ПОДВОРЬЕ

ПОДВОРЬЕ - цер­ков­ное уч­ре­ж­де­ние, яв­ляю­щее­ся пред­ста­ви­тель­ст­вом од­но­го цер­ков­но­го со­об­ще­ст­ва (или отдельного ар­хие­рея) на ка­но­нической тер­ри­то­рии другого цер­ков­но­го со­об­ще­ст­ва (например, пред­ста­ви­тель­ст­во По­ме­ст­ной церк­ви на ка­но­нической тер­ри­то­рии другой По­ме­ст­ной цер­к­ви , пред­ста­ви­тель­ст­во епар­хии в другой епар­хии, пред­ста­ви­тель­ст­во мо­на­сты­ря).

В Рос­сии Подворье пер­во­на­чаль­но на­зы­вал­ся по­стоя­лый двор для при­ез­жав­ших в сто­ли­цу или другой круп­ный го­род ино­стран­ных послов или ар­хие­ре­ев. Подворье пред­став­ля­ет собой ис­клю­че­ние из пре­имущественно тер­ри­то­ри­аль­но­го прин­ци­па раз­ме­же­ва­ния по­ме­ст­ных церк­вей, сво­его ро­да ана­ло­гию по­ня­тию экс­тер­ри­то­ри­аль­но­сти в ме­ж­ду­народном пра­ве. Подворье обыч­но вклю­ча­ет храм, зе­мель­ный уча­сток, в за­ви­си­мо­сти от ти­па - так­же ар­хие­рей­ский дом, мо­на­ше­ские ке­льи, иные жи­лые и хо­зяйственные строе­ния.

Подворья по­ме­ст­ных церк­вей бе­рут на­ча­ло из древ­ней прак­ти­ки пред­ста­ви­тель­ст­ва на вре­мен­ной или по­сто­ян­ной ос­но­ве од­них по­ме­ст­ных церк­вей на тер­ри­то­рии дру­гих для со­дей­ст­вия ка­но­ническому об­ще­нию че­рез по­слан­ни­ков - апок­ри­сиа­ри­ев (греческий &psili;αποϰρισι&oxia;αριος) или ле­га­тов . В слу­чае по­сто­ян­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва по­слан­ни­ки не­ред­ко пре­бы­ва­ли в мо­на­сты­ре - ме­то­хе (греческий μετ&oxia;οχιον), ко­то­рый на­хо­дил­ся в ка­но­нической вла­сти Церк­ви, на­пра­вив­шей сво­их пред­ста­ви­те­лей. В эпо­ху ос­ман­ско­го вла­ды­че­ст­ва (с XV-XVI веков) восточные пат­ри­ар­ха­ты уч­ре­ж­да­ли свои подворья при других церк­вах, осо­бен­но час­то - в Рос­сии для сбо­ра де­неж­ной по­мо­щи. Подворья слу­жат так­же ме­стом раз­ме­ще­ния па­лом­ни­ков. Подворья на­хо­дят­ся в юрис­дик­ции уч­ре­див­шей их По­ме­ст­ной церк­ви, од­на­ко за­ви­сят и от Церк­ви, на ка­но­нической тер­ри­то­рии ко­то­рой они раз­ме­ще­ны; например при рас­хо­ж­де­нии бо­го­слу­жеб­но­го ка­лен­да­ря в подворье упот­реб­ля­ет­ся ме­ст­ный ка­лен­дар­ный стиль. Эле­мен­ты двой­ной юрис­дик­ции подворья вы­ра­жа­ют­ся в том, что за бо­го­слу­же­ни­ем в хра­ме подворья воз­но­сят­ся име­на пред­стоя­те­лей обе­их церк­вей. Ны­не в Мо­ск­ве на­хо­дят­ся подворья Алек­сан­д­рий­ско­го, Ан­ти­охий­ско­го, Ие­ру­са­лим­ско­го, Серб­ско­го и Бол­гар­ско­го пат­ри­ар­ха­тов, Пра­во­слав­ной церк­ви Чеш­ских зе­мель и Сло­ва­кии и Пра­во­слав­ной церк­ви в Аме­ри­ке. На ос­но­ве вза­им­но­сти РПЦ име­ет воз­глав­ляе­мые её пред­ста­ви­те­ля­ми подворья при этих же церк­вах.

Епар­хи­аль­ные подворья в гра­ни­цах од­ной По­ме­ст­ной церк­ви обыч­но уст­раи­ва­лись в го­ро­дах, где на­хо­ди­лись ка­фед­ры пред­стоя­те­лей по­ме­ст­ных церк­вей, ча­ще все­го в сто­ли­цах. По­доб­ные подворья су­ще­ст­во­ва­ли в Кон­стан­ти­но­по­ле, в Рос­сии - в Мо­ск­ве и Санкт-Пе­тер­бур­ге, ра­нее, ве­ро­ят­но, так­же и в Кие­ве, сто­ли­це Ки­ев­ской Ру­си. Например, в Мо­ск­ве име­лись Кру­тиц­кое под­во­рье, Ря­зан­ское, Вят­ское, Псков­ское, Ко­ло­мен­ское и другие епар­хи­аль­ные подворья; в Санкт-Пе­тер­бур­ге в си­но­даль­ную эпо­ху на­хо­ди­лись подворья ар­хие­ре­ев, яв­ляв­ших­ся чле­на­ми Свя­тей­ше­го Си­но­да или при­сут­ст­вую­щи­ми в Си­но­де.

Наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны мо­на­стыр­ские подворья, су­ще­ст­во­вав­шие уже в ви­зантийское вре­мя; они вы­пол­ня­ют раз­ные функ­ции: спо­соб­ст­ву­ют раз­ви­тию па­лом­ни­че­ст­ва , со­би­ра­ют по­жерт­во­ва­ния для сво­их мо­на­сты­рей (осо­бен­но ко­гда те на­хо­дят­ся в уда­лён­ных и ма­ло­на­се­лён­ных мес­тах, а подворье - в городских цен­трах). Ино­гда подворье пред­став­ля­ет мо­на­стырь, не на­хо­дя­щий­ся в юрис­дик­ции той По­ме­ст­ной церк­ви, на ка­но­нической тер­ри­то­рии ко­то­рой оно от­кры­то (например, московское подворье Пан­те­леи­мо­но­ва мо­на­сты­ря, со­стоя­ще­го, как и другие мо­на­сты­ри на Афо­не, в юрис­дик­ции Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха­та). Дея­тель­ность мо­на­стыр­ско­го подворья рег­ла­мен­ти­ру­ет­ся ус­та­вом его мо­на­сты­ря. Подворье на­хо­дит­ся в юрис­дик­ции то­го же ар­хие­рея, что и мо­на­стырь. В слу­чае ес­ли подворье рас­по­ла­га­ет­ся на тер­ри­то­рии иной епар­хии, то за бо­го­слу­же­ни­ем в хра­ме подворья воз­но­сит­ся как имя епар­хи­аль­но­го ар­хие­рея, так и имя ар­хие­рея, на тер­рито­рии епар­хии ко­то­ро­го на­хо­дит­ся под­во­рье.

В Русской пра­во­слав­ной церк­ви с 1990-х годов ста­тус пат­ри­ар­ших подворьев име­ют так­же отдельные при­хо­ды, управ­ле­ние ко­то­ры­ми осу­ще­ст­в­ля­ет на­зна­чен­ный пат­ри­ар­хом на­стоя­тель без фор­ми­ро­ва­ния при­ход­ско­го со­бра­ния и иных ор­га­нов при­ход­ско­го са­мо­управ­ле­ния. В этом от­но­ше­нии их ста­тус бли­зок к ста­ту­су подворья по­ме­ст­ных церк­вей, в ко­то­рых так­же не пре­ду­смат­ри­ва­ет­ся об­ра­зо­ва­ние ор­га­нов при­ход­ско­го са­мо­управ­ле­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)