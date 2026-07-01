ПОДВОРЬЕ
ПОДВОРЬЕ - церковное учреждение, являющееся представительством одного церковного сообщества (или отдельного архиерея) на канонической территории другого церковного сообщества (например, представительство Поместной церкви на канонической территории другой Поместной церкви, представительство епархии в другой епархии, представительство монастыря).
В России Подворье первоначально назывался постоялый двор для приезжавших в столицу или другой крупный город иностранных послов или архиереев. Подворье представляет собой исключение из преимущественно территориального принципа размежевания поместных церквей, своего рода аналогию понятию экстерриториальности в международном праве. Подворье обычно включает храм, земельный участок, в зависимости от типа - также архиерейский дом, монашеские кельи, иные жилые и хозяйственные строения.
Подворья поместных церквей берут начало из древней практики представительства на временной или постоянной основе одних поместных церквей на территории других для содействия каноническому общению через посланников - апокрисиариев (греческий &psili;αποϰρισι&oxia;αριος) или легатов. В случае постоянного представительства посланники нередко пребывали в монастыре - метохе (греческий μετ&oxia;οχιον), который находился в канонической власти Церкви, направившей своих представителей. В эпоху османского владычества (с XV-XVI веков) восточные патриархаты учреждали свои подворья при других церквах, особенно часто - в России для сбора денежной помощи. Подворья служат также местом размещения паломников. Подворья находятся в юрисдикции учредившей их Поместной церкви, однако зависят и от Церкви, на канонической территории которой они размещены; например при расхождении богослужебного календаря в подворье употребляется местный календарный стиль. Элементы двойной юрисдикции подворья выражаются в том, что за богослужением в храме подворья возносятся имена предстоятелей обеих церквей. Ныне в Москве находятся подворья Александрийского, Антиохийского, Иерусалимского, Сербского и Болгарского патриархатов, Православной церкви Чешских земель и Словакии и Православной церкви в Америке. На основе взаимности РПЦ имеет возглавляемые её представителями подворья при этих же церквах.
Епархиальные подворья в границах одной Поместной церкви обычно устраивались в городах, где находились кафедры предстоятелей поместных церквей, чаще всего в столицах. Подобные подворья существовали в Константинополе, в России - в Москве и Санкт-Петербурге, ранее, вероятно, также и в Киеве, столице Киевской Руси. Например, в Москве имелись Крутицкое подворье, Рязанское, Вятское, Псковское, Коломенское и другие епархиальные подворья; в Санкт-Петербурге в синодальную эпоху находились подворья архиереев, являвшихся членами Святейшего Синода или присутствующими в Синоде.
Наиболее распространены монастырские подворья, существовавшие уже в византийское время; они выполняют разные функции: способствуют развитию паломничества, собирают пожертвования для своих монастырей (особенно когда те находятся в удалённых и малонаселённых местах, а подворье - в городских центрах). Иногда подворье представляет монастырь, не находящийся в юрисдикции той Поместной церкви, на канонической территории которой оно открыто (например, московское подворье Пантелеимонова монастыря, состоящего, как и другие монастыри на Афоне, в юрисдикции Константинопольского патриархата). Деятельность монастырского подворья регламентируется уставом его монастыря. Подворье находится в юрисдикции того же архиерея, что и монастырь. В случае если подворье располагается на территории иной епархии, то за богослужением в храме подворья возносится как имя епархиального архиерея, так и имя архиерея, на территории епархии которого находится подворье.
В Русской православной церкви с 1990-х годов статус патриарших подворьев имеют также отдельные приходы, управление которыми осуществляет назначенный патриархом настоятель без формирования приходского собрания и иных органов приходского самоуправления. В этом отношении их статус близок к статусу подворья поместных церквей, в которых также не предусматривается образование органов приходского самоуправления.