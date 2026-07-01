ПОДЗАКОННЫЙ АКТ

ПОДЗАКОННЫЙ АКТ - нор­ма­тив­ный пра­во­вой акт, из­да­вае­мый на ос­но­ве и во ис­пол­не­ние за­ко­на и в со­от­вет­ст­вии с ним.

Один из ви­дов ис­точ­ни­ков пра­ва . Спе­ци­фи­ка про­цес­са соз­да­ния подзаконного акта за­клю­ча­ет­ся в том, что пра­во­твор­че­ская ини­циа­ти­ва ис­хо­дит не от ор­га­на, из­даю­ще­го акт, а от за­ко­но­да­те­ля. При этом пра­во­твор­че­ст­во со­от­вет­ст­вую­ще­го ор­га­на до­пус­ти­мо толь­ко по кон­крет­но­му во­про­су, в пре­де­лах спе­ци­аль­но пре­дос­тав­лен­ных за­ко­но­дательных пол­но­мо­чий и в рам­ках про­це­дур, рег­ла­мен­ти­руе­мых за­ко­ном. Как пра­ви­ло, подзаконный акт из­да­ёт­ся ор­га­ном ис­пол­нительной вла­сти ли­бо ор­га­ном или ор­га­ни­за­ци­ей, осу­ще­ст­в­ляю­щи­ми функ­ции ис­пол­нительной вла­сти, а так­же ор­га­ном ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния. Подзаконный акт дол­жен со­от­вет­ст­во­вать не толь­ко кон­сти­ту­ции и за­ко­нам, но и ак­там вы­ше­стоя­щих ор­га­нов вла­сти. Так, в Ита­лии ми­ни­стер­ские рег­ла­мен­ты, нор­ма­тив­ные ак­ты, при­ни­мае­мые в фор­ме дек­ре­тов ми­ни­ст­ра в со­от­вет­ст­вии с пред­пи­са­ния­ми за­ко­на по во­про­сам, от­не­сён­ным к ком­пе­тен­ции ми­ни­ст­ра и под­чи­нён­ных ему ор­га­нов, не мо­гут со­дер­жать по­ло­же­ния, про­ти­во­ре­ча­щие пра­ви­тель­ст­вен­ным рег­ла­мен­там.

В Рос­сии к подзаконному акту от­но­сят ука­зы Пре­зи­ден­та РФ, по­ста­нов­ле­ния Пра­ви­тель­ст­ва РФ, нор­ма­тив­ные ак­ты фе­де­раль­ных ор­га­нов ис­пол­нительной вла­сти, ак­ты глав субъ­ек­тов Фе­де­ра­ции и ор­га­нов ис­пол­нительной вла­сти субъ­ек­тов РФ, ак­ты ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния. В российской пра­во­вой сис­те­ме не­ко­то­рые ор­га­ны государственной вла­сти на­де­ля­ют­ся пра­вом из­да­ния подзаконного акта по собственной ини­циа­ти­ве, без на­ли­чия специальных пол­но­мо­чий, пре­ду­смот­рен­ных за­ко­ном. Пре­зи­дент РФ мо­жет при­ни­мать нор­ма­тив­ные ука­зы по во­про­сам, не уре­гу­ли­ро­ван­ным за­ко­ном.

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