетание притчевого характера повествования и обращенности к социальным проблемам общества, общее настроение разочарованности. Очень часто в основе драматургического конфликта лежит история неудавшейся любви главного героя.

Итоги

Постепенный приход к доминированию театральной, условной составляющей этого направления.

Значение

П.р. становится важным этапом в развитии французского и в т.ч. мирового кинематографа, обогатившим его систему выразительности. Важнейшее достижение п.р. – создание более тесных отношений между внутренним переживанием героя и внешней средой.

Иллюстрация:

Жан Габен и Мишель Морган в картине "Набережная туманов" (реж. М. Карне).

Автор статьи: С.А. Смагина