ПОДВЯЗКИ ОРДЕН (Англ. Order of the Garter, франц. Ordre de la Jarretiere).
ПОДВЯЗКИ ОРДЕН (Английский Order of the Garter, французский Ordre de la Jarretière) - полное официальное наименование - Благороднейший орден Подвязки (английский The Most Noble Order of the Garter).
Самый древний и высший английский рыцарский орден. Основан в 1348 году королём Эдуардом III. Согласно наиболее известной легенде об основании Подвязки ордена, Эдуард III во время танцев поднял потерянную дамой подвязку и под насмешливыми взглядами придворных повязал её себе, сказав фразу, ставшую позднее девизом ордена: «Пусть будет стыдно тому, кто дурно об этом думает» (французский «Honi soit qui mal y pense»), и пообещал, что ношение подобной подвязки будет считаться большой честью. Согласно другим версиям, Подвязки орден создан в конце XII века Ричардом Львиное Сердце, которому явился святой Георгий и повелел, чтобы его рыцари носили подвязки белого и красного цветов для распознавания в сражениях, а Эдуард III в XIV веке лишь напомнил об этом. Возможно, Эдуард III воссоздал Подвязки орден как турнирное сообщество (король, его сын Эдуард, прозванный Чёрным принцем, и по 12 их сотоварищей), прообразом которого являлось сообщество рыцарей Круглого стола короля Артура (смотреть Артуровские легенды). Вероятной целью создания Подвязки ордена стала потребность во время Столетней войны 1337-1453 годов сплотить преданных короне рыцарей, которые поддерживали притязания Эдуарда III на французский трон, к этому, по всей видимости, относился и девиз.
Каждый член Подвязки ордена должен быть рыцарем-башелье (смотреть Рыцарство). Членство в Подвязки ордене ограничено. Постоянные действительные члены - британский монарх, наследник престола (принц Уэльский) и ещё 24 человека (рыцари и кавалерственные дамы). В Подвязки орден входят также экстраординарные и иностранные члены (как правило, монархи иностранных государств). Первым иностранным монархом, включённым в Подвязки орден, стал российский император Александр I (1813). В 1915 году, во время 1-й мировой войны, в связи с агрессией против Великобритании членство некоторых иностранных монархов было отозвано (германский император Вильгельм II, император Австро-Венгрии Франц Иосиф I). После вступления Японии во 2-ю мировую войну членства в Подвязки ордене лишился император Хирохито (восстановлен в 1971 году). Великим магистром Подвязки ордена является королева Великобритании Елизавета II (с 1952 года), канцлером - Дж. Хамилтон, герцог Аберкорн (с 2012). В 2008 году тысячным рыцарем Подвязки ордена стал принц Уильям, герцог Кембриджский (родился в 1982 году). Принятие новых членов - прерогатива суверена, объявление об этом происходит 23 апреля, в день памяти святого Георгия, покровителя Подвязки ордена и Англии.
Рыцари Подвязки ордена и члены их семей по статусу на ранг выше других рыцарей и баронетов. В герб кавалера Подвязки ордена добавляется изображение Подвязки с девизом, окружающим гербовый щит, и изображение орденской цепи; разрешено использование щитодержателей. Члены ордена имеют право на префикс «сэр», кавалерственные дамы и супруги членов ордена - «леди».
К должностным лицам Подвязки ордена относятся прелат, канцлер, секретарь, гербовый король и привратник. Должности прелата, секретаря и привратника существуют со времени основания ордена, гербового короля и канцлера с XV века. Гербовый король «Подвязка» является наивысшим должностным лицом Геральдической коллегии Англии. С 1992 года секретарь, ответственный за церемонии ордена, также выбирается из членов Геральдической коллегии. Канцлер и прелат, как и рыцари, участвуют в церемониальном шествии в тёмно-синих мантиях, прочие должностные лица - в красных. Гербовый король на официальных церемониях ордена носит красную мантию, в отличие от табарда, который он носит на государственных церемониях.
Герб Подвязки ордена - в серебряном поле красный крест святого Георгия, окружённый тёмно-синей лентой-подвязкой с золотыми пряжкой и буквами девиза. Герб ордена носится на левом плече всеми, за исключением суверена, у которого на этом месте располагается звезда ордена (введена в XVII веке Карлом I). Знаки ордена: лента из тёмно-синего бархата с золотыми каймой и надписью (мужчины носят её ниже левого колена, дамы на левой руке) и медальон с изображением святого Георгия на тёмно-синей ленте. Знак в виде подвески с изображением святого Георгия и дракона в дополнение к ленте-подвязке Подвязки ордена получил во 2-й половине XV века при Генрихе VII. После смерти члена Подвязки ордена знаки ордена возвращаются лично суверену, другие инсигнии - в главную канцелярию рыцарских орденов.