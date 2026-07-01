ПОДЗАКОННЫЙ АКТ
ПОДЗАКОННЫЙ АКТ - нормативный правовой акт, издаваемый на основе и во исполнение закона и в соответствии с ним.
Один из видов источников права. Специфика процесса создания подзаконного акта заключается в том, что правотворческая инициатива исходит не от органа, издающего акт, а от законодателя. При этом правотворчество соответствующего органа допустимо только по конкретному вопросу, в пределах специально предоставленных законодательных полномочий и в рамках процедур, регламентируемых законом. Как правило, подзаконный акт издаётся органом исполнительной власти либо органом или организацией, осуществляющими функции исполнительной власти, а также органом местного самоуправления. Подзаконный акт должен соответствовать не только конституции и законам, но и актам вышестоящих органов власти. Так, в Италии министерские регламенты, нормативные акты, принимаемые в форме декретов министра в соответствии с предписаниями закона по вопросам, отнесённым к компетенции министра и подчинённых ему органов, не могут содержать положения, противоречащие правительственным регламентам.
В России к подзаконному акту относят указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные акты федеральных органов исполнительной власти, акты глав субъектов Федерации и органов исполнительной власти субъектов РФ, акты органов местного самоуправления. В российской правовой системе некоторые органы государственной власти наделяются правом издания подзаконного акта по собственной инициативе, без наличия специальных полномочий, предусмотренных законом. Президент РФ может принимать нормативные указы по вопросам, не урегулированным законом.