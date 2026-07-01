ПОДЖО-А-КАЯНО
ПОДЖО-А-КАЯНО - населённый пункт в центральной Италии, в области Тоскана, в провинции Прато, в 18 км к северо-западу от Флоренции.
Главная достопримечательность - вилла семьи Медичи, памятник архитектуры итальянского Возрождения. Строительство виллы по проекту Дж. да Сангалло осуществлялось в 2 этапа: началось в 1485-1494 годы по заказу Л. Медичи Великолепного на месте небольшой средневековой крепости, завершено в 1515-1519 годы под покровительством папы Льва X Медичи (сына Лоренцо). Многие черты Виллы Медичи явились новаторскими для ренессансного загородного строительства и ознаменовали собой переход от Раннего Возрождения к Высокому. Они свидетельствуют о более глубокой, по сравнению с периодом кватроченто, интеграции приёмов и принципов античной архитектуры в современную строительную практику. Здание виллы поднято над уровнем регулярного сада благодаря стилобату, окружённому со всех сторон портиком. Регулярный план здания имеет форму буквы «Н», где 2 крыла с симметрично расположенными частными апартаментами связаны между собой парадным залом. Центральный элемент регулярного фасада - портик с фронтоном, впервые привнесённым в ренессансную постройку из античной храмовой архитектуры. Свод главного зала выполнен в древне-римской технике бетонного литья. Лестница, ведущая на террасу парадного этажа, пристроена в 1807 году по проекту П. Поччанти. Главный зал украшен фресковым циклом, иконографическая программа которого, сочинённая итальянским гуманистом П. Йовием, посредством античных сюжетов воспевает деяния представителей рода Медичи (росписи начаты Я. Понтормо, А. дель Сарто, Франчабиджо в 1519-1521 годы, завершены А. Аллори в 1579-1582 годы). В интерьере виллы экспонируется оригинал майоликового фриза входного портика (приписывается Бертольдо ди Джованни или А. Сансовино), в столовой - фреска А.Д. Габбиани «Флоренция представляет Юпитеру Козимо Старшего» (1698); вестибюль, бильярдная, театр - пример итальянских интерьеров 2-й половины XIX века.
Ансамбль виллы Поджо-А-Каяно включает сад с оранжереей (архитектор П. Поччанти), а также парк с декоративным храмом, двумя колодцами, ледником. В конюшнях (архитектор Б. Биджо, 1516-1521 годы, закончены Н. Триболо в 1545-1548 годы) располагаются выставочные помещения и музей А. Соффичи, который подолгу жил в Поджо-А-Каяно. В 2007 году на верхнем этаже виллы открыт Музей натюрморта (произведения из коллекций Медичи, в том числе картины Б. Бимби, флорентийского художника 2-й половины XVII - начала XVIII веков). С 1919 года вилла находится в собственности государства.
Близ Поджо-А-Каяно - музей Карминьяно, где в центре Сан-Микеле хранится один из шедевров Понтормо «Встреча Марии и Елизаветы» (конец 1520-х годов).