ПОДЖО-А-КАЯНО

ПОДЖО-А-КАЯНО - на­се­лён­ный пункт в центральной Ита­лии, в области Тос­ка­на, в провинции Пра­то, в 18 км к се­ве­ро-за­па­ду от Фло­рен­ции .

Главная дос­то­при­ме­ча­тель­ность - вил­ла се­мьи Ме­ди­чи , па­мят­ник ар­хи­тек­ту­ры итальянского Воз­ро­ж­де­ния. Строи­тель­ст­во вил­лы по про­ек­ту Дж. да Сан­гал­ло осу­ще­ст­в­ля­лось в 2 эта­па: на­ча­лось в 1485-1494 годы по за­ка­зу Л. Ме­ди­чи Ве­ли­ко­леп­но­го на мес­те не­боль­шой средневековой кре­по­сти, за­вер­ше­но в 1515-1519 годы под по­кро­ви­тель­ст­вом па­пы Льва X Ме­ди­чи (сы­на Ло­рен­цо). Многие чер­ты Вил­лы Ме­ди­чи яви­лись но­ва­тор­ски­ми для ре­нес­санс­но­го за­го­род­но­го строи­тель­ст­ва и оз­на­ме­но­ва­ли со­бой пе­ре­ход от Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния к Вы­со­ко­му. Они сви­де­тель­ству­ют о бо­лее глу­бо­кой, по срав­не­нию с пе­рио­дом кват­ро­чен­то, ин­те­гра­ции приё­мов и прин­ци­пов ан­тич­ной ар­хи­тек­ту­ры в современную стро­ительную прак­ти­ку. Зда­ние вил­лы под­ня­то над уров­нем ре­гу­ляр­но­го са­да бла­го­да­ря сти­ло­ба­ту, ок­ру­жён­но­му со всех сто­рон пор­ти­ком. Ре­гу­лярный план зда­ния име­ет фор­му бу­к­вы «Н», где 2 кры­ла с сим­мет­рич­но рас­поло­жен­ны­ми ча­ст­ны­ми апар­та­мен­та­ми свя­за­ны ме­ж­ду со­бой па­рад­ным за­лом. Центральный эле­мент ре­гу­ляр­но­го фа­са­да - пор­тик с фрон­то­ном, впер­вые прив­не­сён­ным в ре­нес­санс­ную по­строй­ку из ан­тич­ной хра­мо­вой ар­хи­тек­ту­ры. Свод главного за­ла вы­пол­нен в древне-римской тех­ни­ке бе­тон­но­го ли­тья. Ле­ст­ни­ца, ве­ду­щая на тер­ра­су па­рад­но­го эта­жа, при­строе­на в 1807 году по про­ек­ту П. Поч­чан­ти. Главный зал ук­ра­шен фре­ско­вым цик­лом, ико­но­гра­фическая про­грам­ма ко­то­ро­го, со­чи­нён­ная итальянским гу­ма­ни­стом П. Йови­ем, по­сред­ст­вом ан­тич­ных сю­же­тов вос­пе­ва­ет дея­ния пред­ста­ви­те­лей ро­да Ме­ди­чи (рос­пи­си на­ча­ты Я. Пон­тор­мо , А. дель Сар­то, Фран­ча­бид­жо в 1519-1521 годы, за­вер­ше­ны А. Ал­ло­ри в 1579-1582 годы). В ин­терь­е­ре вил­лы экс­по­ниру­ет­ся ори­ги­нал май­о­ли­ко­во­го фри­за вход­но­го пор­ти­ка (при­пи­сы­ва­ет­ся Бер­толь­до ди Джован­ни или А. Сан­со­ви­но), в сто­ло­вой - фре­ска А.Д. Габ­биа­ни «Фло­рен­ция пред­став­ля­ет Юпи­те­ру Ко­зи­мо Стар­ше­го» (1698); вес­ти­бюль, биль­ярд­ная, те­атр - при­мер итальянских ин­терь­е­ров 2-й половины XIX века.

Ан­самбль вил­лы Поджо-А-Каяно вклю­ча­ет сад с оран­же­ре­ей (архитектор П. Поч­чан­ти), а так­же парк с де­ко­ра­тив­ным хра­мом, дву­мя ко­лод­ца­ми, лед­ни­ком. В ко­нюш­нях (архитектор Б. Бид­жо, 1516-1521 годы, за­кон­че­ны Н. Три­бо­ло в 1545-1548 годы) рас­по­ла­га­ют­ся вы­ста­воч­ные по­ме­ще­ния и му­зей А. Соф­фи­чи, ко­то­рый по­дол­гу жил в Поджо-А-Каяно. В 2007 году на верх­нем эта­же вил­лы от­крыт Му­зей на­тюр­мор­та (про­из­ве­де­ния из кол­лек­ций Ме­ди­чи, в том числе кар­ти­ны Б. Бим­би, фло­рен­тий­ско­го ху­дож­ни­ка 2-й половины XVII - начала XVIII веков). С 1919 года вил­ла на­хо­дит­ся в соб­ст­вен­но­сти го­су­дар­ст­ва.

Близ Поджо-А-Каяно - музей Кар­минь­я­но, где в центре Сан-Ми­ке­ле хра­нит­ся один из ше­дев­ров Пон­тор­мо «Встре­ча Ма­рии и Ели­за­ве­ты» (конец 1520-х годов).

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